عجمان | بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف في منطقة ليوارة 1 شارع محمد سالم بوخميس

بواسطة / بتاريخ 2018-11-08 في 3:32 م /
sabq2-600x55313

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف في منطقة ليوارة 1 شارع محمد سالم بوخميس، حيث سيعمل مراقبو المواقف على متابعة التزام مستخدمي المركبات خلال فترتين حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً .

ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء. وأعلنت الدائرة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة التي تشهد حركة دائمة في شوارعها على مدار الساعة.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--