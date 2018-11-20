الأبيض يتفوق على اليمن بهدفين في استاذ زعبيل

سجل سيف راشد الهدف الأول لمنتخب الإمارات في شباك اليمن، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، في استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن تحضيراتهما لكأس آسيا 2019.

وتأتي مباراة اليمن الودية، في ختام المعسكر الحالي للمنتخب الإماراتي في دبي، والذي شهد مواجهة ودية أولى، انتهت بالتعادل السلبي مع بوليفيا.

وفي الدقيقة 66 سجل علي سالمين الهدف الثاني للإمارات.

وسيواجه منتخب الإمارات ضيفه اليمني، بدلًا من المباراة التي كانت مقررة أمام الفراعنة، والتي اعتذر عنها اتحاد الكرة المصري.

ويدخل المنتخب اليمني اللقاء؛ سعيًا للظهور الجيد، في إطار الاستعداد لكأس آسيا، بعد تقديمه مستوى طيبًا خلال تجربته الأخيرة أمام السعودية، والتي خسرها بهدف واحد، ويلعب المنتخب اليمني في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من إيران، والعراق، وفيتنام.

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