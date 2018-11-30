شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الاستعراضات الخطرة

حذرت شرطة أبوظبي السائقين الشباب ،من المشاركة في التجمعات الشبابية في الأماكن البرية وعلى الشارع العام ، والقيام بحركات خطرة بالمركبات والدراجات النارية من أجل التباهي ،مما يعرض حياتهم أو حياة الاخرين أو سلامتهم او أمنهم للخطر و دون إدراك منهم للنتائج المترتبة على تلك الاستعراضات والتي غالباً ما تتحول إلى أحزان ومآسٍ جراء الحوادث.

وشددت أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على “المتهورين” الذين يعرّضون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر ،وتطبيق المادة “1” من قواعد و إجراءات الضبط المروري رقم “178” لسنة 2017 ” وعقوبتها حجز المركبة شهرين وتسجيل 23 نقطة مرورية على السائق والغرامة المالية 3000 درهم، إضافة الى إيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم الي القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت أن هناك متابعة مستمرة من خلال الدوريات ومباحث المرور وأعضاء “كلنا شرطة” لرصد أي تجمعات شبابية بالمركبات وضبطهم واتخاذ اللازم بشأنهم ، وحثت الجمهورعلى عدم تداول أي مقاطع فيديوهات تحتوي على تلك التصرفات والسباقات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي مما يعرضهم للمساءلة القانونية.

ونبهت السائقين الشباب بعدم إجراء أي تعديلات غير قانونية على مركباتهم لزيادة سرعاتها وتضخيم أصواتها ، منوهة أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المادة 73 من قواعد و إجراءات الضبط المروري، “أحداث تغيرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسيه) بدون ترخيص” ومخالفتهم بالغرامة 1000 درهم وحجز المركبة شهر و12 نقطة مرورية ، وتطبيق المادة“20” “قيادة مركبة تسبب ضجيج ” ومخالفتهم بالغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية .

وناشدت الأسر بضرورة مراقبة أبنائهم لوقايتهم من السلوكيات السلبية المتمثلة في قيادة المركبات بتهور والقيام بحركات خطرة ، موضحة أن النصح والارشاد الذي يقدمه أولياء الامور لابنائهم يعزز السلوكيات الايجابية بين الشباب ويحميهم من التعرض للحوادث المرورية الجسيمة التي تقع في المناطق البرية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة .

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