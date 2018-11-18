بونوتشي : صافرات الاستهجان ؟ إنهم حمقى

استهجن ليوناردو بونوتشي لاعب منتخب إيطاليا، من قاموا بإطلاق الصافرات بحقه كلما لمس الكرة، خلال المواجهة التي جمعت الأتزوري بالبرتغال مساء السبت.

بونوتشي تحدّث إلى محطة “راي سبورت” بعد اللقاء: “قدمنا أفضل ما لدينا، لعبنا شوطا أولا رائعا وخلقنا فرصتين أو ثلاثة، لو سجلنا لكان الأمر كافيا هحتى نفوز”.

مضيفا: “بعد الاستراحة، غيّرت البرتغال عدة أمور فنية، وتمكنت من الإغلاق علينا. برناردو سيلفا أغلق الطريق أمام ماركو فيراتي وجورجينيو >

مدافع يوفنتوس تعرض لصافرات استهجان عنيفة كلما لمس الكرة، نابعة من جماهير ميلان التي ملأت الملعب، وتملكها الغضب من رحيله عن صفوف الفريق في الصيف الماضي وعودته ليوفنتوس.

بونوتشي رد عليهم بشكل صارم في حديثه التليفزيوني: “الحمقى متواجدون هناك دوما. أتمتع بثقة زملائي والمدرب، وهذا كل ما يهم”. وكانت جماهير ميلان قد رفعت لافتات هاجمت فيها بونوتشي خلال مباراة ميلان ويوفنتوس الأخيرة بالدوري الإيطالي، وصفتها فيها “بالخائن”.

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