5 أدوات ميلووكي الأقل شهرة والتي يمكن أن تكون مفيدة في منزلك وفناءك

هناك العديد من أدوات ميلووكي المفيدة التي يمكن أن تساعد في جعل الأعمال المنزلية والمنزلية أسهل بكثير. على سبيل المثال، بدلاً من استخدام المقصات لنحت تحوطاتك بعناية، يمكنك فقط استخدام أداة تشذيب التحوط M18، والتي ستؤدي إلى إنجاز المهمة بسرعة. أو، إذا كنت تريد تعليق صورة في غرفة المعيشة الخاصة بك، بدلاً من الطرق على الحائط ومحاولة العثور على المسمار، يمكنك فقط استخدام أداة اكتشاف الماسح الضوئي الفرعي للتخلص من الإحباط. ولكن في حين أن هذه بعض الأدوات المساعدة الواضحة، فإن لدى ميلووكي أيضًا بعض الأدوات الأقل شهرة التي يمكن أن تكون مفيدة في حديقتك ومنزلك.
على سبيل المثال، منشار التقليم Milwaukee Hatchet هو نسخة مدمجة من المنشار المتسلسل، مما يجعل من الأسهل (وأقل ترويعا) إزالة أطراف الأشجار، أو قطع الخشب، أو إزالة أي عوائق صغيرة أخرى في المنزل. أو، إذا كنت ترغب في توفير المال عن طريق إصلاح سيارتك الخاصة للأعطال البسيطة، فإن مصباح LED اللاسلكي M12 12 فولت ليثيوم أيون يمكن أن يساعدك على إضاءة كل شيء بشكل مثالي. فيما يلي نظرة فاحصة على بعض العروض الأقل شهرة للعلامة التجارية والتي يمكن أن تشكل إضافة رائعة وغير متوقعة إلى مجموعتك.
منشار تقليم ميلووكي هاتشيت
إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة في استخدام الأدوات الكهربائية، فقد يكون استخدام المنشار الكبير أمرًا مخيفًا للغاية. يمكن أن يؤدي الوزن والقوة وصعوبة المناورة إلى تثبيط معظم أصحاب المنازل المبتدئين عن اختيار واحدة. بعد كل شيء، هناك الكثير من القواعد عندما يتعلق الأمر باستخدام المنشار بأمان. ومع ذلك، فإن منشار تقليم Milwaukee Hatchet يسد هذه الفجوة ويمكن أن يوفر لك الكثير من الوظائف نفسها مقابل أقل من 200 دولار. إنها لاسلكية وتعمل بالبطارية، مما يجعلها أقل تعقيدًا عند حملها. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لحجمها الصغير، فإنها لن تهتز كثيرًا، مما يجعل ذراعيك أقل إرهاقًا.
كما أنه يزن خمسة أرطال فقط، مما يجعل من السهل الإمساك به، والأهم من ذلك، المناورة به. على سبيل المثال، إذا كان عليك رفع المنشار أو الإمساك به بزاوية، فقد يؤدي وزنه إلى حرق عضلاتك. هذا الإصدار يأخذ هذه المسألة من المعادلة. كما أنها تتمتع بقدرة كافية لقطع 3 بوصات من الخشب الصلب ويمكنها إجراء ما يزيد قليلاً عن 120 عملية قطع قبل أن تضطر إلى إعادة شحنها. على الرغم من أنه قد لا يكون قويًا مثل المنشار العادي، إلا أن العلامة التجارية تقول إنه يمكنه القطع أسرع بخمس مرات من المنشار اليدوي العادي، مما يمنحك خيارًا في مكان ما وسط هاتين الأداتين.
فوهة فائدة الهواء M12
سواء كنت تعاني من فوضى تحتاج إلى تنظيفها بعد مشروع سريع يمكنك تنفيذه بنفسك أو تحتاج فقط إلى تنظيف سجادك وبسطك بشكل أعمق، فإن فوهة M12 Air-Tip Utility Nozzle يمكن أن تساعدك. إنها عبارة عن فرشاة ملحقة، ولكنها تحتوي على لفة شديدة التحمل من الداخل، مصممة لتحريك السجاد وألياف السجاد أثناء سحبها عبر سطحها. يساعد ذلك على تفكيك أي حطام أو غبار، مما يمنحك تنظيفًا أعمق. على الرغم من أنك قد لا تقوم بعملية تجديد مباشرة على السجاد الخاص بك دون تغطيته ببعض الأقمشة الواقية، إلا أن الغبار يمكن أن ينتقل بسهولة إلى جميع أنحاء الغرفة، تاركًا حطامه في مكان لا تشك فيه على الإطلاق. وهذا يجعلها أداة مفيدة لامتلاكها.
