5 أسباب وراء غمر الفناء الخلفي لمنزلك (وكيفية الوقاية منه)

للحصول على حديقة صحية وسعيدة، هناك بعض الأعمال التي قد ترغب في القيام بها في حديقتك بعد هطول أمطار غزيرة. يمكن أن يشمل ذلك مهام بسيطة مثل تغطية أي جذور قد تكون مكشوفة بسبب التآكل أو إضافة بعض الأسمدة في الأيام التالية لهطول الأمطار. ومع ذلك، قد يكون التعامل مع مهام TLC التي تشتد الحاجة إليها أمرًا مستحيلًا تقريبًا عندما تغمر المياه الفناء الخلفي لمنزلك. ونتيجة لذلك، قد يكون من المفيد أن تحدد أولاً سبب تحويل حديقتك منزلك إلى ملكية على الواجهة البحرية ثم كيفية منع حدوث الفيضانات غير المرغوب فيها.
يمكن أن يفيض الفناء الخلفي الخاص بك لأسباب مختلفة. أحد الأسباب الشائعة هو التعامل مع تكوين حديقتك، بدءًا من عوامل مثل التربة وحتى التدرج والصرف. على سبيل المثال، إذا كانت تربتك مضغوطة، فلن تتمكن من امتصاص كمية كبيرة من الماء تقريبًا، مما يترك الفائض يتجمع على السطح. ومع ذلك، يمكن أن تحدث الفيضانات أيضًا نتيجة للصيانة اللازمة، مثل إصلاح المزاريب المسدودة، أو حتى بسبب عوامل خارجة تمامًا عن سيطرتك، مثل ميزة المياه الطبيعية القريبة.
في حين أن العديد من هذه الأسباب المحتملة تشترك في الحلول، إلا أن هناك القليل منها الذي يحتاج إلى إصلاحات محددة. لهذا السبب، ستحتاج على الأرجح إلى معرفة سبب غمر الفناء الخلفي الخاص بك قبل محاولة معالجة المشكلة. لحسن الحظ، هناك بعض الأسباب الشائعة التي يجب النظر إليها أولاً والتي يمكن إصلاحها بسهولة عن طريق إجراء تغييرات على الفناء الخلفي لمنزلك.
سوء الصرف هو السبب الأكثر شيوعا
يمكن أن يكون سوء الصرف أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى فيضانات الفناء الخلفي الخاص بك. بعد هطول أمطار غزيرة أو بدء ذوبان الثلوج في حديقتك، تحتاج كل هذه المياه إلى مكان تذهب إليه. بدون الصرف الصحيح، بدلاً من الخروج من حديقتك كما ينبغي، تتجمع المياه وتتجمع، مما يؤدي إلى ظروف الفيضانات التي تفضل تجنبها. في بعض الحالات، قد تتمكن من تحديد هذا باعتباره السبب وراء ظهور بعض الحشائش الضارة التي ستراها عندما يكون الصرف في حديقتك سيئًا.
كما أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى فيضان الفناء الخلفي الخاص بك، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى سوء الصرف في حديقتك. يمكن أن تكون ظروف التربة عاملاً مهمًا، حيث أن التربة المكونة أساسًا من الطين غالبًا ما تستنزف المياه بمعدل منخفض. إن وجود عقار به القليل من الانحدار أو لا يوجد به أي انحدار، أو الأماكن المنخفضة التي يمكن أن تتجمع فيها المياه، ومشاكل التصنيف الأخرى يمكن أن يؤدي أيضًا إلى سوء الصرف، حيث يتم تجميع المياه في مكان واحد للجلوس.
ونتيجة لذلك، لمعالجة مشكلات الصرف الصحي في حديقتك وتقليل احتمالية حدوث الفيضانات، حاول تحديد السبب وراء مشكلات الصرف الصحي في حديقتك الخلفية. يمكن أن يشمل ذلك إيلاء اهتمام وثيق لمكان تجمع المياه أثناء وبعد العاصفة. من هناك، يمكنك العمل على تنفيذ الحل الصحيح، سواء كان ذلك بإضافة منحدر إلى حديقتك يساعد على تصريف المياه أو الاستثمار في نظام صرف من صنع الإنسان لتوجيه المياه خارج حديقتك وبعيدًا عنها.
