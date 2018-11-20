وفاة شاب مواطن إثر حادث مروع في رأس الخيمة

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر ٢١ عاما متأثرا بجروحه البليغة إثر تعرضه لحادث مروري في إحدى الطرق بإمارة رأس الخيمة .

وتفصيلا يشير العميد سالم ربيع بوخطامين السويدي مدير عام العمليات المركزية بالأنابة بشرطة رأس الخيمة ، عن ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة 11:00 صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ ، يفيد بوقوع حادث لإحدى المركبات ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ ، وعند المعاينة الأولية تبين بأن المواطن يقود مركبته بمفرده ونتيجة للسرعة الزائدة التي كان يقود بها المركبة ، أدى إلى انحرافها ثم صدمها بالحاجز الأسمنتي ثم تدهورها ، وأسفر ذلك عن وفاة المواطن على الفور نتيجة جروحه الغائرة ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها لأتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، وعليه تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد العميد سالم السويدي على ضرورة الالتزام التام بالسرعات المحددة على الطرق لتجنب وقوع الحوادث المرورية ولضمان سلامة كافة السائقين ومستخدمي الطريق عبر القيادة الآمنة ، وحث على اتباع الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، ناقلا أحر تعازيه لأسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون .

اقرأ ايضا

التعليقات