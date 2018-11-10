سولاري : على بيل أن “يأكل العشب” في كل مباراة

طالب سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، لاعب الفريق، بالقتال وبذل الجهد خلال المباريات المقبلة، من أجل إثبات قدراته.

ويعاني بيل مؤخرًا من تراجع واضح في مستواه، وتلقى انتقادات لاذعة، في ظل الفترة الصعبة التي مر بها الفريق قبل أن يعود لطريق الانتصارات.

وقال سولاري، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة سيلتا فيجو، المقرر لها غدا الأحد: “لقد أعجبني أدائه في كل المراكز الهجومية، لديه القدرة على اللعب في اليسار واليمين وكمهاجم صريح كما فعل لبعض الوقت أمام فيكتوريا بلزن، وحتى كظهير أيسر حيث أن لديه القدرة على القيام بذلك بشكل رائع”.

وأشار إلى أنه يجب على بيل أن “يأكل عشب الملعب في كل مباراة”، في إشارة لضرورة بذل أقصى جهد له في المواجهات.

وعن إيسكو، الذي غاب عن تشكيلة المدرب الأرجنتيني في المباريات الـ 3 التي قادها منذ توليه تدريب الريال، أكد سولاري أن اللاعب الإسباني ما زال بعيدا عن بلوغ أفضل حالاته على المستوى البدني.

وأوضح: “نعلم مدى جودة وتميز إيسكو في المركز الذي يلعب فيه. إنه يتدرب ليكون في أفضل حالة، لقد تعافى للتو من عملية دقيقة وليس من السهل أن يستعيد حالته البدنية المثالية في وقت سريع لهذه الدرجة، لكنه يعمل من أجل تحقيق ذلك”.

وأضاف سولاري: “هذا فريق والجميع يعلم كيف تسير الأمور، عليك أن تتدرب بأقصى ما عندك لتكون جاهزا حين يأتي عليك الدور للعب”.

وتابع: “الفريق يضم 24 لاعبا يخرج منهم 11، ووظيفة المدرب هي تحديد التشكيلة، لكن كل المحترفين يعلمون ذلك، لا أعلم كيف يتعامل إيسكو مع الأمر لكنني أفترض أنه يتعامل معه باحترافية”.

وعن منح الفرصة للاعبين الشباب مثل فينيسيوس وأودريوزولا وريجيلون، أجاب: “لا يمكنك معرفة كيف حمل هؤلاء الشباب قميص ريال مدريد الثقيل بشكل جيد”.

وأضاف: “الحب من اللاعبين؟ ألتزم بالمساواة والجدية في كل مباراة، ونعم أشعر بهذا الحب”

وواصل: “عدم إشراك نافاس في دوري الأبطال؟ تحدثي معه عن هذا الأمر أو عدم قيامي بذلك أمر سيظل خاصًا ولن أعلن عنه”.

وأردف: “كيلور رجل قوي وسلوكه لا غبار عليه، إنه متكامل ومحبوب بين زملائه. الفريق به 24 لاعبا محترفا وجميعهم يعلمون جيدا ما هو عملهم”.

ويواجه الميرنجي غدًا الأحد، سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الليجا، على ملعب “بالايدوس”.

وحول تلك المواجهة قال المدرب: “ستكون مباراة صعبة، ونريد التركيز بشكل كبير جدًا، وأرى أن كل اللاعبين يريدون حصد النقاط لتقليل الفارق مع فرق المقدمة”.

واختتم: “كل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا لعدة أسباب، ويمكننا النظر إلى مباراة الغد فقط، والتفكير في العمل طويل الأمد لا يشغل بالنا الآن”.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس بجدول ترتيب الليجا، برصيد 17 نقطة فقط.

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