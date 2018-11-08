تطبيق FourEyes الجديد لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد على iOS

بواسطة / بتاريخ 2018-11-08 في 12:12 م /
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متابعة لكل ما هو جديد في عالم التطبيقات، معنا في هذه المقالة أحد التطبيقات الجديدة وهو تطبيق FourEyes المتاح حصرًا على نظام تشغيل iOS، حيث يُمكِن معه مستخدم النظام المذكور إنشاء صور ثلاثية الأبعاد بشكل رائع وفريد من نوعه، وذلك من خلال أخذه لبعض الصور بأطوال بؤرية مختلفة أو في مواضع مختلفة قليلاً، وبعد ذلك، يمكنك تصدير التعديل كملف GIF أو مقطع فيديو قصير.

بالإضافة إلى ذلك يُمكن إضافة تأثير “تجميد الوقت” وتأثير “العمق” سواء على الفيديو أو الصورة المتحركة، أما فيما يخص إمكانية الاستخدام فهي أسهل مما تتصوّر، حيث أولًا يأتي التطبيق ببرنامج تعليمي يُرشِدُكَ عمّا ستفعله، بعد ذلك التقط صورًا متعددة لنقطة محورية أثناء تحركها واضغط على خيار “تشغيل” لمشاهدة الفيديو بشكل فوري.

وعلى حسب الحاجة تضبط الصورة من خلال البحث عن نقطة اتصال متسقة في جميع الصور الملتقطة أو ضبط الكل لرؤية نقطة محورية جديدة، بعد ذلك شاركها او احفظ المعالجة سواء بدقة منخفضة أو ملف عال الجودة، أخيرًا تطبيق FourEyes غير مجاني فهو متاح للتحميل بسعر 1.99$، على أن يدعم iOS 11.2 فأحدث.

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