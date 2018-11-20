فيلايني: سيتي سيخسر عاجلا أم أجلا.. ومعجب بطريقتهم الهجومية

وتحدث فيلايني لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية قائلا: “أتذكر حينما أتيت إلى إنجلترا كنا نقول الأربعة الكبار الآن نقول الستة الكبار، لذا كل موسم الأمور تصبح أصعب”.

وواصل اللاعب البلجيكي “الموسم المقبل ستتغير الأمور أيضا وخلال عامين أو ثلاثة، كل موسم يصبح كل شيء أصعب لذا الدوري الإنجليزي جاذب للجميع”.