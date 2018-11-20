ليونيل ميسي يوجه نصيحة إلى “ميسي الامارات”

التقى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الاسباني، خلال زيارته إلى دبي أخيرا، مع الطفل حسين يوسف لاعب الوصل الواعد الملقب بـ”ميسي الإمارات”، والتقط معه صوراً تذكارية وجدت تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يوسف أنور والد حسين إن ابنه “تفاجأ عندما وجد ليونيل ميسي بانتظاره، والأخير كان يعلم بأنه سيقابل لاعب إماراتي موهوب يقلد حركاته ويطلق عليه لقب (ميسي الامارات)، وعندما شاهده عانقه، وشجعه على مواصلة تدريباته بتركيز عالي وأوصاه ببعض الوصايا ليكون لاعب جيد.

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