5 أشياء عليك التخلص منها في شهر يوليو لإعادة ضبط منزلك وحديقتك

يوليو هو فترة انتقالية. الأطفال خارج المدرسة، وأنت تقضي المزيد من الوقت في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء. إنه موسم ممتع، ولكنه أيضًا فوضوي، ومن السهل السيطرة على الفوضى. فلماذا لا تغتنم الفرصة لتجعل حياتك أسهل قليلاً عن طريق إزالة بعض العناصر غير الضرورية التي تجعل منزلك وحديقتك في حالة من الفوضى؟ يعد شهر يوليو مثاليًا لإعادة ضبط العام الدراسي المقبل من خلال التخلص من اللوازم المدرسية القديمة، على سبيل المثال. أو قم بفحص أثاثك ومعداتك الخارجية الصيفية، مثل الخيام وعوامات حمام السباحة وواقي الشمس وأجهزة العرض لمشاهدة الأفلام في الفناء الخلفي وتأكد من أنها جاهزة للاستخدام.
قد يبدو الصيف وقتًا صعبًا لترتيب منزلك وحديقتك، بالإضافة إلى كل الأنشطة الخارجية. ومع ذلك، مع الأيام الأطول والطقس الأفضل، يمنحك هذا الشهر فرصة مثالية لفرز الأشياء في الصباح أو للحصول على استراحة رائعة بين كل الأشياء الممتعة.
بغض النظر عما تتخلص منه، فمن الأفضل اتباع الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل لترتيب منزلك لتجنب الإرهاق. لذا ابدأ صغيرًا، مع التركيز على القيام بالفرز لبضع دقائق يوميًا، بدءًا من المناطق الأسهل أولًا من أجل الشعور بالإنجاز وبناء الزخم. هناك الكثير مما يمكنك معالجته في شهر يوليو، لكن هذا لا يعني أن عليك القيام بذلك كله مرة واحدة.
اللوازم المدرسية التي عفا عليها الزمن وغير ضرورية
إذا كان لديك أطفال، يمكن أن تتراكم الفوضى المدرسية على مر السنين. هناك الكثير من العناصر التي تحتاج إلى شرائها في بداية كل عام، وبعد ذلك عندما يستخدمون أدوات معينة مثل أقلام الرصاص، غالبًا ما تشتري المزيد في منتصف الطريق عندما تضيع الأشياء أو تنكسر. بعد فترة من الوقت، قد يكون من الصعب معرفة ما لم تعد بحاجة إليه.
قبل رحلة التسوق المدرسية التالية، خذ الوقت الكافي لمعرفة ما يمكنك التخلص منه، وما قد يكون لديك بالفعل. يمكن عادةً استخدام بعض العناصر التي يحتاجها أطفالك لمشروع واحد ولا يحتاجون إليها مرة أخرى، مثل لوحة الملصقات أو ورق البناء. يساعدك هذا أنت وأطفالك على الشعور بالتنظيم والاستعداد بشكل أفضل للعام الدراسي المقبل. يعد شهر يوليو أيضًا وقتًا مناسبًا لفحص الملابس وحقائب الظهر للتأكد من أن كل شيء لا يزال صامدًا ولا يحتاج إلى الاستبدال. ربما أصبحوا أكبر من بعض الملابس، أو أن حقيبة الظهر الخاصة بهم تحتوي على حزام بالكاد يمكن تعليقه. على الرغم من أن ذلك قد يبدو غير ضروري، إلا أن العمل على تنظيم منزلك من أجل الانتقال السلس إلى المدرسة سيؤتي ثماره بالتأكيد في الفصل الدراسي التالي.
على الرغم من أن هذا الحيلة مخصص لأشياء الأطفال، استغل الفرصة لاستعراض عناصر العمل الخاصة بك أيضًا. من السهل أن تخرج رسائل البريد الإلكتروني والملفات ومكاتب المكاتب المنزلية عن نطاق السيطرة. بينما تقوم بالفعل بفرز القرطاسية وضروريات العمل، قم بمراجعة العناصر الخاصة بك أيضًا.
