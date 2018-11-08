حسن سهيل : متفائل بكأس آسيا

قال الدكتور حسن سهيل، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة الإماراتي، إن أجواء معسكر المنتخب بملعب ند الشبا، تبشر بالخير، قبل نهائيات كأس آسيا 2019.

وأضاف سهيل، في تصريحات صحفية، أن الروح العالية التي يبديها اللاعبون خلال التدريبات، وشعورهم بتحمل المسؤولية، تدعو إلى التفاؤل خلال المشاركة في نهائيات كاس آسيا.

وتابع “اختيارات الجهاز الفني للقائمة جاءت فنية بحتة، ووفق متطلبات المرحلة المقبلة، وغياب بعض العناصر عن التجمع الحالي، كانت بسبب الإصابات”.

وأردف عضو لجنة المنتخبات “لا توجد لدينا أي حالة استبعاد بسبب الإيقاف، ونأمل أن تشهد القائمة التالية خلال تجمع ديسمبر/كانون الأول المقبل، عودة بعض اللاعبين المصابين”.

وأشار سهيل إلى حاجة المنتخب إلى دعم الجماهير والتفاف الإعلام خلال المرحلة المقبلة، لتوفير مزيد من التركيز للاعبين ورفع معنوياتهم، خاصة أن الوقت المتبقي على انطلاقة البطولة قليل.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في التدريبات، 28 لاعبا، وأن الجهاز الفني للمنتخب قرر ضم مدافع شباب الأهلي، محمد مرزوق، ولاعب وسط الشارقة، سيف راشد، لقائمة “الأبيض” بدلاً من إسماعيل أحمد، لاعب العين، وخلفان مبارك، لاعب الشارقة، اللذين غادرا المعسكر للإصابة.

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