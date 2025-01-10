5 أدوات ميلووكي الأقل شهرة والتي يمكن أن تكون مفيدة في منزلك وفناءك

هناك العديد من أدوات ميلووكي المفيدة التي يمكن أن تساعد في جعل الأعمال المنزلية والمنزلية أسهل بكثير. على سبيل المثال، بدلاً من استخدام المقصات لنحت تحوطاتك بعناية، يمكنك فقط استخدام أداة تشذيب التحوط M18، والتي ستؤدي إلى إنجاز المهمة بسرعة. أو، إذا كنت تريد تعليق صورة في غرفة المعيشة الخاصة بك، بدلاً من الطرق على الحائط ومحاولة العثور على المسمار، يمكنك فقط استخدام أداة اكتشاف الماسح الضوئي الفرعي للتخلص من الإحباط. ولكن في حين أن هذه بعض الأدوات المساعدة الواضحة، فإن لدى ميلووكي أيضًا بعض الأدوات الأقل شهرة التي يمكن أن تكون مفيدة في حديقتك ومنزلك.

على سبيل المثال، منشار التقليم Milwaukee Hatchet هو نسخة مدمجة من المنشار المتسلسل، مما يجعل من الأسهل (وأقل ترويعا) إزالة أطراف الأشجار، أو قطع الخشب، أو إزالة أي عوائق صغيرة أخرى في المنزل. أو، إذا كنت ترغب في توفير المال عن طريق إصلاح سيارتك الخاصة للأعطال البسيطة، فإن مصباح LED اللاسلكي M12 12 فولت ليثيوم أيون يمكن أن يساعدك على إضاءة كل شيء بشكل مثالي. فيما يلي نظرة فاحصة على بعض العروض الأقل شهرة للعلامة التجارية والتي يمكن أن تشكل إضافة رائعة وغير متوقعة إلى مجموعتك.