راموس: تصريحات لوفرين؟ لن أرد على من يرغبون في تصدر أغلفة الجرائد

ظهر سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بلاده أمام كرواتيا غدا الخميس في دوري الأمم الأوروبية.

مدافع ريال مدريد أجاب على عدة تساؤلات تخص عودة جوردي ألبا لصفوف لاروخا، تصريحات ماركو أسينسيو، وانتقادات ديان لوفرين.

لويس إنريكي مدرب إسبانيا أعاد ضم ألبا بعد استبعاده في التوقفين الدوليين السابقين، نبأ كان سعيدا لقائد إسبانيا: “بالنسبة لي جوردي ألبا أحد أفضل الأظهرة في العالم، تجمعنا صداقة قوية لسنوات عديدة، ومن دواعي السعادة دائما أن نستعيد أحد زملائنا في المنتخب. جوردي يؤدي بمستوى عالٍ للغاية، وقادر على إضافة الكثير من الأمور الإيجابية لنا”.

ماركو أسينسيو زميله في ريال مدريد، صرّح أنه غير منوط بتحمّل مسؤولية النتائج، وراموس حفظ له الحق في إبداء رأيه: “لن أعلق لى رأي كل لاعب، لن يكون هذا لائقا. لقد أشرت سابقا إلى ضرورة أن يستمتع اللاعبين الشبان، وألا نثقل الحمل على عاتقهم. هناك فعلا لاعبين قادرين على القيام بهذا الدور مع ضرورة أن يظهر الشبان بشكل أكبر في الصورة تدريجيا. الأهم دوما أن نعطي كلنا أقصى ما لدينا، وعندها سنسهّل من الأمور ونقلل من المشكلات”.

سيرخيو راموس المدافع الهداف، يعيش فترة رائعة مع هز الشباك مع فريقه والمنتخب في الموسم الحالي، إلا أنه شدد على أهمية القيام بواجباته الأساسية أولا: “المهمة الأساسية للمدافع هي أن يدافع جيدا، وأن يؤدي بصلابة في الخلف. أما لو تمكنت من المساهمة بالأهداف في المباريات المهمة، فهذا أفضل، هذا بمثابة الإضافة. في كرة القدم، يتذكرون الأهداف فقط، وفي حالتي تمكنت من تسجيل العديد من الأهداف”.

لوكا مودريتش قائد كرواتيا، قال أن “كرة القدم تمتلك ذاكرة قصيرة للغاية”، وراموس وافقه: “هذا صحيح، لسوء الحظ علينا أن نتعايش مع ذلك، في كرة القدم لا يمكنك أن تعيش على ذكريات الماضي”. قبل أن يأتي الشق الأكثر إثارة في المؤتمر الصحفي، عندما تكفل راموس بالرد على تصريحات الكرواتي ديان لوفرين لاعب ليفربول: “لن أجيب على لوفرين، الزمن كفيل بوضع الجميع في أماكنهم الصحيحة. ليس على راموس أن يرد على لوفرين أو أي شخص يرغب في تصدر 3 أغلفة جرائد. علينا أن نغلق الموضوع سريعا، حتى يدركوا مكانتهم الحقيقية، وألا يتحدثوا عن الآخرين”. واختتم مشددا على أهمية إيسكو وأسينسيو رغم عدم مشاركتهما باستمرار تحت قيادة سانتياجو سولاري المدرب الجديد لريال مدريد: “إيسكو وإسينسيو لاعبان عظيمان، إيسكو عائد من عملية جراحية، ولديه الموهبة والجودة التي ستمكنه من الوصول لنسخته الأفضل. أسينسيو سيصل كذلك لأفضل مستوياته، إنهما لاعبان مهما جدا لـ ريال مدريد وإسبانيا”. إسبانيا تحل ضيفة على كرواتيا غدا الخميس، بغية حسم التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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