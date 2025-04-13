5 أجهزة أمن المنازل من الدرجة الأولى يمكنك شراؤها في Costco (ويجب عليك)

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إذا كنت تبحث عن استخدام عضوية Costco السنوية الخاصة بك بشكل جيد ، فهناك العديد من الطرق لجعل الرسوم السنوية جديرة بالاهتمام. يمكنك اختيار عناصر Costco Garden التي تستحق أموالك وماركات الأثاث الموثوقة من بائع التجزئة ، ولكن يمكنك أيضًا اختيار تقنية فعالة من شأنها أن تساعد في تأمين ومراقبة جميع العناصر التي أحضرتها بالفعل إلى منزلك من متجر المستودعات الجديرة بالثقة. فيما يلي خمسة أجهزة لأمن المنازل من Costco تستحق المال ويتم مراجعتها جيدًا.
عند التسوق لنظام أمن المنازل ، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تُعلم اختيارك ، بما في ذلك الميزانية. على الرغم من أن نظام أمان المنازل المتوسط يكلف 230 دولارًا لمجموعة Starter Kit ، إلا أن بعض أنظمة الكاميرا الأساسية يمكن أن تصل إلى 150 دولارًا ، ويمكن أن تصل أنظمة التكنولوجيا الفائقة إلى حوالي 2000 دولار وما بعده. كل هذا يعتمد على مقدار ما تريد أن يكون النظام قادرًا على القيام به من أجلك وعدد الكاميرات التي تجدها ضرورية في الممتلكات الخاصة بك. على الرغم من أن الأنظمة الأكثر تكلفة تقدم رؤية ليلية وكاميرات متعددة ، إلا أنها يمكن أن تأتي أيضًا مع بعض مخاوف الخصوصية. هناك الكثير من الجوانب الخفية لكاميرات جرس الباب ، مثل الشركات التي تخزن تسجيلات الصوت والفيديو ، وهو نوع من المراقبة التي لا يرتاحها الكثير من الناس. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون وجود تنبيهات على مدار الساعة ومقاطع فيديو تم التقاطها مريحة للعديد من مالكي المنازل. استمر في القراءة لرؤية خيارات Costco الأكثر استعراضًا وبأسعار معقولة.
Arlo Pro 5S 2K كاميرا أضاءة الأضواء
يقوم نظام Arlo Four-Camera من Costco بالتجزئة مقابل 279.99 دولارًا ، مما يضعه في منتصف الحزمة مقابل السعر. الكاميرات كلها خالية من الأسلاك. يمكنك فقط إعادة شحن البطاريات بانتظام لإبقائها وظيفية. إنها تأتي مع 60 يومًا من تخزين الفيديو ، بحيث يمكنك الوصول إلى مقاطع الفيديو المسجلة على الكاميرات لمدة تصل إلى شهرين بعد الحقيقة (والتي ، مرة أخرى ، واحدة من أمن وجود بعض المشترين ، لكن Arlo ينص على أنها في موقع آمن). كما أنها توفر رؤية ليلية ، وتنبيهات وصفية لأشياء مثل شحنات الحزم والحيوانات ، ووجوه الكاميرا الأربعة المختلفة تعني الكثير من التغطية في جميع أنحاء منزلك. ومع ذلك ، يتطلب تطبيق Arlo اشتراكًا للاستخدام ، لذلك ليس هذا النظام مجرد تكلفة لمرة واحدة. يقدم منتج Costco أربعة أشهر من التطبيق مجانًا ، مما يجعله يستحق الشراء من متاجر التجزئة من الطرف الثالث.
تحتوي صفحة عرض Costco Arlo على ما يقرب من مائة مراجعات من فئة الخمس نجوم ، حيث يتحدث الأعضاء عن الراحة التي يقدمها النظام وطبقة الأمان المضافة التي يقدمها لمنزلهم. وقال أحد المستخدمين: “أوصي بشدة بنظام Pro 5S. من السهل رسوم الشحن والتثبيت في دقائق”. “أحب هذه الكاميرات!” قال مشترٍ آخر راضٍ ، قائلاً إن أفضل الأجزاء هي “الاتصالات ثنائية الاتجاه ، والفيديو 2K HD ، والرؤية الليلية الملونة ، والقدرة على الإعداد على جدولك الزمني ، وقابل للتعديل حتى لا يتم تشغيله بواسطة كل حيوان يأتي”.
