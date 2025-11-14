5 أعمال شهيرة في المدرسة الثانوية من السبعينيات من شأنها أن تثير المشاعر لدى كل جيل طفرة المواليد

تمامًا مثل تصفح الكتاب السنوي أو تلقي مكالمة من صديق قديم، يمكن للأغنية الصحيحة أن تطلق العنان لطوفان من الذكريات التي تضربك مباشرة. أنفق جيل الطفرة السكانية الذين أمضوا السبعينيات وهم يشقون طريقهم إلى المدرسة الثانوية أجورهم من الوظائف الصيفية على الأفراد الذين استحوذوا على مشاعرهم المتضخمة في سن المراهقة، بدءًا من أعماق الحزن المحبوب إلى قمم الحفلات القلبية.
قدمت الأنواع المتنوعة التي تنافست على وقت البث مجموعة متنوعة من الألحان المشحونة عاطفيًا، بدءًا من أغاني الديسكو في رقصات المدرسة، أو العجائب التي تنطلق على أجهزة الاستريو المنزلية، أو كلاسيكيات موسيقى الروك الصلبة من السبعينيات التي تم نسيانها منذ زمن طويل. واعتمادًا على ما كان يمر به المستمع في ذلك الوقت، يمكن لكل أغنية أن تأخذ نطاقًا واسعًا من الأهمية.
لا بد أن تكون هناك العشرات من أغاني السبعينيات التي تثير استجابة عاطفية لدى جيل الطفرة السكانية عندما تظهر على قوائم تشغيل Spotify أو محطات Pandora. ولكن من بين جميع آلات الزمن الصوتية التي أسرت طلاب المدارس الثانوية في هذا العقد، لا تزال خمس أغنيات على وجه الخصوص قادرة على إثارة مشاعر قوية بمجرد بضع نغمات افتتاحية. بحلول الوقت الذي تنطلق فيه الجوقة، يعود جيل الطفرة السكانية إلى عصر الشباب البالغين، يغنون ويعيشون أيام مجد شبابهم.
خارج المدرسة – أليس كوبر
لا يهم في أي سنة من المدرسة الثانوية كنت فيها عندما سمعت لأول مرة أليس كوبر تغني “School’s Out”؛ إذا كنت من جيل الطفرة السكانية في السبعينيات، فقد كنت على الفور في مزاج جيد وتتطلع إلى ثلاثة أشهر من عدم القيام بأي شيء سوى الاسترخاء تحت أشعة الشمس مع الأصدقاء الجيدين والإيقاعات الرائعة. مع عنوان وكورس لا يتركان شيئًا للخيال، أصبحت الأغنية الأكثر شهرة لكوبر بمثابة نهاية العام للحرية التي حملها المراهقون في تلك الحقبة معه طوال فترة البلوغ.
تم إصدار الأغنية بشكل استراتيجي في أبريل 1972، قبل أسابيع فقط من انتهاء العام الدراسي. وأوضح كوبر أنه يأمل في التقاط الروح التي تتجاوز الأجيال. “لقد التقطتها وقلت: هل من الممكن تسجيل الدقائق الثلاث الأخيرة من آخر يوم دراسي قبل العطلة الصيفية؟” لا توجد لحظة أخرى سعيدة مثل تلك، ربما باستثناء صباح عيد الميلاد، “(عبر AZ Central). جاءت الشحنة المزدهرة، وانتهى الأمر بالأغنية لتكون الأغنية الوحيدة التي تم إصدارها من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم.
حققت الأغنية نجاحًا عالميًا، حيث وصلت إلى المرتبة السابعة في الولايات المتحدة، والمرتبة الثالثة في كندا، والمرتبة الأولى في المملكة المتحدة. تمسك جيل الطفرة السكانية في سن المدرسة الثانوية في جميع أنحاء العالم بالمشاعر المتمردة للجوقة، والتي تبدو قريبة جدًا من صرخة معركة متحدية.
