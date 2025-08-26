5 أشياء تعشقها طيور القرقف في حديقتك ويجب أن تعرفها

من يراقب حديقة منزله يدرك سريعًا أن الطيور ليست مجرد زينة طبيعية، بل كائنات صغيرة تضيف حركة وحياة. وطيور القرقف من أبرز هذه الزوار، إذ تحمل ألوانًا زاهية وسلوكيات تجعلها ضيفًا محبوبًا في أي حديقة.

أين تعيش القرقف في الحديقة؟

عادةً ما نجد القرقف متأرجحًا بين أغصان الأشجار الكبيرة مثل البلوط أو الحور. في طفولتي كنت أرى هذه الطيور تقفز بخفة بين أغصان التوت البري في حديقة جدتي، وكأنها تلهو. ولتوفير بيئة آمنة، ينصح بزراعة شجيرات مثمرة كالأزعر البري أو شجيرات الورد البري، فهي تمنح القرقف مأوى ضد المفترسات مع غذاء طبيعي. كما يمكن تعليق صندوق عش خشبي في شجرة ليوفر لها مكانًا دافئًا لبناء عشها.

ماذا تأكل القرقف؟

القائمة المفضلة للقرقف بسيطة: الحشرات أولًا، ما يجعله مساعدًا طبيعيًا لمكافحة الآفات بدل المبيدات. أتذكر أنني في إحدى السنوات لم أضطر لرش أي مواد كيماوية لأن سربًا من القرقف تكفّل بالقضاء على اليرقات. إضافة إلى ذلك، تعشق هذه الطيور تناول البذور من مغذيات معلقة. ولا تنسَ توفير مصدر مياه نظيفة، مثل طبق صغير أو نافورة بسيطة، ليشرب منها الطائر ويرطب ريشه.

الأخطاء التي يجب تجنبها عند استقبال القرقف

رغم بساطة احتياجاته، يقع البعض في أخطاء قد تُبعد القرقف عن الحديقة: