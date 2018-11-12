“حيوان سائب” يتسبب في تدهور مركبة ووفاة شخص على طريق الحمرية – أم القيوين

أدى حادث وقع على طريق الحمرية – أم القيوين إلى تدهور مركبة ذات دفع رباعي تقل “7” أفراد، إلى وفاة أحد ركابها، فيما أصيب الآخرون بإصابات بين المتوسطة والبسيطة، نتيجة محاولة السائق تفادي الاصطدام بأحد الحيوان السائبة على الطريق.

وبحسب العقيد علي سعيد الجلاف مدير مركز شرطة الحمرية الشامل والذي أشرف على الحادث ميدانياً قال: لقد تلقينا بلاغاً في تمام الساعة 7:45 من صباح اليوم الاثنين 12نوفمبر2018، يفيد بتدهور مركبة ذات دفع رباعي من نوع (لكزس أستيشن) على طريق الحمرية بإتجاه إمارة أم القيوين.

وفور تلقي البلاغ هرعت إلى موقع الحادث دوريات المركز، والإسعاف الوطني، ولجنة الحوادث، والدفاع المدني، للتعامل الفوري مع الحادث، حيث كانت المركبة المتدهورة تقل عدد “7” عمال، من الجنسيتين الآسيوية والأفريقية، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة، فيما توفي أحدهم نتيجة الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى خليفة بإمارة عجمان.

وأوضح العقيد الجلاف أن السبب الرئيسي لتدهور المركبة حسب إفادة السائق قد نتج عن محاولته تفادي الإصطدام بأحد الحيوانات السائبة على الطريق، مما تسبب في تدهور المركبة ووقوع الإصابات، حيث تعاملت الوحدات المعنية مع الحادث بمهنية عالية، من حيث التعامل مع الحادث والمصابين، وتنظيم حركة السير بموقع الحادث لضمان انسيابية حركة المرور ،وعدم وقوع حوادث أخرى بين المركبات على ذات الطريق.

وشرطة الشارقة إذ تأسف لوقوع الحادث، وتهيب بالسائقين بتوخي الحيطة والحذر عند القيادة وعدم تجاوز المقررة على الطريق، والانتباه لحركة ومفاجآت الطريق، متمنية الأمن والسلامة للجميع.

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