بالإضافة إلى الفرشاة الدوارة، فهي تحتوي أيضًا على مصباح LED متصل، مما يساعدك على رؤية أي حطام قد تفوتك بشكل أفضل. يمكنك وضعها على مكنستك الكهربائية الرطبة/الجافة إذا كنت تتعامل مع فوضى المشروع، أو إضافتها إلى فوهة المكنسة المنزلية الخاصة بك إذا كنت تريد تنظيف شيء عميق مثل الدرج أو سجاد غرفة المعيشة. وبسعر 59 دولارًا من Home Depot، يعد هذا استثمارًا ميسور التكلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين روتين التنظيف العميق لديك.
مكنسة الظهر M18 Fuel 3 في 1
هذا ليس فراغ ميلووكي الوحيد في قائمتنا. تعتبر مكنسة الظهر M18 Fuel 3-in-1 Backpack Vacuum أداة مبتكرة ستساعد في تسهيل عملية التنظيف في جميع أنحاء المنزل أو المرآب. إنه لاسلكي، لذا كل ما عليك فعله هو ربطه على ظهرك والبدء في التنظيف. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها أضعف من نظيراتها السلكية. تشير العلامة التجارية إلى أنها تتمتع بقدرة شفط مضاعفة مقارنة بالمكانس الكهربائية الرطبة/الجافة المنافسة، مما يجعلها إضافة قوية لمجموعة أدواتك.
كما أنها أكثر هدوءًا بثلاث مرات من المكانس الكهربائية المنافسة، مما يجعلها أكثر متعة في التعامل معها، وبما أنها على ظهرك، فلن تضطر إلى الانحناء إلى مستوى منخفض لإبعاد الخرطوم عن طريقك أو سحب علبة ثقيلة خلفك. يمكنها التعامل مع إزالة كل شيء بدءًا من قصاصات الخشب والمعدن وحتى غبار الحوائط الجافة، مما يجعلها رائعة لجميع أنواع المشاريع. ومع ذلك، بفضل حجمها الصغير، قد يكون من المفيد الحصول عليها حتى لو كان لديك بالفعل مكنسة كهربائية رطبة/جافة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها ستكون أقل تعقيدًا عند استخدامها في تلك المشاريع السريعة بعد الظهر التي تريد إكمالها وتنظيفها بسرعة.
مضخة نقل العصا
هناك أداة أخرى تحت الرادار ولكنها سهلة الاستخدام للغاية وهي مضخة النقل Milwaukee Stick. يمكنه التعامل مع جميع احتياجات الضخ الخاصة بك — بدءًا من تنظيف الطابق السفلي بعد الفيضان وحتى ضخ خنادق الفناء الخلفي أو حفر المضخات في الطوابق السفلية. ومع ذلك، من المفيد أيضًا نقل بعض الأشياء غير المتوقعة، مثل الماء من حمامات السباحة الصغيرة وأحواض الاستحمام الساخنة. لديها الكثير من التنوع، مما يجعلها سهلة الاستخدام أثناء التناوب. وبسعر 167 دولارًا، لن يكسر البنك.
أما بالنسبة للميزات، فهو يحتوي على عمود مقاس 36 بوصة يساعدك على الوصول إلى المناطق العميقة التي لا تتمكن عادةً من الوصول إليها، مثل حفر المضخات. يمكن توصيله بأي من خراطيم حديقتك القياسية، وبما أنه يعمل بالبطارية، فأنت تحتاج فقط إلى الضغط على زر بيد واحدة لضخه، مما يجعل تشغيله أسهل. في الواقع، تشير العلامة التجارية إلى أنه يمكنك ضخ ما يصل إلى 9 جالونًا في الدقيقة، مما يجعل العمل السريع مهمة صعبة.
M12 12 فولت ليثيوم أيون مصباح LED لاسلكي تحت الغطاء
إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في إجراء تحسينات على سيارتك، فإن مصباح LED اللاسلكي M12 12 فولت ليثيوم أيون سيكون مفيدًا. بتكلفة 178 دولارًا، ستجعل النظر إلى المحرك أو الهيكل السفلي الخاص بك أسهل بكثير، مما يساعد على ضمان أن المهمة أقل إحباطًا قليلاً. الأداة عبارة عن مصباح أنبوبي طويل متصل بقضيب معدني يتصل على جانبي غطاء محرك السيارة أو أسفل سيارتك. يمكن أن يمتد الشريط نفسه أيضًا بين 47 و78 بوصة، مما يسمح لك باستخدامه في العديد من المركبات المختلفة. يوفر 1350 لومن بالتساوي عبر القسم بأكمله، مما يضمن إضاءة كل شيء، مما يجعل من السهل رؤية ما يجب إصلاحه والمكان الذي تريد الذهاب إليه.
الضوء أيضًا متحرك – فهو غير متصل بشكل دائم بالشريط. وهذا يعني أنه يمكنك إزالته من الشريط وتعليقه في مكان آخر، أو التعامل معه على الشريط نفسه عن طريق تدويره. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنها تعمل بالبطارية، فلا داعي لأن تقتصر على قصها في منطقة أقرب إلى منفذ البيع. يمكنك فقط وضعها في أي مكان تريده. ومع 8 ساعات من الضوء قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن، يمكن أن يساعدك ذلك في إنجاز العديد من الإصلاحات.