5 أعمال شهيرة في المدرسة الثانوية من الستينيات ستثير المشاعر لدى كل جيل طفرة المواليد

بالنسبة لبعض المراهقين في أي عقد من الزمان، تعتبر المدرسة الثانوية أمرًا يجب تحمله قبل أن يتخلفوا عن الركب في أسرع وقت ممكن. وبالنسبة للآخرين، فهي فترة تكوينية مؤثرة وتجربة إيجابية. يقابل البعض أزواجهم المستقبليين، ويكوّن العديد منهم صداقات تدوم مدى الحياة. في ستينيات القرن العشرين، لم يكن تعليم أطفال المدارس الثانوية مقتصرًا على الفصول الدراسية فقط. إلى جانب تعلم الرياضيات والتاريخ، كانوا منغمسين في بعض الموسيقى الرائعة التي أعطت جيل الطفرة حقوق التفاخر القصوى.

العديد من الأفلام الناجحة في ذلك العقد – وكان هناك المئات – صمدت أمام اختبار الزمن إلى حد كبير لأنها تركت انطباعًا عميقًا على طلاب المدارس الثانوية. ساعد الجمهور المراهق في إرسال الأغاني إلى أعلى المخططات، ومع نموهم، استمر جيل الطفرة السكانية في الاعتزاز بهذه الأغاني.

أصبحت الموسيقى موضوع نقاش لا نهاية له بين زملائها المعجبين، وأحباء المدرسة الثانوية المرتبطين بها، وقدمت الأغاني الفردية نقطة انطلاق لمجموعات الألبومات المنسقة بعناية وأثارت المشاعر لأنواع موسيقية بأكملها. لقد اخترنا عددًا قليلاً من الألحان من الستينيات والتي نعتقد أنها ستعيد جيل الطفرة السكانية على الفور إلى سنوات الدراسة الثانوية وتمنحهم كل المشاعر.