الاتحاد المصري يعلن أسباب الاعتذار عن ودية الإمارات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، أسباب طلب تأجيل مباراة مصر والإمارات الودية، والاعتذار عن عدم خوضها يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.

وأكد الاتحاد في بيان، أن طلب التأجيل يأتي لأسباب فنية بحتة وليس لأي أغراض أخرى.

وأوضح أن “المنتخب المصري يواجه 4 معوقات فنية تتمثل في ارتباط عدد كبير من محترفيه بالعودة إلى أنديتهم قبل يوم 21 الحالي وعلى رأسهم محمد صلاح، مما يجعل مشاركتهم في اللقاء غير واردة”.

وأشار إلى أن “الإصابات التي ضربت صفوف النادي الأهلي ومنها للاعبين من قوام المنتخب الحالي، كانت سببا في طلب التأجيل”.

وأضاف البيان أن قاعدة اختيارات المنتخب تخلو من لاعبين آخرين في الوقت الحالي في ظل ارتباط مسبق للمنتخب الأولمبي المصري بلقاء نظيره الجزائري يوم 19 الحالي.

ونوه الاتحاد بحرص الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني على محاولة ترسيخ مكانة الفريق الفنية وعدم المجازفة به في مباريات لا يكون مكتمل الصفوف خلالها.

وأكد الاتحاد المصري أيضا على الاحترام العميق والتقدير البالغ الذي يكنه ويحمله تجاه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الذي كانت لوقفاته مع المنتخبات الوطنية المصرية أبلغ الأثر في نفوس جماهير الكرة المصرية.

وشدد على أن المنتخب الإماراتي لكرة القدم له مكانة كبيرة لدى جميع المصريين من منطلق العلاقات المتميزة التي تجمع شعبي البلدين ووضع قواعدها المتينة قيادات البلدين الشقيقين.

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