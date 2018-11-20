شاهد بالصور | أصغر طائرة في العالم

أبرمت جمعية رينو للسباقات الجوية اتفاقية مدتها 10 سنوات مع الصين؛ بهدف توسيع سباقاتها الجوية المغلقة في البلاد.

ووفقا للمسؤولين، فإن 13 طيارا من جميع أنحاء العالم يحلقون في “كأس الصين للسباقات الجوية 1” بمطار هينان المحلي، ويُعد أول حدث من نوعه يُعقد في الصين، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وحسب شبكة أخبار “جوان تشا” الصينية، قال فريد تيلنج الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جمعية رينو للسباقات الجوية: “هذه فرصة مثيرة للجمعية لتتعاون الولايات المتحدة مع شركاء رئيسيين من دول أخرى؛ لزيادة حضورنا العالمي وتوفير فرص موسعة للطيارين للمشاركة في السباقات الجوية المغلقة بأجزاء أخرى من العالم”.

وخلال المسابقة، يطير الطيارون بسرعة تفوق 450 كلم في الساعة، على بعد 10 أمتار فقط من مدرج المطار، إذ يتنافسون ليكونوا أول من يعبر خط النهاية.

وتُعقَد المسابقة أمام مئات الآلاف من المشاهدين وجمهور التلفزيون العالمي، وحسب المسؤولون، يشهد كل سباق نحو 8 جولات للطيارين في كل مرة، ويحصل الفائز على لقب “بطولة كأس الصين للسباقات الجوية 1”.

وتتضمن فئة الطائرات أحدث التكنولوجيات المتطورة، مع الالتزام بمواصفات المعيار المصممة لضمان مستوى من الإنصاف خلال المسابقة، في حين يصمم العديد من الطيارين وأطقمهم طائرات سباق خاصة بهم، بهدف التفوق في المنافسة.

ومن بين الطائرات التي تجذب الأنظار خلال المسابقة، طائرة نفاثة تعد الأصغر في العالم، وعُرضت لأول مرة خلال فاعليات مسابقة رينو الدولية الجوية، في ووهان بمقاطعة هوبي.

وتزن الطائرة 160 كيلوجراما فقط، في حين يبلغ سعرها 100 ألف دولار، ولا يوجد منها سوى 7 طائرات في العالم.

اقرأ ايضا

التعليقات