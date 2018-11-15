“صحة دبي” تعلن إيقاف معاملات التأمين الصحي في المستشفى الإيراني لحين توفيق أوضاعه

بواسطة / بتاريخ 2018-11-15 في 4:30 م /
sabq2-600x55313

توجه هيئة الصحة بدبي عناية السادة المتعاملين مع المستشفى الإيراني في دبي، إلى جانب (عيادة الصفا والصيدلية) التابعتين له بوقف معاملات التأمين الصحي في المستشفى المذكور،لحين توفيق المستشفى الإيراني لأوضاعه،طبقاً للنظم والضوابط المعمول بها والسارية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بدبي.

على أن يستثنى من حظر المعاملات التأمينية جميع المرضى المقيمين في المستشفى(حالياً)، والمراجعين له من الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.

وهيئة الصحة بدبي إذ تأسف لهذا الموقف الذي وضع فيه المستشفى نفسه، فإنها تتطلع إلى سرعة القائمين عليه لإنهاء توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، حاله كحال جميع المنشآت الصحية الخاصة بدبي.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--