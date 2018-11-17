محرز : “الحرب مع صلاح لا أعرف عنها شيئاً”

أكد رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، أنه لا يهتم بما يُكتب حوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصراع بينه وبين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتحدث محرز للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقع “يوتيوب” قائلاً: “الحرب مع صلاح؟ لا أعرف عنها أي شيء. صلاح لاعب جيد للغاية وأحبه فهو لاعب كبير”.

وتمنى محرز عبر نفس الحوار أن يلعب بجانب ليونيل ميسي، الذي يعتبره نجماً حقيقياً ، وبخصوص الانتقادات التي يتعرض لها في الإعلام الجزائري، علق محرز: “لا أعرف المحللين الجزائريين ولا أشاهد القنوات الجزائرية، كما أن الانتقاد يعتبر جزءاً من كرة القدم”.

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