قريبًا سيدعم مايكروسوفت وورد إنشاء قوائم المهام تلقائيًا ومزايا أخرى

أعلنت مايكروسوفت اليوم أنها بصدد تجربة ميزة جديدة لخدمة المستندات خاصتها “مايكروسوفت وورد”، حيث ستدعم الميزة إظهار الملاحظات التي يتم تركها في قائمة مهام مستندات وورد، وذلك من خلال كشفها تلقائيًا وتحويلها لقوائم قابلة للتنفيذ، وحاليًا هذه الميزة متاحة في الإصدار التجريبي على نظام ماك وقريبًا على باقي أنظمة التشغيل الأخرى.

بدوره هذه الميزة هي جزء من محرر الخدمة ومساعد الكتابة الذكي، وستأخذ الأشياء التي قام بها مستخدمي وورد مثل إنشاء قوائم مؤقتة أو كتابة ملاحظات أو حتى الاستعانة بتطبيقات أخرى، بهدف تحويلها إلى شيء أكثر تناسقًا مع نظام وورد للمستندات.

فمثلًا إن كتبت أشياء مثل “إدراج شيء هنا” أو “ما يجب عمله” في مستند الوورد، تلقائيًا سيتعرّف المحرر على النص ويُنشأ لك قائمة مستندة إلى العناصر، جنبًا إلى جنب سيتم تقديم توصيات استنادًا الى ملفات حديثة، أو حتى إذا قمت بكتابة “إدخال صورة هنا” فسيتم عرض الرسوم البيانية التي عملت معها مؤخرًا في الشريط الجانبي حتى تتمكن من إدارج المخطط ذا الصلة.

وفي حالة العمل على مستند وورد تعاوني “تم مشاركته”، الآن ستتمكّن من المنشن “@” للزملاء للسماح لهم بمعرفة المهام التي يحتاجون إلى معالجتها، حيث سيتلقى الشخص التي تم وضع علامة باسمه رسالة إلكترونية، بعد ذلك مباشرة يتخذ الإجراء المطلوب عبر الرد في الرسالة، مع إضافة الرد تلقائيًا لملف الوورد.

فعلي سبيل المثال إذا طلب أحد الزملاء إضافة صورة إلى مستند ووضع علامة باسمك عليها، فيمكنك ببساطة الرد على الرسالة الإلكترونية التي تحتوي على الصورة وسيتم إدراجها في المستند.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا هذه الميزات الجديدة ستتوفّر بدءًا من اليوم كمعاينة على نظام Mac وتحديدًا لمستخدمي Office Insiders مستوى “Fast”، وسيتم اختبار إصدار الويندوز في الأسابيع القادمة، على أن يتم طرح هذه الميزات لجميع مستخدمي Office 36 مع تطبيقات Office الأخرى خلال المرحلة المقبلة دون تحديد موعد بعينه.

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