إعادة تصميم نتفليكس على iOS بعناصر تحكم وتشغيل جديدة

المصدر : عالم التقنية

في خطوة في الإتجاه الصحيح، أصدرت نتفليكس تحديثًا جديدًا لتطبيقها من على نظام تشغيل iOS، ومن الوهلة الأولى يُرى أن هذا الإصدار مفيد جدًا، حيث يُضيف عناصر تحكم جديدة لتسهيل تشغيل العروض التلفزيونية، أبرز هذه العناصر زر التقديم للأمام لمدة 10 ثوانٍ، كذلك يمكنك التحكم بالتقديم أو التأخير بالضغط المزدوج على الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة.

هذه الإضافات هي مشابهة تمامًا لميزات يوتيوب، حيث في السابق عند النقر المزدوج يتم تكبير الشاشة، ولكن مع هذه الإضافات تحعل العملية أقل إحباطًا، بالإضافة إلى ذلك أصبح كلٍ من زر التشغيل والإيقاف المؤقت ذا حجم أكبر، فضلًا عن إضافة صف من التسميات أسفل الشاشة، معه سيتم عرض قائمة بالحلقات وقائمة بالصوت والترجمة وزر الحلقة التالية.

أخيرًا هذه الإضافات في نتفليكس من على iOS يجعله قريبًا إلى نظيره من على أجهزة التلفاز، وللحصول على هذه التجرية يمكنك تحميل التحديث بالإنتقال إلى صفحته من على متجر أب ستور من هنا.

اقرأ ايضا

التعليقات