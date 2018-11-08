ديمبيلي يغيب عن توتنام حتى بداية العام الجديد

نادي توتنام أعلن غياب موسى ديمبيلي لاعب الوسط حتى بداية العام الجديد 2019 بسبب إصابة في الكاحل، ليفقد السبيرز واحد من أهم عناصر الفريق.

الدولي البلجيكي تعرض للإصابة خلال مواجهة وولفرهامبتون الأسبوع الماضي والتي حقق فيها النادي اللندني فوزا مثير بثلاثة أهداف لهدفين.

وكشف الموقع الرسمي لتوتنام عن تعرض ديمبيلي لتمزق في أربطة الكاحل وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية.

وقال بوكيتينو عن ذلك الغيابل “نأمل أن يكون جاهزًا منذ بداية يناير، إنه فعال جدا في التطور على التعافي، بالطبع لدينا بعض اللاعبين مثل إريك داير وفيكتور وانياما، سنرى غدا إذا استطاعوا أن يكونوا جاهزين ليوم السبت”.

وغاب الثنائي وانياما وداير عن انتصار فريقهما أمام ايندهوفن بهدفين لهدف بدوري أبطال أوروبا.

توتنام سيلعب 9 مباريات خلال شهر ديسمبر فقط منهم مواجهة أمام برشلونة بدوري الأبطال وأرسنال بكأس الرابطة إضافة لـ7 لقاءات بالدوري الإنجليزي.