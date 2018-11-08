شاهد بالصور | الطبيعة الساحرة في هولندا

مع مجيء موسم الخريف، تزدهر البراري في هولندا باللون الأرجواني لنبات هيذر الذي يغطي مساحات واسعة من البلاد، ليكسبها منظرا جميلا.

يوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير، أنه بقدوم هذا الموسم، تتحول الكثير من المناظر الطبيعية في هولندا إلى ما يشبه حلم أرجواني، بفضل نبات هيذر الذي ينتشر على مساحات شاسعة حول البلاد.

يرافق هذا اللون الأورجواني، السماء الغائمة والذين يكملان معا لوحة طبيعية مذهلة تعكس الجمال الآخاذ للبراري في هذه الدولة الواقعة في الشمال الغربي لأوروبا.

ويشكل هذا النبات فرصة لرعاة الأغنام والجاموس بالتجول في هذه البراري للحصول على غذاء لهذه الحيوانات، بحسب الموقع.

غير أن نبات “هيذر” يكتسب العديد من الألوان على مر مواسم العام، فعلى سبيل المثال يصبح بمثابة سجادة بيضاء مفروشة خلال موسم الشتاء بفضل الثلج الذي يتساقط عليه.

بينما في فصل الصيف يكسب هيذر البراري باللون الأرجواني أيضا.

يشير الموقع إلى أن هيذر في جميع المواسم يعطي جمالا آخاذا للبراري في هولندا، يستحق تصويره، لاسيما حينما يختلط بالضباب الصباحي.

واستعرض الموقع في مجموعة من الصور تحت عنوان “مواسم هيذر هولندا”، الجمال الساحر لنبات هيذر خلال مواسم السنة في هولندا.

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