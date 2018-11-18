إطلاق منصة للسلع الغذائية المدعّمة في أبوظبي

تواصل دائرة التخطيط العمراني والبلديات من خلال لجنة التكنولوجيا التقدم على مسار مشروع التحول الرقمي للخدمات، حيث أضافت إنجازا جديدا على هذا الصعيد تمثل في إطلاق منصة رقمية موحدة لتقديم خدمات الحصول على السلع الغذائية المدعمة، ووفقاً لهذه الخطوة تقترب الدائرة شيئاً فشيئاً من تحقيق هدفها المتكامل المتمثل بخدمات رقمية بنسبة 100% مع نهاية العام الحالي 2018.

من جانبه أكد سيف الرميثي مدير إدارة مركز الاتصال والخدمات الإلكترونية في بلدية مدينة أبوظبي أن الدائرة تحرص على أتمتة جميع خدماتها وذلك تحقيقاً لرسالتها في خدمة المجتمع، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات بقالب عصري يتواءم مع احتياجات المتعاملين والمجتمع والشركاء ويحقق تطلعاتهم.

وأضاف الرميثي أن مشروع التحول الرقمي في الدائرة يسير في وتيرة منهجية منتظمة، ويحرز تقدماً كبيرا وصلت نسبته المئوية إلى أكثر من 84 % من المعاملات الرقمية، ويأتي إطلاق المنصة الرقمية لخدمات السلع الغذائية المدعمة والخاصة بالمواطنين حلقة ضمن سلسلة من الخدمات التي نجحت لجنة التكنولوجيا في تحويلها رقميةً بالكامل في وقت قياسي.

على الصعيد ذاته أوضح جابر عبد الرحمن بن عبيدان الحمادي رئيس قسم المستودعات في بلدية مدينة الظفرة أن منصة الخدمات الرقمية لخدمات السلع الغذائية تشمل البلديات الثلاثة (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، بلدية مدينة العين)، مشيراً أن بإمكان المواطنين الكرام الحصول على خدمات السلع الغذائية المدعمة عبر منصة (سمارت هب) بكل يسر وسهولة.

وأكد أن نسبة المعاملات الخاصة بخدمات السلع الغذائية تشكل أكثر من 32 % من مجموع المعاملات التي تنفذها البلديات، الأمر الذي سيخفف من الضغط الكبير ويقلص أعداد المعاملات التقليدية (الورقية) بشكل ملحوظ .

وأضاف أن المنصة الرقمية للسلع الغذائية المدعمة لا تقتصر خدماتها على طلب السلع، ودفع ثمن السلع رقمياً، بل وتشمل كذلك خدمة توصيل السلع الغذائية إلى منازل المواطنين، حيث تبلغ رسوم توصيل السلع إلى المنازل داخل جزيرة أبوظبي مثلا 42 درهماً فقط.

ضمن الإطار ذاته أشار محمد خميس الكعبي مدير إدارة التخطيط التقني في بلدية مدينة العين أن المنصة الرقمية لخدمات السلع الغذائية المدعمة تتميز بالعديد من الخصائص والامتيازات من أهمها سهولة الاستخدام، فالحصول على خدمات السلع الغذائية رقميا لا يحتاج إلى إبراز أي أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية أو مستندات خاصة، وذلك بسبب قيام الدائرة بمبادرة استهدفت إجراء الربط الكامل للبيانات مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وبهذا الشكل تتوافر على المنصة معلومات كاملة عن كل أسرة مدرجة في قائمة الأسر المستفيدة من السلع الغذائية المدعمة، مشيراً أن خدمات المنصة متاحة على مدار الساعة ، كما لا يحتاج المواطن إلى طباعة أي وصل أو فاتورة أو طلب، وستكون جميع العمليات رقمية ومتصلة مع الأنظمة ومراكز التوزيع رقمياً.

وأضاف الكعبي أن المنصة الرقمية للسلع الغذائية سوف تخدم أكثر من 70 ألف أسرة مواطنة مسجلة في قائمة المستفيدين من مراكز السلع الغذائية المدعمة، وتستهدف لجنة التكنولوجيا في الدائرة من وراء هذه المنصة رفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات البلديات وإسعادهم، وتسهيل الإجراءات.

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