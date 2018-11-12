تشيزني: رونالدو أخبرني بطريقة التصدي لركلة إيجوايين

تشيزني أبعد ركلة جزاء في وقت حاسم، وسمح لفريقه بالانتصار 2-0 على ملعب سان سيرو، بالجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وقال تشيزني في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا” بعد اللقاء عن تصديه لركلة إيجوايين: “نعرف بعضنا. أعرف أن إيجوايين يميل إلى تسديد ركلات الجزاء بقوة على الأرض، ولذا كنت محظوظا بالذهاب في الاتجاه الصحيح”.

كاشفا عن الحوار الذي دار بينه وبين كريستيانو رونالدو: “رونالدو أخبرني أن أتحرك قبل التسديد، لأن بيبيتا يميل إلى تسديد ركلات الجزاء بقوة، ولكني أعرف هذا بالفعل”.

مشيرا إلى أن مفتاح المباراة كان في التسجيل المبكر: “سجلنا مبكرا، وتمكننا من التحكم في نسق المباراة، وهذا ما أردناه. من المهم أن تمتلك علاقة قوية بمدافعينك، فليس من السهل أن أعوض بوفون، ولكن مع الدفاع المتواجد أمامي، فمن النادر أن نتقلى أهداف”.