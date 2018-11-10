“التربية” : عدد محدود من الطلبة لم يؤدي اختبار “إمسات” وتم إبلاغهم مسبقا

قالت وزارة التربية والتعليم أنها عقدت اليوم الدورة الثانية من اختبار الامارات القياسي للعام الدراسي 2019-2018 وأدى الاختبار اكثر من 8000 طالب وطالبة فيما لم يتمكن عدد محدود منهم من أداء الاختبار لأسباب تقنية.

مضيفة أنه بالنسبة للطلبة الذين لم يتمكنوا اليوم من أداء الاختبار فقد تم إتخاذ إجراءات إستباقية من قبل الوزارة من خلال إبلاغ الطلبة في وقت مسبق بإعادة جدولة اختبار الرياضيات لتأديته فيما بعد وفقا للمواعيد الجديدة.

وأوضحت الوزارة أنه إلى اﻵن أدى أكثر من 13 ألفا من الطلبة الاختبار بنجاح خلال العام الدراسي الحالي حيث عمدت الوزارة إلى بدء الاختبارات هذا العام بوقت مبكر كي يتسنى لبعض الطلبة إعادة الاختبار لتحسين نتائجهم.

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