هواية وعناصر جديدة لك
يصادف شهر يوليو بداية النصف الثاني من العام، لذا فهو الوقت المناسب للتأمل. في شهر يناير، من السهل القفز على الاتجاهات والرغبة في تجربة أشياء جديدة. عادةً، يعني هذا أنك ستشتري الكثير من الأشياء تحسبًا لهذه التغييرات، مثل ملابس الصالة الرياضية أو عناصر الهوايات مثل الأقلام والخيوط. يُعرف هذا أحيانًا باسم الفوضى الطموحة – وهو نوع يتم تجاهله ويمكن أن يعيق المنزل المنظم.
من المحتمل أن تكون قد عرفت الآن هوايات شهر يناير التي لن تقوم بها. خذ الوقت الكافي لتصفح كل ما اشتريته. اكتشف ما لم تلمسه منذ الشراء الأولي. ثم خذ الوقت الكافي لتقرر ما الذي لا تزال ترغب في تجربته. أحد التحديات التي تواجه هذه الهوايات والعناصر “جديدة” هو أنه قد ينتهي بك الأمر إلى شلل في اتخاذ القرار، مما يمنعك من الحصول على الوقت الفعلي لأي منها. ابدأ ببطء وحاول الالتزام ببعض الهوايات في البداية، والتخلص من الباقي. يمكنك دائمًا إضافة المزيد لاحقًا.
تذكر أن الهوايات يمكن أن تكون في الداخل أو في الخارج. تحقق من المرآب والحديقة الخاصة بك بحثًا عن مشاريع DIY التي تستمر في تأجيلها وتخلص من المواد الموجودة حولك والتي لن تستخدمها في أي وقت قريب ولكنها تبدو مزدحمة بصريًا. من المؤكد أن بار الحديقة المصنوع من المنصات المعاد تدويرها يبدو جميلاً، لكن كومة الخشب التي يبلغ عمرها ستة أشهر والموجودة في منتصف حديقتك ليست كذلك بالتأكيد.
الفناء الخلفي والحديقة والمعدات الخارجية البالية
بما أن شهر يوليو هو الموسم الكبير للاستمتاع بالهواء الطلق، فمن المحتمل أنك تخليت عن ملابسك الصيفية. لسوء الحظ، في نهاية الموسم الماضي، ربما تكون قد حزمت كل شيء على عجل، ونسيت فرز العناصر المكسورة أو البالية أو التالفة.
الآن هو الوقت المناسب لمتابعة ذلك. قم بمراجعة كل ما تبذلونه من حمام السباحة، والتخييم، والنزهة، والحديقة، والفناء، وليالي مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، ومعدات المشي لمسافات طويلة للتأكد من أن لديك كل شيء لمغامرتك الكبيرة القادمة وأن كل شيء يعمل على النحو المنشود. حتى لو كنت تستمتع فقط بالفناء الخاص بك، فأنت تريد التأكد من أن جميع مستلزمات السباحة الفاخرة والفناء الخلفي في حالة جيدة. ربما تكون هناك ألعاب حمام السباحة التي تجاوزها الأطفال، أو أثاث الفناء المتعب الذي لم يتم حمايته في الشتاء الماضي. ثم تحقق من لوازم الحديقة والحديقة. تأكد من أن الأدوات والمعدات تعمل بشكل صحيح، مثل جزازة العشب والخرطوم الذي يحافظ على مظهر حديقتك بشكل جميل ونظيف. تخلص من الأدوات التي أصابها الصدأ أو لم تعد تعمل أو استبدلها، أو خذ الوقت الكافي لاستخدام إحدى الحيل لإزالة الصدأ من أدوات الحديقة.
أثناء قيامك بذلك، خذ بعض الوقت لتفحص بخاخات الحشرات وواقيات الشمس. ليس من الممتع أبدًا التخلص من المنتجات التي لا تزال تتمتع ببعض الحياة، ولكن عندما يتعلق الأمر برذاذ الحشرات وواقي الشمس، فأنت تريد التخلص منها بعد انتهاء صلاحيتها. إذا لم تتضمن تواريخ انتهاء الصلاحية، فتخلص منها بعد ثلاث سنوات من شرائها لواقي الشمس وسنتين إلى ثلاث سنوات لرذاذ الحشرات، اعتمادًا على المكونات النشطة.
