“المركزي” يصدر 5 أنظمة جديدة لضبط عمل البنوك

اعتمد المصرف المركزي خمسة أنظمة جديدة لضبط عمل البنوك وتشديد الرقابة عليها، منها ثلاثة أنظمة لقياس ومراقبة المخاطر، ونظام لرفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي، وآخر للضوابط الداخلية، بما يضمن للمصرف التحقق من آلية عمل النظام المصرفي، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وتهدف الأنظمة إلى التحقق من سلامة أوضاع البنوك وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال المصرف المركزي إنه يسعى إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفؤ وفعال ولتحقيق هذه الغاية يجب أن تتوافر لدى البنوك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط الملائمة لتحديد ومراقبة وتخفيف المخاطر وتشمل أنظمة المخاطر الجديدة الصادرة عن «المركزي» والمفصح عنها أمس، ثلاثة أنظمة هي نظام مخاطر أسعار الفائدة ونسبة العائد في السجل المصرفي، ونظام المخاطر التشغيلية، ونظام مخاطر السوق إضافة إلى نظام الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي، ونظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي

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