يمكن أن يؤدي عدم وجود المناظر الطبيعية إلى تجمع المياه
إذا كانت الفيضانات ليست غريبة على حديقتك، فقد تكمن المشكلة في تنسيق الحدائق الخاصة بك. يمكن أن تكون النباتات جزءًا أساسيًا من الفناء الصحي، حيث أن جذورها تمتص الماء الزائد وتحافظ على التربة في مكانها. ونتيجة لذلك، إذا كانت حديقتك تفتقر إلى المساحات الخضراء، فقد يؤدي ذلك إلى تجمع المياه وغمر الفناء بعد هطول الأمطار الغزيرة.
لعلاج هذه المشكلة، فكر في إنشاء حديقة مطرية في الفناء الخلفي لمنزلك، أو على الأقل دمج المزيد من النباتات التي تزدهر في الأراضي الرطبة أو التربة المشبعة بالمياه. لن تكون جميع النباتات جيدة في هذه الظروف المحددة، حيث يؤدي وجود الكثير من الماء إلى مشاكل في الجذور، لكن قضاء بعض الوقت في البحث عن أفضل النباتات لحديقة المطر للمساعدة في مكافحة الفيضانات يمكن أن يحدث فرقًا في حديقتك. توفر إضافة حديقة مطرية أيضًا فوائد أخرى، مثل زيادة التنوع البيولوجي الذي يمكن أن يجذب مجموعة واسعة من الحيوانات البرية (مرحبًا، صباح الربيع المليء بزقزقة العصافير) وزيادة الجاذبية البصرية للفناء الخلفي الخاص بك.
بالطبع، قد تتطلب إضافة أي نباتات إلى حديقتك وقتًا وتفانيًا. ومع ذلك، على الجانب المشرق، يمكن أن توفر العديد من النباتات المحلية متطلبات صيانة أقل من نظيراتها غير المحلية، لأنها مصممة لتزدهر في البيئة الفريدة لمنطقتك. فقط تأكد من تنظيف مواقعها المثالية في حديقتك والعناية اليومية بها، مثل الري والتقليم.
التربة المضغوطة تسبب الفيضانات لأكثر من سبب
عندما يتعلق الأمر بصحة التربة وبنيتها، يمكن أن يؤدي الضغط إلى مجموعة كاملة من المشاكل. على السطح، يمكن أن تسبب التربة المضغوطة سوء الصرف، وهو السبب الرئيسي وراء فيضانات الفناء الخلفي. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التربة المضغوطة إلى زيادة خطر تجميع المياه لأسباب أخرى أيضًا.
فكر في كيفية نمو النبات، حيث تحفر جذوره نفقًا وتخترق التربة بينما يحاول النبات تثبيت نفسه. في التربة الهوائية، هذا ليس بالأمر الفذ، مما يسمح للنباتات (التي يمكن أن تساعد في تقليل الفيضانات) بالازدهار في حديقتك. ومع ذلك، عندما تكون التربة مضغوطة، يمكن أن تواجه النباتات صعوبة في تثبيت الجذور، وقد لا تتمكن النباتات التي تنجح في النمو من سحب كمية المياه والمواد المغذية من التربة التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة.
هناك عدة طرق لإصلاح التربة المضغوطة في حديقتك، ويمكن أن يعتمد الحل المناسب لك على حالتك المحددة وشدة ضغط التربة لديك. ومع ذلك، تتضمن بعض الخيارات تهوية التربة، مثل سدها أو إضافة المزيد من المواد العضوية إلى سطح حديقتك. ومع ذلك، لن يقوم أي من هذه الحلول بإصلاح ضغط التربة دون وقت وجهد، وقد يكون من المفيد إضافة ميزات أخرى للحد من الفيضانات أو التحقق من الأسباب المحتملة الأخرى أيضًا في هذه الأثناء.
