5 أعمال شهيرة في المدرسة الثانوية من الثمانينات من شأنها أن تثير المشاعر لدى كل جيل طفرة المواليد

تبرز فترة الثمانينيات باعتبارها الفترة التي عادت فيها الموسيقى إلى الحياة، حيث تنافست مجموعة متنوعة من الأنواع على جذب انتباه الجميع. أفضل جزء؟ لقد بدا الأمر برمته مبتكرًا، ولهذا السبب تمكن الأشخاص من إنشاء مجموعات بما في ذلك الجميع بدءًا من Cyndi Lauper إلى A-ha وJourney، على الرغم من أن كل عمل يختلف جذريًا عن الآخر. الموسيقى الجيدة كانت مجرد موسيقى جيدة، وقليل من الناس اهتموا بما تم تسميتها في ذلك الوقت.
وبطبيعة الحال، كان هناك وفرة من الأغاني الناجحة في المدارس الثانوية والتي يتذكرها كل جيل طفرة المواليد من هذا العصر. إنها الأغاني التي تذكرهم بأغانيهم، والتجعيدات، والألوان المخدرة، وبعد الظهر عندما كانت قناة MTV لا تزال تشغل مقاطع الفيديو الموسيقية. نعم، كل شخص لديه مفضلاته الخاصة وارتباطاته الشخصية بمسارات معينة بسبب الذكريات الفريدة، ولكن هناك بعض الأغاني التي تنشط اللوزة الدماغية وتطلق العنان لكل المشاعر في كل مرة يتم تشغيلها الآن.
كثيرًا ما يتساءل الناس، كيف كان الأمر حقًا أن تكون مراهقًا في الثمانينيات؟ حسنًا، إليك خمس أغانٍ شكلت جزءًا من الموسيقى التصويرية لذلك العقد المميز.
الرحلة – لا تتوقف عن الإيمان
المدرسة الثانوية هي وقت الحالمين. وقت للحلم بما يمكن أن يبدو عليه المستقبل. لا توجد أغنية تتضمن الشعور بـ “التالي” تمامًا مثل أغنية “Don’t Stop Believin'” لفرقة Journey. بعيدًا عن ألبوم الفرقة “Escape” عام 1981، يظهر النشيد الوطني كرحلة خاصة به لا يمكن التنبؤ بها – عفوًا عن التورية – تبدأ بقلق مع عدم اليقين قبل أن تنفجر بالإثارة وتحتضن المجهول. تثبت رسالتها أنها قوية ومدوية بنفس القدر للمستمع، لأنها أغنية تتحدث عن المجازفة بتحقيق الأحلام، حتى لو لم تكن واضحة جدًا في الوقت الحالي.
السبب وراء ارتباط “لا تتوقف عن الإيمان” هو أنها رسالة حقيقية. كما قال عازف لوحة المفاتيح وعازف الجيتار جوناثان كاين لمجلة Songwriting، إنها مستوحاة من قصة حياته الخاصة حول كيفية توقيعه على صفقة قياسية، وإسقاطه، وبدأ يفقد الأمل في مسيرته الموسيقية. اتصل هاتفيا بوالده وسأله إذا كان عليه أن يستسلم ويعود إلى المنزل. قال والده: “أعلم أن الأمر يبدو صعبًا الآن، لكنني أعتقد أن أعظم نعمة على الأبواب، لذا لا تتوقف عن الإيمان يا جون”. هذه الكلمات بقيت مع قايين.
في ذلك الوقت، تحولت أغنية “Don’t Stop Believin” إلى الأغنية الأولى، حيث تصدرت أغنية “Escape” قوائم بيلبورد. ومع ذلك، هناك حجة مفادها أن المسار أصبح أكثر شعبية في القرن الحادي والعشرين. ربما يكون كل هؤلاء جيل الطفرة السكانية هم من يضمنون أن تعرف عائلاتهم كل شيء عن مسار Journey الأساسي.
العقول البسيطة – لا (تنسىني)
في بعض الأحيان، تجعل الأغاني الجميع يفكرون في أفلام معينة من تلك الحقبة، ومن الأمثلة على ذلك أغنية Simple Minds “Don’t You (Forget About Me)” وتحفة جون هيوز عام 1985 بعنوان “The Breakfast Club”. إنها أغنية روك كلاسيكية اشتهرت من خلال أحد الأفلام، ولكنها أيضًا أغنية مميزة وحنين للأشخاص الذين نشأوا في الثمانينيات.
تمت كتابة أغنية “Don’t You (Forget About Me)” حصريًا لـ “The Breakfast Club” بواسطة Keith Forsey و Steve Schiff، بدلاً من الفرقة الاسكتلندية. تم الاتصال بـ Simple Minds فقط لتسجيل الأغنية من خلال شركة التسجيل الخاصة بهم، ولكن تم قبولها في البداية، مفضلة تسجيل الموسيقى الخاصة بهم. ومع ذلك، بعد أن التقوا بفورسي، قرروا القيام بذلك، والباقي هو التاريخ.
