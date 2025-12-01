5 أعمال شهيرة في المدرسة الثانوية من الثمانينات من شأنها أن تثير المشاعر لدى كل جيل طفرة المواليد

تبرز فترة الثمانينيات باعتبارها الفترة التي عادت فيها الموسيقى إلى الحياة، حيث تنافست مجموعة متنوعة من الأنواع على جذب انتباه الجميع. أفضل جزء؟ لقد بدا الأمر برمته مبتكرًا، ولهذا السبب تمكن الأشخاص من إنشاء مجموعات بما في ذلك الجميع بدءًا من Cyndi Lauper إلى A-ha وJourney، على الرغم من أن كل عمل يختلف جذريًا عن الآخر. الموسيقى الجيدة كانت مجرد موسيقى جيدة، وقليل من الناس اهتموا بما تم تسميتها في ذلك الوقت.

وبطبيعة الحال، كان هناك وفرة من الأغاني الناجحة في المدارس الثانوية والتي يتذكرها كل جيل طفرة المواليد من هذا العصر. إنها الأغاني التي تذكرهم بأغانيهم، والتجعيدات، والألوان المخدرة، وبعد الظهر عندما كانت قناة MTV لا تزال تشغل مقاطع الفيديو الموسيقية. نعم، كل شخص لديه مفضلاته الخاصة وارتباطاته الشخصية بمسارات معينة بسبب الذكريات الفريدة، ولكن هناك بعض الأغاني التي تنشط اللوزة الدماغية وتطلق العنان لكل المشاعر في كل مرة يتم تشغيلها الآن.

كثيرًا ما يتساءل الناس، كيف كان الأمر حقًا أن تكون مراهقًا في الثمانينيات؟ حسنًا، إليك خمس أغانٍ شكلت جزءًا من الموسيقى التصويرية لذلك العقد المميز.