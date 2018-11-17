كارتيرون : الأهلي المصري جاهز لمواجهة الوصل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، أن الفريق خاض تجربة ودية ناجحة اليوم السبت أمام فريق الشباب ضمن الاستعدادات لمواجهة الوصل الإماراتي.

وقال كارتيرون، في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للأهلي، أن “التجربة منحته الفرصة للدفع بأكثر من لاعب للاطمئنان على جاهزيتهم”.

ويحل الأهلي ضيفاً على الوصل الإماراتي الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وأشاد كارتيرون باللاعبين الشبان وقدرتهم على الظهور بشكل جيد ضمن صفوف الفريق الأول.

وأضاف كارتيرون أن “الفريق جاهز لمواجهة الوصل ويسعى إلى تحقيق الفوز، الذي يؤهله عن جدارة إلى دور الثمانية واستكمال المشوار في البطولة.

من ناحية أخرى، كشف طبيب الفريق الأول بالأهلي، خالد محمود، أن هناك محاولات من الناحية الطبية لتجهيز محمد هاني لمواجهة الوصل بعد تعرضه للإصابة في الكاحل، وذلك خلال مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأهلي بنتيجة 0-3 .

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