ومن المضحك أن هذا الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في المدرسة الثانوية في الثمانينيات كان مستوحى من تجربة المدرسة. وكما قال فورسي لصحيفة The Guardian، فإن المحادثة بين بريان جونسون (أنتوني مايكل هول) وجون بندر (جود نيلسون) في فيلم The Breakfast Club أثارت ذكرى في ذهنه. وقال فورسي: “عندما كانوا بعيدين عن الجميع، تعرف الاثنان على بعضهما البعض”. “لقد ذكرني ذلك عندما كنت أذهب إلى المدرسة. إذا كنت في ساحة المدرسة، فإن الأشرار سيكونون سيئين للغاية بالنسبة لك، ولكن إذا التقيت بهم في محطة الحافلات في الصباح، كان هناك بعض الترابط هناك.”
أجنبي – أريد أن أعرف ما هو الحب
تعتبر أغنية القوة مرادفة للرقصات المدرسية والحفلات الراقصة، حيث أن أفضلها فقط هي التي تستحق الرقص البطيء عليها. فيما يتعلق بالثمانينيات، هل هناك أغنية أفضل من أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب” للأجنبي؟ يبدأ المسار بطريقة هادئة، حيث يغني غناء Lou Gramm على لحن ناعم يحرك القلب (والقدمين). تتصاعد الدراما في الجسر وفي الجوقة، حيث ينفجر المسار في نداء من شخص يسأل عن قصة حبه الخاصة.
تم إصدار أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب” في عام 1984، وهي أغنية منفردة من ألبوم أجنبي “Agent Provocateur”، ويمكن القول إنها الأغنية الأكثر شهرة للفرقة. لم يتمكن أحد من الهروب من الأغنية في الثمانينيات، حيث وصلت إلى قمة قائمة Billboard Hot 100 في عام 1985. ومن المحتمل أيضًا أن تكون الأغنية هي التي أطلقت مليون قصة رومانسية، بعضها استمر لاختبار الزمن، بينما تلاشت أخرى في ذكريات حزينة عن حياة ربما كانت.
ومهما كانت الطريقة، فإن أغنية “أريد أن أعرف ما هو الحب” هي إضافة لا بد منها إلى أي مزيج من المدارس الثانوية في الثمانينيات. إنها أيضًا واحدة من أعظم 500 أغنية على الإطلاق، وفقًا لرولينج ستون.
ريك آستلي – لن أتخلى عنك أبدًا
في الوقت الحاضر، تشتهر أغنية “Never Gonna Give You Up” لريك آستلي بصفاتها الخاصة بـ Rickroll، لكن الناس ينسون مدى ضخامة المسار في الثمانينيات. ربما كان لدى آستلي مظهر شبابي وصبياني، لكن صوته القوي والمزدهر أسر المراهقين الذين التقطوا دودة الأذن هذه ومشعل حلبة الرقص المعتمد.
استحوذت أغنية البوب المبهجة والمفعمة بالحيوية على العالم في عام 1987، حيث جعلت صفاتها النشيدية التي لا تقاوم الجميع يغني معها. بلغت ذروتها في الجزء العلوي من Billboard Hot 100 وحصلت على البلاتين خمس مرات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يستمر في البقاء في روح العصر للثقافة الشعبية نظرًا لخصائص الكاريوكي المتميزة.
كما اتضح، جاء أستلي عن غير قصد بعنوان الأغنية وكورسها في محادثة مع أحد مؤلفي الأغاني. وقال بيت ووترمان لصحيفة الغارديان: “لقد كنت أخرج مع امرأة تدعى جاينور منذ زمن طويل”. “في صباح أحد الأيام، أغلقت الهاتف بعد مكالمة طويلة معها، وقال لي ريك ساخرًا: “لن تتخلى عنها أبدًا”. لقد ظلت عالقة في ذهني.”
جوان جيت – سمعة سيئة
“سمعة سيئة” لجوان جيت هي موسيقى الروك البانك حتى النخاع. يتسارع المسار من نقطة البداية بسرعة مليون ميل في الساعة قبل أن يقول جيت: “أنا لا أهتم بسمعتي”. هذه هي الرسالة الكاملة للأغنية. الأمر كله يتعلق باحتضان هويتك، وعدم الاهتمام بما يتحدث عنه الآخرون عنك، ورفض تعريفات المجتمع لما يجب أن تكون عليه.
في عام 1980، رسخت أغنية “السمعة السيئة” مكانتها باعتبارها صيحة التمرد لذلك الجيل. بالنسبة لكل طالب في المدرسة الثانوية شعر بالضغط من المعلمين وأولياء الأمور والأقران، كان هذا المسار بمثابة الإصبع الأوسط النهائي لأي شخص وكل من تجرأ على إخبارك بكيفية التصرف. في واقع الأمر، أخبرت جيت SiriusXM أن الأغنية تدور حولها وعن حالتها الذهنية في الوقت الذي أعقب انتهاء فرقة Runaways. قال جيت: “في الواقع، إذا استمعت إلى الكلمات، فهي سيرة ذاتية”. “هذا ما حدث حقًا.”
في حين أن أغنية “Bad Reputation” لم تصل إلى مستوى عالٍ أو تحظى بنفس الاهتمام السائد مثل غلاف Jett لأغنية “I Love Rock ‘n’ Roll”، إلا أن كلماتها لاقت صدىً متحديًا. أليس هذا هو تعريف موسيقى الروك الشرير؟