5 أجهزة أمن المنازل من الدرجة الأولى يمكنك شراؤها في Costco (ويجب عليك)

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إذا كنت تبحث عن استخدام عضوية Costco السنوية الخاصة بك بشكل جيد ، فهناك العديد من الطرق لجعل الرسوم السنوية جديرة بالاهتمام. يمكنك اختيار عناصر Costco Garden التي تستحق أموالك وماركات الأثاث الموثوقة من بائع التجزئة ، ولكن يمكنك أيضًا اختيار تقنية فعالة من شأنها أن تساعد في تأمين ومراقبة جميع العناصر التي أحضرتها بالفعل إلى منزلك من متجر المستودعات الجديرة بالثقة. فيما يلي خمسة أجهزة لأمن المنازل من Costco تستحق المال ويتم مراجعتها جيدًا.

عند التسوق لنظام أمن المنازل ، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تُعلم اختيارك ، بما في ذلك الميزانية. على الرغم من أن نظام أمان المنازل المتوسط ​​يكلف 230 دولارًا لمجموعة Starter Kit ، إلا أن بعض أنظمة الكاميرا الأساسية يمكن أن تصل إلى 150 دولارًا ، ويمكن أن تصل أنظمة التكنولوجيا الفائقة إلى حوالي 2000 دولار وما بعده. كل هذا يعتمد على مقدار ما تريد أن يكون النظام قادرًا على القيام به من أجلك وعدد الكاميرات التي تجدها ضرورية في الممتلكات الخاصة بك. على الرغم من أن الأنظمة الأكثر تكلفة تقدم رؤية ليلية وكاميرات متعددة ، إلا أنها يمكن أن تأتي أيضًا مع بعض مخاوف الخصوصية. هناك الكثير من الجوانب الخفية لكاميرات جرس الباب ، مثل الشركات التي تخزن تسجيلات الصوت والفيديو ، وهو نوع من المراقبة التي لا يرتاحها الكثير من الناس. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون وجود تنبيهات على مدار الساعة ومقاطع فيديو تم التقاطها مريحة للعديد من مالكي المنازل. استمر في القراءة لرؤية خيارات Costco الأكثر استعراضًا وبأسعار معقولة.