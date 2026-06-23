5 أعمال روك أسطورية لم تكن تعلم أن كلايف ديفيس كان وراءها

كان كلايف ديفيس، المدير التنفيذي لشركة التسجيلات الأسطورية واللاعب القوي، مسؤولاً جزئيًا عن بعض أشهر الموسيقى في القرن العشرين، وقد قام شخصيًا بتوجيه مسيرة العديد من أعمال الروك المهمة. تم تعيينه رئيسًا لشركة كولومبيا للتسجيلات الكبرى في عام 1966، وقد عزز ديفيس العلامة بموهبة نجم الروك والبوب، ليتم طرده في منتصف السبعينيات وسط الفضيحة، وانتقل إلى إنشاء شركة أخرى مهمة في Arista Records. أنهى مسيرته المهنية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع شركة أخرى مخصصة، J Records، حيث قام ببناء قائمة من الأعمال الرائجة، ثم ساعد في تشغيل Sony Music Entertainment.
توفي ديفيس عن عمر يناهز 94 عامًا في 22 يونيو 2026، كواحد من أطول شخصيات شركات التسجيلات خدمةً وأطولها عمرًا وأكثرها تأثيرًا في الموسيقى الحديثة. كان لديه أذن للمواد الجيدة، ويمكنه اكتشاف المواهب الدائمة و/أو المربحة، وبيعت السجلات التي ارتبط بها ملايين النسخ. تعد الفرق الموسيقية والفنانين المنفردين الذين اكتشفهم ديفيس من بين أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى. فيما يلي خمسة أعمال لموسيقى الروك ربما لم تكن لتنجح لولا تدخل ديفيس ومناصرته.
إيروسميث
من خلال نجاحات مثل “Dream On” و”Sweet Emotion” و”Walk This Way”، قدم إيروسميث بعضًا من أفضل أغاني الروك في السبعينيات، وربما لم يتم إصدارها أبدًا لو لم يشارك Clive Davis في الفرقة. تم تشكيل إيروسميث على يد عازف الجيتار جو بيري، وعازف القيثارة توم هاميلتون، وعازف الدرامز جوي كرامر، والمغني ستيفن تايلر في عام 1970، وقاموا بالتوصيل وصقل مقطوعاتهم من خلال العزف بلا هوادة حول بوسطن، في المقام الأول. ولكن في مساء يوم 5 أغسطس 1972، ظهرت المجموعة على الفاتورة في نادي ماكس كانساس سيتي الشهير والمؤثر في نيويورك، ودفعت مقابل وقت المسرح بدلاً من تعيينهم كممثلين. كان من المهم القيام بذلك لأن كلايف ديفيس، رئيس شركة كولومبيا للتسجيلات، أعلن أنه استجاب لدعوة لمشاهدة أداء إيروسميث.
أعجب ديفيس وطارد الفرقة الزرقاء. بحلول نهاية عام 1972، انضم إيروسميث إلى مجموعة ديفيس المتزايدة من أعمال موسيقى الروك في شركة كولومبيا للتسجيلات، ووافق على عقد بقيمة 125 ألف دولار. وهذه هي العلامة التجارية التي سجلت فيها إيروسميث LPs لأكثر من عقد من الزمن، بما في ذلك ألبومها الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا، والذي صدر عام 1973.
بروس سبرينغستين
بينما قدم بروس سبرينغستين الكثير من العروض أمام حشود ضخمة على الساحل الشرقي، لم يكن لديه صفقة قياسية اعتبارًا من مايو 1972. وذلك عندما منحه مديره فرصة تجربة مع أحد أهم الأشخاص في مجال الموسيقى: فناني تسجيلات كولومبيا وقائد الذخيرة والباحث عن المواهب الجديدة جون هاموند.
بعد أن عزف سبرينجستين عددًا من الألحان في مكتب هاموند والتي أظهرت أسلوبه القوي في موسيقى الروك أند رول وبراعته في غناء الأغاني المفصلة والغنية بالشخصيات، قام المدير التنفيذي بإعداد عرض عام وجلسة تسجيل لـ سبرينجستين، حيث تعاونوا في بعض الأشرطة التجريبية التي سلمها هاموند إلى رئيسه في شركة كولومبيا للتسجيلات، كلايف ديفيس.
“أحب كلايف ما سمعه في الشريط. قال: “أتعلم يا جون، إنه مسلي للغاية، أليس كذلك؟” قلت: إنه أكثر من ذلك يا كلايف. “إنه رائع” ، يتذكر هاموند في “ولد ليركض: قصة بروس سبرينغستين”. بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من الاختبار، وقع سبرينجستين عقده للتسجيل لصالح شركة ديفيس. تم إصدار أول اثنين من LPs للعلامة التجارية، “Greetings from Asbury Park, NJ،” و”The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle” في عام 1973.
بيلي جويل
بعد إصدار “كولد سبرينج هاربور”، وهو ألبوم عام 1971 تم إنتاجه بسرعة تشغيل غير صحيحة على الإطلاق وأدى إلى خلاف مع شركة التسجيلات الخاصة به Family Productions Records، لعب جويل عرضًا للفائزين في المسابقة نظمته محطة إذاعة فيلادلفيا WMMR. خلال الحفل، قام بأداء الأغنية الشريرة المناهضة للمخدرات “الكابتن جاك”، والتي كتبها ولكن لم يسجلها بعد. حقق المسار المباشر نجاحًا كبيرًا في WMMR ثم في إذاعة نيويورك أيضًا. تحدث رئيس شركة جويل، أرتي ريب، بلا هوادة عن الموقع عليه لدرجة أنه دعا المديرين التنفيذيين لشركة كولومبيا للتسجيلات للحضور ورؤية جويل يفعل هذا الشيء.
