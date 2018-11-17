زاكيروني: أداء المنتخب الإماراتي في تصاعد مستمر

أعرب المدير الفني لمنتخب الإمارات، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، عن رضاه التام بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو “الأبيض” خلال المباراة الدولية الودية أمام منتخب بوليفيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال زاكيروني خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد نهاية المباراة: “الأبيض قدم مباراة جيدة للغاية، مقارنة بمبارياته الودية الماضية، خصوصاً على صعيد بناء الهجمة من الخلف، والقيام بجمل تكتيكية عدة للوصول إلى مرمى المنافس، وليس اللعب على الكرات الطويلة فقط، إلى جانب اللعب بشراسة وروح قتالية والاستحواذ على أغلب مجريات المباراة”.

وأضاف المدرب الإيطالي أن “المنتخب شكل خطورة من عمق المنافس وكان قادراً على تسجيل عدد كبير من الأهداف، لو استغل الفرص المتاحة، موضحاً أنه يفض الأعذار والحديث عن أن المهاجمين المواطنين لا يحصلون على فرصة كبيرة مع أنديتهم، لكنه يرى أن هناك مهاجمين شباباً واعدين وقادرين على أخذ فرصتهم، وهو ما جعله يستدعي لاعبين شباباً مثل سيف راشد وزايد العامري ومحمد العكبري وغيرهم”.

من جهته أبدى مدرب بوليفيا، سيزار فارياس، إعجابه بالأداء التكتيكي الذي ينتهجه منتخب الإمارات، وتقمصه الأسلوب الإيطالي عبر محاولة تمركز كل لاعب بموقعه، ومحاولة السيطرة على الكرة، إلى جانب محاولة استغلال الكرات الثابتة والصارمة على الصعيد الدفاعي الذي حرم بوليفيا من الوصول إلى المرمى في بداية اللقاء.

واعتبر فارياس، أن “الأبيض يلعب بطريقة جيدة للغاية، وهو ما برز في المباراة التي أوضح أن نتيجتها جاءت عادلة بالنظر لأداء المنتخبين، ولعب كل منهما من أجل الفوز”.

اقرأ ايضا

التعليقات