استخدام زجاجات المياه والأكواب وأكواب القهوة
بغض النظر عن مقدار الفوضى التي تقوم بها، يبدو الأمر وكأن زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، والأكواب الجاهزة للاستخدام، وأكواب القهوة تتراكم دائمًا، مما يخلق خزائن مزدحمة يمكن استخدامها لأشياء أكثر عملية. بين الهدايا التذكارية، وهدايا العمل أو المناسبات، وشراء الهدايا التي تناسب احتياجاتك بالفعل، يبدو أن هناك عددًا لا نهاية له من الحاويات غير المستخدمة أو غير المستغلة بشكل كافٍ.
ولحسن الحظ، من السهل أيضًا التخلص من الفوضى. في أحد الأيام، عندما لا تكون مستعجلًا لإخراج الجميع من الباب، توقف وانظر ما يمكنك التخلص منه. ابدأ بالأشياء التي لا تستخدمها مطلقًا والتي تجلس في الجزء الخلفي من الخزانة وتتراكم عليها الأتربة. بعد ذلك، حدد العدد الذي تحتاجه بالفعل. أحد الاقتراحات هو أن يكون لديك كوب أو زجاجة أو كوب أساسي واحد، ثم أضف واحدًا لكل يوم لا تقوم فيه عادة بغسل الأطباق. كرر ذلك لكل شخص في منزلك. ثم احتفظ ببعض الأشياء الإضافية في حالة زيارة الضيوف.
في حين أنه يجب عليك بالتأكيد التخلص من بعض زجاجات المياه والأكواب والأكواب الإضافية – ويفضل أن يكون ذلك عن طريق التبرع بها – إلا أنه لا يتعين عليك التخلص منها جميعًا: هناك بعض الطرق العبقرية لإعادة استخدام زجاجات المياه المعدنية في منزلك وحديقتك. بمجرد أن تتدفق العصائر الإبداعية، ربما يمكنك أيضًا العثور على طرق لإعادة تدوير تلك الأكواب غير المستخدمة أيضًا.
فوضى التكنولوجيا
يتضمن الحل الحديث لترتيب منزلك إنشاء نسخ رقمية من العناصر المادية. خلال شهر يوليو، فكر في تحويل الصور السابقة والأعمال الفنية للأطفال والمستندات المهمة إلى صيغة رقمية. ومع ذلك، إذا لم تقم بتنظيم تلك الملفات الرقمية، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الفوضى كما كان من قبل.
قد لا تكون المساحات الرقمية الفوضوية واضحة مثل غيرها في هذه القائمة، ولكن يمكن أن يكون لها آثار سلبية مماثلة على صحتك. على الرغم من أن ذلك لا يؤدي إلى فوضى بصرية، إلا أنك تريد أن تأخذ الوقت الكافي لتنظيف أجهزتك الإلكترونية أيضًا. يمكن فرز رسائل البريد الإلكتروني والصور والتطبيقات غير المستخدمة والمستندات التي تم تنزيلها والحسابات عبر الإنترنت في فصل الصيف. وبطبيعة الحال، فإن مشكلة الفوضى الرقمية هي أنها ساحقة للغاية، ومن الصعب معرفة من أين تبدأ. المفتاح هو تقسيم الأمور إلى مشاريع صغيرة، مثل التركيز على الصور أو رسائل البريد الإلكتروني من العام حتى الآن، بدلاً من الاطلاع عليها جميعًا. اعمل على حذف العناصر غير المهمة، وفرز الباقي في ألبومات أو مجلدات.
نظرًا لأنك تركز على التكنولوجيا، فلا تنس فحص الأدراج وتنظيم الكابلات القديمة أو التخلص منها، وإزالة التكنولوجيا القديمة التي لم تعد تستخدمها، مثل الهواتف والكاميرات القديمة. قد ترغب أيضًا في تخصيص أماكن في جميع أنحاء المنزل لشحن العناصر، بحيث لا يكون لديك أجهزة لوحية وهواتف وأجهزة كمبيوتر متناثرة على العدادات أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية عندما تبدأ البطاريات حتمًا في النفاد مرة واحدة.