5 أعمال شهيرة في المدرسة الثانوية من السبعينيات من شأنها أن تثير المشاعر لدى كل جيل طفرة المواليد

تمامًا مثل تصفح الكتاب السنوي أو تلقي مكالمة من صديق قديم، يمكن للأغنية الصحيحة أن تطلق العنان لطوفان من الذكريات التي تضربك مباشرة. أنفق جيل الطفرة السكانية الذين أمضوا السبعينيات وهم يشقون طريقهم إلى المدرسة الثانوية أجورهم من الوظائف الصيفية على الأفراد الذين استحوذوا على مشاعرهم المتضخمة في سن المراهقة، بدءًا من أعماق الحزن المحبوب إلى قمم الحفلات القلبية.

قدمت الأنواع المتنوعة التي تنافست على وقت البث مجموعة متنوعة من الألحان المشحونة عاطفيًا، بدءًا من أغاني الديسكو في رقصات المدرسة، أو العجائب التي تنطلق على أجهزة الاستريو المنزلية، أو كلاسيكيات موسيقى الروك الصلبة من السبعينيات التي تم نسيانها منذ زمن طويل. واعتمادًا على ما كان يمر به المستمع في ذلك الوقت، يمكن لكل أغنية أن تأخذ نطاقًا واسعًا من الأهمية.

لا بد أن تكون هناك العشرات من أغاني السبعينيات التي تثير استجابة عاطفية لدى جيل الطفرة السكانية عندما تظهر على قوائم تشغيل Spotify أو محطات Pandora. ولكن من بين جميع آلات الزمن الصوتية التي أسرت طلاب المدارس الثانوية في هذا العقد، لا تزال خمس أغنيات على وجه الخصوص قادرة على إثارة مشاعر قوية بمجرد بضع نغمات افتتاحية. بحلول الوقت الذي تنطلق فيه الجوقة، يعود جيل الطفرة السكانية إلى عصر الشباب البالغين، يغنون ويعيشون أيام مجد شبابهم.