خلال العرض، أعجب ديفيس بغناء جويل وعزفه على البيانو وكتابة الأغاني، وحاول تحريره من عقد FPR الخاص به لينضم إلى كولومبيا. كانت شركة أتلانتيك ريكوردز مهتمة أيضًا بالتوقيع مع جويل، لكنه استجاب لمبادرات ديفيس لأن المدير التنفيذي كان رئيسًا للعلامة القديمة لأحد أصنامه، بوب ديلان. في عام 1973، أصدرت شركة كولومبيا للتسجيلات التابعة لديفيز أغنية “Piano Man” لجويل، وهي LP مملوءة بالعديد من الأغاني التي أداها الموسيقي في الليلة التي اكتشفه فيها ديفيس، بما في ذلك مسار القصة الملحمية الفخرية، والتي من شأنها أن تمثل أول أغنية منفردة لجويل ضمن أفضل 40 أغنية (من 33) وتصبح أغنية روك كلاسيكية من السبعينيات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال.
باتي سميث
انتهت فترة عمل كلايف ديفيس في شركة كولومبيا للتسجيلات بنهاية مخزية في عام 1973. بعد اتهامه بالاستخدام غير السليم لأموال الشركة وخداع الموسيقيين وشخصيات الراديو بالمخدرات، ترك ديفيس شركة واحدة وبدأ شركة أخرى، وهي Arista Records، في عام 1974. أول نجاح للشركة المنشأة حديثًا: أغنية Barry Manilow رقم 1 “Mandy”. بعد فترة وجيزة، وقع ديفيس على عمل كان على النقيض تمامًا من مغني الروك الناعم: باتي سميث، من مجموعة باتي سميث، مزود موسيقى الروك البانك المليئة بالشعر، بما في ذلك أغنية “غلوريا”، وهي أغنية من عام 1975 تحدد تاريخ موسيقى الروك.
في مارس وأبريل من ذلك العام، كانت سميث وفرقتها تعزف في نهاية كل أسبوع في نادي الروك CBGB في نيويورك، حيث قدمت عروضًا مثيرة وفريدة. أدت الكلمات الشفهية إلى قيام ديفيس بمراجعة العرض، وأراد أن يكون الموسيقي جزءًا من عائلة أريستا المتنامية لدرجة أنه وافق على عقد لا يساوي ثروة فحسب، بل لم يسمح بذلك بالتدخل الإبداعي في العلامة التجارية. حصل ديفيس على 750 ألف دولار مقابل صفقة السبعة LP، وبحلول نهاية عام 1975، كانت أغنية “Horses” الفنية الشريرة موجودة في المتاجر. من بين أفضل 50 إدخالًا في قائمة Billboard 200، ساهم هذا في ترسيخ سميث كقوة موسيقية هائلة وكان بمثابة نبوءة لصوت موسيقى الروك البانك الذي كان على وشك الانفجار.
سانتانا
هناك عصران متميزان من النجوم في الحياة المهنية الممتدة لعقود من الزمن لعازف الجيتار كارلوس سانتانا، قائد فرقة سانتانا الموسيقية الجماعية المتطورة. تم تصميم كلاهما بشكل كبير بواسطة كلايف ديفيس. كانت أول شركة تسجيل لسانتانا هي Columbia Records، والتي انضم إليها حتى يكون في نفس المساحة الفنية مثل مايلز ديفيس وبوب ديلان. سافر رئيس العلامة التجارية كلايف ديفيس من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو لمشاهدة تكرار مبكر لفرقة سانتانا في مكان فيلمور ويست، متغلبًا على شركة أتلانتيك ريكوردز في التوقيع على الفعل. ابتداءً من عام 1969، وتحت أنظار ديفيس، وضع سانتانا عددًا كبيرًا من ألبومات موسيقى الروك اللاتينية الجازية وحقق نجاحات مثل “Evil Ways” و”Oye Como Va” و”Black Magic Woman”. قال كارلوس سانتانا ذات مرة لـ Ultimate Classic Rock: “كلايف ديفيس هو ملاكي الحارس. إنه يراني ويسمعني بطرق لا يراها الآخرون”.
بعد إخفاقات متعددة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، افترق كولومبيا وسانتانا. توقف عازف الجيتار عن تسجيل الموسيقى، ولكن قبل نهاية التسعينيات، وجد نفسه ملهمًا من جديد وطلب المساعدة من ديفيس، الذي كان آنذاك راسخًا في Arista Records. تولى ديفيس مسؤولية مشروع بعنوان “Supernatural”، وهو ألبوم تعاوني تم إصداره في عام 1999 من بطولة أعمال سانتانا المذهلة على الجيتار مع غناء النجوم الشباب الواعدين في تلك الفترة الزمنية. “سلس،” يضم روب توماس من علبة الثقاب العشرين، أمضى 12 أسبوعًا في المركز الأول ؛ “خارق للطبيعة” نقل 15 مليون نسخة.