شركات طيران ترفع أسعار تذاكر السفر

بواسطة / بتاريخ 2018-11-18 في 1:20 م /
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قال مديرون وعاملون في وكالات سفر، إن شركات طيران لجأت خلال الفترة الأخيرة، إلى رفع ضريبة الوقود على تذاكر السفر، بما يتماشى مع أسعار النفط في الأسواق العالمية، متوقعين أن يرفع المزيد من الشركات الضريبة، خلال الفترة المقبلة.

وذكروا أن الناقلات الجوية عدّلت الضريبة أكثر من مرة منذ بداية العام الجاري، بالنسبة للتذاكر على مختلف الوجهات إياباً وذهاباً، لافتين إلى أن الزيادات في قيمة الضريبة على تذاكر السفر وصلت إلى نحو 15% خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحوا أن الناقلات الجوية تحاول باستمرار ضبط تكاليفها التشغيلية، للحفاظ على هوامش ربحية معقولة، مع توفير تذاكر بأسعار مقاربة لمستويات الأسعار في السوق.

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