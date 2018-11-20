العور : قريبا .. تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة

كشف الدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه جارٍ إعداد مشروع لتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية كافة، مشيراً إلى أنه تم أخذ مقترحاتهم كتابياً، ثم عقدت الهيئة معهم اجتماعاً للوقوف على مزيد من آرائهم المبنية على الخبرة الميدانية والعملية خلال الفترة الماضية.

وقال العور : إن مشروع تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة، يأتي ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعكف على إعدادها الهيئة، لتطوير مجموعة من السياسات والمبادرات مؤخراً، وفق أفضل الممارسات العالمية».

وأشار العور إلى أنه سيتم رفع هذه المشاريع إلى الجهات العليا المختصة لاعتمادها ومن ثم البدء في تنفيذها، منوهاً إلى أن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات والورش مع الجهات الاتحادية، وتم مناقشة أفكارهم واقتراحاتهم للوصول إلى الصيغة النهائية لكل مشروع على حدى

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