كل شيء بنفسي – إريك كارمن
إنها أغنية لا تستطيع أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون انعكاسًا هادئًا للوحدة أو ساحة رفع خفيفة تهز وجود الألم. لحسن الحظ، “All By Myself” لإريك كارمن ليس عليه أن يختار؛ إنه كل شيء لجميع الناس، وخاصة جيل الطفرة السكانية الذين كان بمثابة موسيقى تصويرية للمراهقين. مثالية كانعكاس حزين على حسرة القلب، هذه الأغنية القوية تثبت المسار العاطفي المرتعش إلى المرتفع الذي يشعر به كل مراهق في مخاض الحب الضائع، حتى أولئك الذين يتوقون إلى حب لم يكن أبدًا.
باعتبارها أول غزوة فردية لكارمن في الوقت الكبير، صعدت أغنية “All By Myself” إلى المركز الرابع على قائمة Billboard’s Hot 100 في عام 1975. لقد كانت عبارة عن مزيج من Rachmaninoff مع جوقة من أغنية كتبها كارمن لفرقته السابقة، The Raspberry (عبر كاتب الأغاني الأمريكي). وأفضل ما في الأمر أنه لم يكن هناك معنى خفي يمكن للمستمعين فك شفرته؛ كانت الأغنية تتحدث عن الحزن والوحدة، وقد أعطتها إيصال كارمن الحزين النغمة المثيرة للشفقة التي كانت تحتاجها.
وبعد مرور 20 عامًا، غطتها سيلين ديون وعادت إلى المخططات كواحدة من أبرز نجومها. يجب على جيل الطفرة السكانية استعادة قلقهم في المدرسة الثانوية أثناء تعريف جيل جديد تمامًا بإمكانيات مدى حزن الأغنية. لكن الأصل فقط هو الذي يمكنه ادعاء التأثير الأولي لشاب في منتصف السبعينيات وهو يسمع تأملًا موسيقيًا حول فراغ الوجود ويفكر، “يا رجل… هذا الرجل يفهم ذلك حقًا.”
روك اند رول كل ليلة – قبلة
قدمت فرقة هيفي ميتال مونسترز KISS أغنية احتفالية لطلاب المدارس الثانوية في السبعينيات من القرن الماضي مع أغنية “Rock and Roll All Nite”. حظًا سعيدًا في مطابقة الروح المقرمشة والحرة لهذه موسيقى الروك الكلاسيكية. بالنسبة لفرقة ترتدي مكياجًا وترتدي ملابس مثل الشياطين القادمة من الفضاء الخارجي، قدم جين سيمونز وطاقمه احتفالًا بهيجًا بأسلوب حياة موسيقى الروك أند رول، حيث تم العزف على مفتاح رئيسي مع جوقة غنائية لا تتقدم في العمر أبدًا.
كانت هذه الأغنية الكلاسيكية الجريئة هي أول أغنية من الألبوم الثالث لفرقة KISS، “Dressed to Kill”، لكنها وجدت استجابة أكبر وأفضل عندما كانت جزءًا من أغنية “Alive” للفرقة. على الرغم من أنها أصبحت الأغنية المميزة للفرقة، إلا أن الحفلة التي أشارت إليها الكلمات كان من المفترض أن تكون أكثر ترويضًا مما كان متوقعًا، على الأقل من وجهة نظر الفرقة. قال ستانلي في مقابلة عام 2019 مع بيرني وسيد في الصباح على WABC 77 على الراديو (عبر Song Facts): “كان الأمر كذلك،” أريد موسيقى الروك أند رول طوال الليل والاحتفال كل يوم. أريد قضاء وقت ممتع والاستفادة القصوى من الحياة”.
سواء أخذ جيل الطفرة السكانية في سن المراهقة الرسالة المقصودة من هذا المسار الخالد أو أعطوها طابعها الخاص على مر السنين، يظل هناك شيء واحد صحيح: لا يمكنهم سماع الأغنية دون صراخ الجوقة بأعلى صوتهم. ولا يمكن لأي شخص آخر.
