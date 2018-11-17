الوطني للأرصاد : انخفاض في درجات الحرارة وتوقع سقوط أمطار الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويحتمل سقوط أمطار نهاراً خاصة شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وحركة الرياح شمالية غربية ( 30 – 40 كيلومتراً/س)، تصل إلى 50 كيلومتراً/س على البحر أحياناً.

ويكون الخليج العربي شديد الإضطراب الى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند الساعة 47:20 والجزر الأول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 03:31، وأما بحر عمان سيكون متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:58 الثاني عند الساعة 06:37 ، والجزر الأول عند الساعة 12:56 والجزر الثاني عند 00:17.

اقرأ ايضا

التعليقات