يمكن أن تفيض ميزات المياه القريبة بسهولة
عندما تتسوق لشراء منزل مثالي لك ولعائلتك، فقد تكون ميزة المياه القريبة جذابة. بعد كل شيء، تخيل تلك الأيام الصيفية المعتدلة عندما تفتح باب الفناء الخاص بك على منظر بحيرة متلألئة أو خرير مجرى مائي. لسوء الحظ، في حين أن ميزات المياه القريبة يمكن أن توفر جاذبية بصرية وملاذًا للطبيعة، إلا أنها تأتي مع الجانب السلبي المتمثل في زيادة خطر الفيضانات في حديقتك، خاصة خلال أوقات هطول الأمطار العالية عندما قد تفيض.
على عكس عوامل الفيضانات الأخرى التي قد تكون قادرًا على التحكم فيها، إذا لم تكن ميزة المياه موجودة في الممتلكات الخاصة بك، فقد لا يكون هناك الكثير مما يمكنك فعله في هذا الصدد. على الجانب المشرق، فإن العديد من هذه الإصلاحات الأخرى المذكورة، مثل اختيار النباتات المحبة للماء لامتصاص الرطوبة الزائدة أو التأكد من أن حديقتك لديها تصريف مناسب، يمكن أن تساعد في تقليل احتمالية وشدة الفيضانات في حديقتك نتيجة لميزات المياه القريبة.
يمكن أن تساعد أيضًا إضافة أرضيات أو حتى جدار احتياطي إلى حديقتك. تم تصميم بعض أنواع الرصف خصيصًا مع وضع إدارة المياه في الاعتبار، مما يمنحك ديكورًا عمليًا لمنع كميات كبيرة من المياه من إتلاف حديقتك. يمكن أن يعمل الجدار الاستنادي أيضًا، حتى إذا اخترت بناءًا مؤقتًا قبل الطقس القادم، بدلاً من اختيار خيار دائم. بالنسبة للحلول طويلة المدى، تأكد من بناء الجدار الاستنادي الخاص بك باستخدام الصرف المناسب، وإلا فإنك تخاطر بانهياره.
يمكن أن يؤدي انسداد المزاريب إلى تجمع المياه بجانب منزلك
المزاريب هي الأبطال المجهولون في منزلك، وعلى الرغم من أن إهمالها قد لا يؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء حديقتك بأكملها، إلا أنه يمكن أن يؤثر على المناطق الأقرب إلى منزلك. تعمل المزاريب عن طريق جمع المياه المتدفقة من سطح منزلك. بعد ذلك، يتم توجيه المياه عبر المزاريب إلى ماسورة التصريف، مما يوجهها بعيدًا عن أساس منزلك. عندما تكون المزاريب مسدودة، فإنها لا تكون قادرة على جمع أو توجيه قدر كبير من المياه، مما قد يتركها تتدفق على جانب منزلك إلى حديقتك. في حالات هطول كميات كبيرة من الأمطار، يمكن أن تؤدي كل المياه المتراكمة في الفناء الخلفي لمنزلك إلى حدوث فيضانات.
إذا لاحظت حدوث فيضانات جديدة في حديقتك ولم تكن تمثل مشكلة من قبل، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة على المزاريب. أو يمكنك مراقبة العلامات التي تشير إلى انسداد ماسورة التصريف. يمكن أيضًا فصل ماسورة التصريف، مما يمنع المزاريب من إكمال عمليتها. في كثير من الحالات، قد تكون مشكلات الميزاب التي تبدو صغيرة هي السبب وراء فيضانات حديقتك، ويمكن أن يساعد القليل من العناية والصيانة.
ومع ذلك، فإن تنظيف المزاريب بنفسك يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء. بعد كل شيء، في كثير من الحالات، سوف تحتاج إلى تسلق سلم للوصول إلى المزاريب الخاصة بك، حتى في منزل من طابق واحد، وهناك خوف من السقوط الخطير. ونتيجة لذلك، إذا كان هدفك هو الحفاظ على المزاريب بنفسك، فتأكد من مراعاة احتياطات السلامة. قد ترغب أيضًا في التواصل مع أحد المتخصصين للحصول على المساعدة في هذا العمل الرتيب الخارجي.