البقاء على قيد الحياة – البي جيز
كان مراهقو الديسكو في السبعينيات يركبون عالياً على الشعر المصقول والسلاسل الذهبية عندما أعاد The Bee Gees تنشيط هذا النوع من الموسيقى مع أغنية “Stayin’ Alive” من الموسيقى التصويرية الضخمة لـ “Saturday Night Fever”. لا يوجد فصل بين اللحن ومظهر جون ترافولتا وهو يتبختر على رصيف بروكلين وهو في طريقه للرقص كما كان الجميع يشاهدونه. استدعت السلالات الافتتاحية كل ملك ديسكو ومغنية في حلبة الرقص للوقوف والاستعداد لإظهار تحركاتهم – حتى لو لم يكونوا على حلبة رقص مضاءة مع كرة ديسكو ذات مرآة معلقة أعلاه.
ما مدى نجاح هذه الأغنية لكل المقلد توني مانيروس؟ لقد أمضت أربعة أسابيع في الجزء العلوي من مخطط Billboard’s Hot 100 عندما تم إصدارها في عام 1977، وقضت في النهاية 27 أسبوعًا بشكل عام على المخططات وأصبحت أغنية بلاتينية حائزة على مليون مبيعات وحائزة على جائزة جرامي. كما أصبحت واحدة من أكثر الأغاني شهرة في هذا العقد وأوصلت باري جيب وإخوته إلى قمة جديدة من النجاح.
حصلت هذه المدرسة الثانوية المفضلة لدى Boomer على فرصة جديدة للحياة في عام 2008 عندما روجت جمعية القلب الأمريكية لأغنية “Staying Alive” باعتبارها الإيقاع المثالي لأداء ضغطات الصدر الإنعاش القلبي الرئوي. لم تخلق أغنية الديسكو المثالية لـ The Bee Gees أجواءً للمدرسة الثانوية في السبعينيات فحسب، بل ربما أنقذت حياة بعضهم عندما أصبحوا من كبار السن أيضًا.
روك معك – مايكل جاكسون
أعطى الجانب الأكثر ليونة من المشهد الموسيقي في السبعينيات من القرن الماضي جيل طفرة المواليد في سن المدرسة الثانوية لمسة جديدة على موسيقى R & B مع إحساس بوب لا يمكن إنكاره. عندما أصدر مايكل جاكسون أغنية “Rock With You” من ألبومه الناجح للغاية “Off the Wall”، تعززت مكانته كفنان منفرد بالغ. كجزء من الصفقة، حصلت الرقصات المدرسية على إيقاع ناعم سكري يسمح للمراهق بضبط الصوت على صوت يبدو وكأنه من الماضي والمستقبل في نفس الوقت.
كان فيلم “Rock With You” إيذانًا ببدء المرحلة التالية من مسيرة جاكسون المهنية في مجال المستعرات الأعظم، الأمر الذي سيجعله في النهاية واحدًا من أكبر النجوم على هذا الكوكب. لكن في عام 1979، كان يكفي أن يكون لديك أغنية رقص رومانسية تدعو إلى التمايل مع حبيبتك وتؤدي إلى حركات أكثر روعة من الراقصين الأكثر أناقة. لقد كانت أيضًا مثالية للتنقل في السيارة، وهي أغنية خفيفة ومنسمة لكل مناسبة.
وصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى في عام 1980 وساعدت في إطلاق عصر ما بعد الديسكو، وهو العقد الذي أعطت فيه موسيقى البانك روك والموجة الجديدة والغزو البريطاني الثاني أصواتًا جديدة تمامًا لآذانهم. بفضل “Rock With You”، تذوق المراهقون في السبعينيات طعم أشعة الشمس الصوتية الأخير ليختتموا حقبة المدرسة الثانوية وأسلوبهم. الآن عندما تلعب، فإنها تتمتع بنكهة حلوة ومرّة للشباب التي تقترب من نهايتها.