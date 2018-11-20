التغير المناخي والبيئة تطلق النظام الإلكتروني الوطني للارتقاء بالإداء البيئي

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق النظام الالكتروني الوطني للارتقاء بالإداء البيئي وخريطة المنشآت الصناعية على مستوى الدولة كأحد أهم مخرجات مبادرة الارتقاء بالأداء البيئي والتي أطلقت خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات.

وتعليقا على الإطلاق قالت المهندسة عائشة محمد العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء في الوزارة: “إن مبادرة الارتقاء البيئي تهدف إلى تحسين مؤشر التنافسية العالمية للدولة، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في جعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في القطاعات كافة، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال بناء اقتصاد متنوع مستدام يساهم في تحقيق التنمية المستدامة مستنداً إلى الابتكار والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا”.

وأضافت: ” تستهدف المبادرة خلق آلية مشتركة موحدة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع، والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى حماية الانظمة البيئية الهشة، وحماية حق الاجيال في الهواء النظيف والمياه النقية، وتعزيز الأداء البيئي من خلال تخفيض الآثار السلبية على البيئة، وتحفيز القطاع الخاص على التحول نحو الانتاج الانظف وتبني الممارسات الخضراء”.

وأوضحت العبدولي أن النظام الإلكتروني الوطني للارتقاء بالأداء البيئي يهدف إلى تنفيذ المبادرة بطريقة حديثة وذكية أمام القيادة العليا والارتقاء بمنظومة العمل بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في الدولة، وذلك من خلال انشاء نظام الكتروني وطني يربط الجهات لضمان توفير المعلومات اللازمة عند اتخاذ القرار بالإضافة الى اخطار المعنين في حال حدوث أي مستجد.

ويحتوي النظام الالكتروني على صفحات تخص الشركات الاستشارية، والمنشآت الصناعية، ودراسات تقييم الأثر البيئي والتشريعات البيئية الحالية والمستقبلية على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أن خريطة المنشآت الصناعية على مستوى الدولة تعد منصة معلوماتية مكانية تهدف إلى تزويد المتعاملين ومختلف فئات المجتمع بالمعلومات المتعلقة بمواقع المنشآت الصناعية التابعة لكل امارة من امارات الدولة والتي تزيد عن أكثر من 7000 منشأة صناعية بالإضافة إلى نشاط المنشاة، ومعلومات مكانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة مثل مدى بعد المنشآت الصناعية عن المحميات الطبيعية وحزام الغابات والمجمعات السكنية، كما تتضمن الخريطة مجموعة من الأدوات المساعدة التي تسهل عملية استخدام الخريطة والوصول إلى المعلومة المطلوبة بكل سهولة وسرعة”.

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