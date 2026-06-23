5 أعمال روك أسطورية لم تكن تعلم أن كلايف ديفيس كان وراءها

كان كلايف ديفيس، المدير التنفيذي لشركة التسجيلات الأسطورية واللاعب القوي، مسؤولاً جزئيًا عن بعض أشهر الموسيقى في القرن العشرين، وقد قام شخصيًا بتوجيه مسيرة العديد من أعمال الروك المهمة. تم تعيينه رئيسًا لشركة كولومبيا للتسجيلات الكبرى في عام 1966، وقد عزز ديفيس العلامة بموهبة نجم الروك والبوب، ليتم طرده في منتصف السبعينيات وسط الفضيحة، وانتقل إلى إنشاء شركة أخرى مهمة في Arista Records. أنهى مسيرته المهنية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع شركة أخرى مخصصة، J Records، حيث قام ببناء قائمة من الأعمال الرائجة، ثم ساعد في تشغيل Sony Music Entertainment.

توفي ديفيس عن عمر يناهز 94 عامًا في 22 يونيو 2026، كواحد من أطول شخصيات شركات التسجيلات خدمةً وأطولها عمرًا وأكثرها تأثيرًا في الموسيقى الحديثة. كان لديه أذن للمواد الجيدة، ويمكنه اكتشاف المواهب الدائمة و/أو المربحة، وبيعت السجلات التي ارتبط بها ملايين النسخ. تعد الفرق الموسيقية والفنانين المنفردين الذين اكتشفهم ديفيس من بين أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى. فيما يلي خمسة أعمال لموسيقى الروك ربما لم تكن لتنجح لولا تدخل ديفيس ومناصرته.