صور | الصين تحول «منجم سابق» إلى فندق فاخر

في قلب حفرة ضخمة في الأرض خلفها منجم سابق، افتتحت الصين فندق فاخر على أطراف مدينة شنغهاي، يمنح ضيوفه الأثرياء فرصة لنوم عميق، لكن التكلفة عالية .

وبني فندق “إنتركونتتنال شنغهاي وندرلاند” ذو الـ18 طابقا، داخل حفرة، ويقع 16 طابقا منه تحت مستوى سطح الأرض، وتطل جميعها على ما تبقى من المحجر السابق، فيما يقبع طابقان تحت الماء.

وقال كبير المهندسين المعماريين مارتن يوخمان: “صممت العديد من المباني المختلفة في أوروبا ودبي، لكن هذا كان مختلفا تماما وأصبح عملا حياتيا، لهذا أقول إنه من المحتمل أن يكون المبنى الأكثر أهمية الذي صممته ، وبدأ المشروع في عام 2006، فيما استهلت أعمال البناء في عام 2013، وبلغت تكلفة الفندق 828 مليون دولار ، ويتراوح سعر الإقامة في الفندق لليلة الواحدة بين 530 إلى 860 دولار .

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