5 أشياء عليك التخلص منها في شهر يوليو لإعادة ضبط منزلك وحديقتك

يوليو هو فترة انتقالية. الأطفال خارج المدرسة، وأنت تقضي المزيد من الوقت في الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء. إنه موسم ممتع، ولكنه أيضًا فوضوي، ومن السهل السيطرة على الفوضى. فلماذا لا تغتنم الفرصة لتجعل حياتك أسهل قليلاً عن طريق إزالة بعض العناصر غير الضرورية التي تجعل منزلك وحديقتك في حالة من الفوضى؟ يعد شهر يوليو مثاليًا لإعادة ضبط العام الدراسي المقبل من خلال التخلص من اللوازم المدرسية القديمة، على سبيل المثال. أو قم بفحص أثاثك ومعداتك الخارجية الصيفية، مثل الخيام وعوامات حمام السباحة وواقي الشمس وأجهزة العرض لمشاهدة الأفلام في الفناء الخلفي وتأكد من أنها جاهزة للاستخدام.

قد يبدو الصيف وقتًا صعبًا لترتيب منزلك وحديقتك، بالإضافة إلى كل الأنشطة الخارجية. ومع ذلك، مع الأيام الأطول والطقس الأفضل، يمنحك هذا الشهر فرصة مثالية لفرز الأشياء في الصباح أو للحصول على استراحة رائعة بين كل الأشياء الممتعة.

بغض النظر عما تتخلص منه، فمن الأفضل اتباع الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل لترتيب منزلك لتجنب الإرهاق. لذا ابدأ صغيرًا، مع التركيز على القيام بالفرز لبضع دقائق يوميًا، بدءًا من المناطق الأسهل أولًا من أجل الشعور بالإنجاز وبناء الزخم. هناك الكثير مما يمكنك معالجته في شهر يوليو، لكن هذا لا يعني أن عليك القيام بذلك كله مرة واحدة.