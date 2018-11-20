فيلايني: سيتي سيخسر عاجلا أم أجلا.. ومعجب بطريقتهم الهجومية
قال مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد أن منافسه مانشستر سيتي سوف يخسر عاجلا أم أجلا في الدوري الإنجليزي وأن الهزيمة منهم في الدربي لا تعني حسمهم لأي شيء.
وتحدث فيلايني لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية قائلا: “أتذكر حينما أتيت إلى إنجلترا كنا نقول الأربعة الكبار الآن نقول الستة الكبار، لذا كل موسم الأمور تصبح أصعب”.
وواصل اللاعب البلجيكي “الموسم المقبل ستتغير الأمور أيضا وخلال عامين أو ثلاثة، كل موسم يصبح كل شيء أصعب لذا الدوري الإنجليزي جاذب للجميع”.