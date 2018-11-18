صور | شاهد متحف ألعاب الفيديو في المكسيك

في شارع جانبي بوسط مدينة مكسيكو سيتي، يقع متحف “جيمرز إل مورو”، وهو متحف مثير للفضول يضم العديد من أجهزة ألعاب الفيديو القديمة التي انتشرت خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.

ويأخذ هذا المتحف زواره في رحلة مذهلة عبر تاريخ ألعاب الفيديو التي أثرت في أجيال السبعينات والثمانينات والتسعينات بالإضافة إلى أوائل الألفية الثانية.

ويعرض المتحف عبر العديد من الممرات والغرف، مجموعة من أول أجهزة ألعاب فيديو ألكترونية وعلى رأسها، فابلوس فريد و “2-أكس أل”، وأجهزة أتاري و “ريد أوت سيستمز”، و”وافارا سوبرفيشن”.

كما يعرض المتحف أيضا جهاز كليوباترا 8 (الذي أطلق في الأسواق عام 1978)، وكذلك الجهاز النادر أتاري 2800 (1983) وسوبر نينتندو (1990)، إضافة إلى جهاز لعبة فيرتوال بوي، التي لاقت فشلا فادحا عام 1995.

ويضم المتحف أيضا أول لعبة تحكم في التاريخ، أوديسي، التي ظهرت عام 1972 ، وإلى جانب هذه الألعاب، يحتوي المتحف أيضا على معرض للرسومات المقتبسة لبعض الألعاب التي اشتهرت خلال هذه الفترة، مثل “جيم بوي” التي ظهرت عام 1996.

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