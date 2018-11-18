زوران : مطالبون بالأداء الجيد

بواسطة / بتاريخ 2018-11-18 في 1:20 م /
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أوضح الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين أن فريقه مطالب بالاستمرارية في تقديم العروض القوية بالرغم من تأهله رسمياً للدور الثاني وقال: مباراة اليوم أمام الإمارات هي الأخيرة لنا في مرحلة المجموعات، وقد قدمنا أربع مباريات على أعلى مستوى خلال المنافسة منذ انطلاقتها وهدفنا أن نقدم أداءً مشرفاً في الجولة الأخيرة.

وحول إن كان سيدفع بوجوه جديدة في مباراة اليوم قال: بالتأكيد سنعمل على اختيار عدد من اللاعبين الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في الجولات السابقة.

من جانبه، قال المدافع سعيد جمعة: اعتدنا في العين منذ أن كنا ضمن فرق المراحل السنية بالنادي على أن جميع المباريات التي ندافع فيها عن شعار «الزعيم» تظل للتاريخ.

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