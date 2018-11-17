مجموعة “لاندمارك” تطلق حملة خصومات اعتباراً من 21 نوفمبر

اعتباراً من 21 وحتى 25 نوفمبر، تتيح مجموعة “لاندمارك” للمتسوقين فرصة الاستفادة من الحسومات الكبيرة والحصرية التي تطلقها في إطار حملة “تخفيضات الأربعاء البيضاء” على المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة لعلاماتها التجارية التي تضم: HomeCentre.com؛ وCentrepointStores.com؛ وBabyshopStores.com؛ وMaxFashion.com؛ وHomeBoxStores.com؛ وShoemartStores.com؛ وLifestyleShops.com وSplashFashions.com.

ويتوقع للحسومات التي ستوفرها عروض “تخفيضات الأربعاء البيضاء” أن تصل حتى 75٪، إضافة إلى عروض شراء منتج واحد والحصول على الثاني مجاناً والرموز الخاصة للاستخدام عبر تطبيقات الأجهزة الذكية والكثير من العروض على منتجات مختارة. وستعرض العلامات التجارية الثمانية أحدث المنتجات وأكثرها مبيعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وللعام الثاني على التوالي، تطلق مجموعة “لاندمارك” حملة عروض “تخفيضات الأربعاء البيضاء” عبر المواقع الإلكترونية لعلاماتها، وذلك في أعقاب الحملة التي أطلقتها العام الماضي وساهمت في زيادة المبيعات اليومية بنسبة قدرها 170% في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمواً نسبته 71% في المبيعات اليومية في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع لحملة هذا العام أن تسهم في تحقيق مبيعات أعلى بفضل العروض المتوفرة على عدد أكبر من المنتجات، بما فيها الملابس التي ستبدأ أسعارها من 10 دراهم/ريالات والمنتجات المنزلية بأسعار تبدأ من 5 دراهم/ريالات.

وعلاوة على ذلك، سيحظى المتسوقون عبر مواقع وتطبيقات العلامات التجارية الثمانية بمجموعة متميزة من المزايا، حيث يمكنهم اختيار خدمة “استلمها بنفسك” للملابس والأحذية والإكسسوارات والديكور المنزلي ومنتجات الأطفال. وبمجرد دفع ثمن المنتجات التي يرغبون بالحصول عليها عبر الإنترنت، يمكن للمستوقين استلام مشترياتهم من المتجر الذي يناسبهم، إضافة إلى إمكانية اختيار خدمة التوصيل إلى المنازل مجاناً للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 درهم. وفي حال شراء الأثاث من “هوم سنتر” أو “هوم بوكس” عبر الإنترنت، أو أي منتج يحتاج إلى التجميع من “محل الأطفال”، يمكن للعملاء تحديد موعد الاستلام من قائمة التواريخ والأوقات المتوفرة على الموقع الإلكتروني.

وعلاوة على ذلك، يحصل حاملو بطاقات “شكراً” على النقاط لقاء مشترياتهم عبر الإنترنت في حال ارتباط حساب “شكراً” بحساب التسوق. وتتوفر إيضاً إمكانية إرجاع المنتجات بسهولة، إذ تتيح متاجر العلامات التجارية الثمانية إعادة المنتجات في غضون 30 يوماً، كما يمكن للمتسوقين إجراء الترتيبات اللازمة لإعادة الشحنات من منازلهم.

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