Lorex Fusion NVR مع عدسة بانورامية 4K 180 °
يقوم نظام Lorex Home Security بالتجزئة مقابل 699.99 دولارًا في Costco ولديه الكثير من الميزات التي تشرح سعرها. تضمنت الكاميرات الأربع كل منها وصول 180 درجة ، ورؤية ليلية ، وجودة 4K. سيقوم النظام بتسجيل مقاطع الفيديو حتى لو لم يكن متصلاً بالإنترنت ، وهو أمر مفيد لأصحاب المنازل الذين يقلقون من أن فقدان خدمة الإنترنت سيهدد أمن منزلهم. ناهيك ، هناك أيضًا إعدادات تلقائيًا تحرك (مثل من الحيوانات والأطفال الذين يركضون) ، وإرسال تنبيهات محددة لتوصيل الحزم ، والمزيد. يمكنك أيضًا التحدث عبر الكاميرات في كلا الاتجاهين ، وليس هناك حاجة إلى اشتراك ، لذلك قد ينتهي بك الأمر إلى توفير المال بمرور الوقت.
يعتقد المراجعون من فئة الخمس نجوم على Costco أن حزمة Lorex هذه تستحق التكلفة الأعلى. ذكر بعض المستخدمين وجود نماذج Lorex القديمة التي قاموا بترقيتها باستخدام هذا النظام الأحدث ، قائلين إن الكاميرات الجديدة ذات جودة أعلى وأن واجهة المستخدم أسهل في الاستخدام من التكرارات السابقة. وقال أحد المراجعين: “لقد حصلت على بعض الإيجابيات الخاطئة لـ” مركبة “من إحدى الكاميرات ، لكنها أفضل بكثير من الحصول على تنبيهات في كل مرة يتحرك فيها فرع مع كاميرا العش”. ذكر آخرون جودة الفيديو العالية: “نقدر حقًا الصورة الواضحة والإشعارات العادية” ، لاحظ أحد المستخدمين. وقال مراجع آخر: “الكاميرات واضحة وخيار الميكروفون رائع. الرؤية الليلية واضحة”.
eufy Security Solocam S3 Pan Tilt Outdoor Camera
نظام Eufy في الطرف الأدنى من النطاق ، حيث يتم تجارة التجزئة مقابل 159.99 دولار فقط من Costco. يرجع فرق السعر هذا جزئيًا إلى حقيقة أنه يأتي فقط مع جهاز واحد ، لذلك لا يمكنك وضع كاميرات متعددة في جميع أنحاء محيط منزلك. هذا يجعلها مثالية للمنازل الأصغر أو الأماكن التي تريد فيها حقًا الأمان الذي يركز على بابك الأمامي (مثل الشقق والمنازل البلدية). الجزء الأكثر ملاءمة في نظام Eufy هو اللوحة الشمسية المرفقة ، والتي تجعل النظام لاسلكيًا تمامًا ومستقلًا عن الكهرباء – تحتاج اللوحة إلى ساعتين فقط من أشعة الشمس في اليوم ، ويحمل بنكها الاحتياطي رسومًا تستمر ثلاثة أشهر لتجاوز الشتاء الكئيب. بالإضافة إلى ذلك ، توفر العدسات المتعددة تغطية 360 درجة ورؤية ليلية.
مع 83 مراجعة من فئة الخمس نجوم على موقع Costco ، من الآمن القول أن هذا الجهاز يستحق السعر المنخفض. أشاد المستخدمون بحقيقة أن هذه الكاميرا لا تحتوي على رسوم اشتراك شهرية وأنه من السهل التثبيت. وقال أحد المراجعين السعيد: “نحن سعداء حقًا بشراءنا ، خاصةً كمشتري لأول مرة لجهاز أمان ، كنا بحاجة إلى أن يكون الأمر سهلاً وفعالًا”. وأضافوا: “جودة الفيديو والصوت تثير العقل”. وضعه عضو آخر في Costco بإيجاز: “لقد كان لدي العديد من أنظمة الأمان والفيديو والأمان الإلكترونية على مر السنين ، وهذه الكاميرا (EUFY) هي واحدة من الأفضل.”
