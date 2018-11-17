صور | شاهد “أمبراطورية النسور”

تتمتع النسور بجاذبية فريدة بين الطيور، لمزجها بين القوة والأصالة وكذلك البراعة في الافتراس، جعلها تأسر عقول البشر على مدى القرون، وتجعلهم يكنون لها تقديرا كبيرا.

ومنذ العصور السحيقة، رمز البشر للنسور، بالكبرياء والحرية واستقلال الروح. هذه المكانة الكبيرة التي تحظى بها النسور، دفع الكاتب والمصور البريطاني مايك أنوين، وكذلك المصور البريطاني ديفيد تيبلينج في وضع كتاب يرصد بالمعلومات والصور “أمبراطورية النسور”.

يرصد كتاب” أمبراطورية النسر: تاريخ طبيعي مصور” والمنشور بواسطة جامعة ييل الأمريكية العريقة، حياة النسور المعترف بها عالميا والبالغ عددها 68 نوعا، بداية من نسر “ستلر” البحري الضخم، الذي يصطاد فوق الجليد في اليابان، وحتى نسر” ليتل أيجل” الذي يطارد فرائسه في المناطق النائية في استراليا.

وتوضح صحيفة “الجارديان” البريطانية أن هذا الكتاب يهدف إلى الاحتفاء بجمال هذه النسور، وتنوعها الفريد.

كما يرصد الكتاب أيضا النسور المهددة بالانقراض، مثل نسر إسفين ذو الأجنحة الطويلة والأرجل كاملة الريش الموجود في استراليا ونيوزيلندا.

إلى جانب ذلك، يسلط الكتاب الضوء على النسور الإفريقية، مثل نسر العقاب، الذي يعد أكثر الجوارح المهيبة، والذي يعيش في شرق وجنوب القارة السمراء، وكذلك نسر البحر الإفريقي الذي يعيش في بتسوانا ويتغذى على الأسماك.

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