أبوظبي | أب يمتنع عن استخراج جواز السفر والهوية لطفليه

بواسطة / بتاريخ 2018-11-20 في 7:17 م /
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باشرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام أب تقاعس عن إصدار جوازي سفر وبطاقتي هوية لطفليه، حيث قرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 27 الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود شكوى من أم لطفلين تفيد فيها بأن زوجها والد الطفلين، أهمل وأساء لهما، وذلك بامتناعه عن استخراج جوازات سفر وبطاقة هوية نتيجة لخلافات بينهما، ما تسبب في آثار سلبية لهما.

ونوهت بأن رب الأسرة تعنت تجاه طفليه، متمسكاً بموقفه المتمثل في عدم إصدار جوازي سفر وبطاقتي هوية لهما، وتحمل مسؤولياته تجاه أسرته بعيداً عن أي خلاف، ليتم بناء على الشكوى استدعاء الزوج لسؤاله عن الواقعة وإحالته الى المحكمة المختصة.

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