نظام أمن المنازل Simplisafe 10 قطع
تحتوي حزمة Simplisafe الشاملة للجميع على 10 قطع من إجمالي التجزئة مقابل 99.97 دولارًا فقط لأعضاء Costco. المجموعة تأتي مع أربعة أجهزة استشعار الأبواب والنافذة ، والتي تنبهك عندما تم فتح شيء ما. يوجد كاشف للحركة يمكن أن ينبهك عندما تكون هناك حركة في غرفة أثناء وجودك بعيدًا عن المنزل ، وكاميرا الباب الأمامي مع تنبيهات محددة لأنواع مختلفة من الزوار ، وأضواء كاشفة إذا كنت بحاجة إلى رؤية المزيد في الليل ، ورجلات المفاتيح مع أزرار الذعر والإنذار التي ستمكن صفارات الإنذار التي تتيح خدمات الطوارئ حسب الحاجة.
غادر أكثر من 200 من أعضاء Costco مراجعات من فئة الخمس نجوم لمجموعة Simplisafe ، مشيدا بمدى سهولة التثبيت والبدء في استخدامه. وكتب شخص ما “من السهل جدًا تثبيت النظام وإعداده ، كل شيء لاسلكي”. لاحظ الكثير من الأعضاء أيضًا أن هذا النظام يستحق الشراء من Costco بسبب الخصم الضخم: سعر Amazon لمجموعة Simplisafe 10 قطع هو 361 دولار ، وحتى موقع Simplisafe هو أكثر تكلفة من علامة Costco. وبعد ذلك ، يبدو أن 10 قطع كافية للأمان الحقيقي: قال أحد العملاء إنه “نظام إنذار جيد ومصلب يحمي منزلك. تعد القطع العشرة بداية جيدة-نظام متقدم يعمل بشكل جيد مع نظام تثبيت سهل يمنحك تعليمات خطوة بخطوة.”
Night Owl 12 CH NVR Security System ، 2TB 8 Wired 4K Cameras
إن نظام Night Owl 8-Camera في الطرف الأعلى من طيف السعر ، حيث سجل 499.99 دولارًا من Costco ، لكن جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة يرجع إلى عدد كبير من الكاميرات عالية الدقة التي يمكنك وضعها في جميع أنحاء منزلك. لذلك ، يعد هذا النظام خيارًا أفضل للمستخدمين الذين لديهم خاصية أكبر لديها مناطق كافية في NED من المراقبة. تحتوي جميع الكاميرات على أضواء مرتبطة بها ، بحيث يمكنك الحصول على رؤية واضحة في الليل وحتى تشغيلها لدرء الزوار غير المرغوب فيه. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التطبيق مع مراقبة 24/7 مجاني ، لذلك من المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى الادخار بمرور الوقت عن طريق تجنب تكاليف الاشتراك الشهرية.
ومع ذلك ، هذا اختيار واحد قد يكون أفضل من تاجر تجزئة آخر. تبيع Amazon إصدارًا من نظام أمان البومة الليلي المكون من 8 كاميرات والذي يكلف 369.99 دولارًا فقط ويبدو أن لديه نفس الميزات بالضبط. المراجعات على كل من Costco و Amazon إيجابية بشكل لا يصدق. وكتب أحد المشتري الأمازون: “يستحق كل قرش قضيته. أفضل بصريًا ، وأيضًا أن Audio يعملان بشكل رائع”. يلخص أحد أعضاء Costco: “إنه يحتوي على فيديو Clastal Clear 4K ، والكشف عن الإنسان والمركبات … بالنسبة للسعر ، هذا هو النظام الرائع لأي منزل وسيكون أيضًا رائعًا للاستخدام التجاري أيضًا.” صرح عميل آخر من Costco ، “إذا كنت تبحث عن أمان من الدرجة الأولى ، والفيديو الكريستالي ، وإعداد سلكي موثوق به ، فهذا هو النظام المناسب لك.”