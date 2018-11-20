“طرق دبي” : أعمال طارئة على شارع قرن السبخة وهذه الطرق البديلة

بواسطة / بتاريخ 2018-11-20 في 10:22 ص /
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قالت هيئة الطرق والموصلات في دبي أنه نظرا لوجود أعمال طارئة على جزء من شارع قرن السبخة بالقرب من تقاطع شارع قرن السبخة مع شارع الخيل الأول، نرجو من السائقين استخدام الشوارع البديلة كالتالي:

١. للمتجهين من شارع الخيل الأول الى شارع قرن السبخة شرقا ، الاستمرار على شارع الخيل الأول واتباع اللوحات الإرشادية باتجاه شارع الخيل الأول جنوب ومن ثم إلى شارع قرن السبخة.

٢.للقادمين من شارع قرن السبخة من جهة شارع الشيخ زايد يمكنهم استخدام النفق للاستمرار على شارع قرن السبخة.

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