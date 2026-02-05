5 أعمال شهيرة في المدرسة الثانوية من الستينيات ستثير المشاعر لدى كل جيل طفرة المواليد

بالنسبة لبعض المراهقين في أي عقد من الزمان، تعتبر المدرسة الثانوية أمرًا يجب تحمله قبل أن يتخلفوا عن الركب في أسرع وقت ممكن. وبالنسبة للآخرين، فهي فترة تكوينية مؤثرة وتجربة إيجابية. يقابل البعض أزواجهم المستقبليين، ويكوّن العديد منهم صداقات تدوم مدى الحياة. في ستينيات القرن العشرين، لم يكن تعليم أطفال المدارس الثانوية مقتصرًا على الفصول الدراسية فقط. إلى جانب تعلم الرياضيات والتاريخ، كانوا منغمسين في بعض الموسيقى الرائعة التي أعطت جيل الطفرة حقوق التفاخر القصوى.
العديد من الأفلام الناجحة في ذلك العقد – وكان هناك المئات – صمدت أمام اختبار الزمن إلى حد كبير لأنها تركت انطباعًا عميقًا على طلاب المدارس الثانوية. ساعد الجمهور المراهق في إرسال الأغاني إلى أعلى المخططات، ومع نموهم، استمر جيل الطفرة السكانية في الاعتزاز بهذه الأغاني.
أصبحت الموسيقى موضوع نقاش لا نهاية له بين زملائها المعجبين، وأحباء المدرسة الثانوية المرتبطين بها، وقدمت الأغاني الفردية نقطة انطلاق لمجموعات الألبومات المنسقة بعناية وأثارت المشاعر لأنواع موسيقية بأكملها. لقد اخترنا عددًا قليلاً من الألحان من الستينيات والتي نعتقد أنها ستعيد جيل الطفرة السكانية على الفور إلى سنوات الدراسة الثانوية وتمنحهم كل المشاعر.
إلى سيدي مع الحب – لولو
كانت المغنية الاسكتلندية لولو نجمة بالفعل في المملكة المتحدة، وذلك بفضل أغنيتها الناجحة “Shout” عام 1964، لكنها حققت شهرة عالمية بعد ثلاث سنوات بأغنيتها اللطيفة “To Sir, With Love”. جزء من الموسيقى التصويرية للفيلم الذي يحمل نفس الاسم، بطولة سيدني بواتييه، وعلى الطرف الآخر من قائمة الممثلين، المراهقة لولو، كانت الأغنية بمثابة وداع لشخص أصبح مدرسًا محبوبًا.
تم تأليف أغنية “To Sir, With Love” من لحن لمارك لندن ومقترنة بكلمات دون بلاك الصادقة، في غضون يومين فقط، لكن تأثيرها كان هائلاً. لقد عبرت بالكلمات عن إعجاب الملايين من طلاب المدارس الثانوية بمدرسيهم، الذين كانوا يشهدون تحولهم “من أقلام التلوين إلى العطور”، بينما كان المراهقون (أكياس الهرمونات الهائجة التي كنا جميعًا عليها) يمكنهم غناء السطور التالية: “إذا كنت تريد القمر / سأحاول أن أبدأ / لكنني أفضل أن تدعني أمنح قلبي”.
مع الاستفادة من الإدراك المتأخر للقرن الحادي والعشرين، قد تبدو تلك الكلمات إشكالية بعض الشيء، لكنها لم تكن كذلك في عام 1967. كانت أغنية “To Sir, With Love” هي الأغنية الأولى في الولايات المتحدة لمدة خمسة أسابيع. الآباء والأمهات الذين شعر أطفالهم بالإغماء بسبب معلميهم في المدرسة الثانوية، اعتبروا الأمر أمرًا معتدلًا، مقارنة بالأغاني المثيرة للجدل التي تم إصدارها بعد عامين فقط. يمكن لجيل الطفرة السكانية الذي يسمع أغنية لولو الجميلة اليوم أن يتذكر باعتزاز براءة طفولتنا وتجارب الحب الأولى.
أريد أن أمسك يدك – البيتلز
من المستحيل التقليل من التأثير الزلزالي الذي أحدثه جون وبول وجورج ورينغو ليس فقط على عالم الموسيقى، ولكن أيضًا على طلاب المدارس الثانوية في الستينيات الذين استمعوا لأول مرة إلى رباعية ليفربول. تم إنشاء أغنية “I Want to Hold Your Hand” خصيصًا لمساعدة الفرقة على اقتحام سوق أمريكا الشمالية، وقد نجحت في تجاوز أحلام مديرها بريان إبستاين، حيث قضت سبعة أسابيع على قمة Billboard Hot 100 في عام 1964.
كانت تركيبة لينون-مكارتني بسيطة في حلاوتها، وكان المراهقون في جميع أنحاء الولايات المتحدة يأكلون كل كلمة. بالنسبة لكل طفل معقود اللسان في حفلة رقص أو حفلة موسيقية في المدرسة الثانوية، قدمت الكلمات طريقة شعرية لإخبار شخص معين بما تشعر به؛ تحولت لازمة الأغنية الشامبانيا إلى أكثر الطلبات جدية.
كان جيل الطفرة السكانية الذين كانوا محظوظين بما يكفي لمشاهدة مسرحية Fab Four مباشرة في سنواتهم الأولى قادرين على الصراخ على طول الرسم البياني. إذا لم ندرك بشكل صحيح المكانة الأسطورية التي ستحققها فرقة البيتلز لاحقًا، فقد علمنا أن هذه الفرقة قد أدخلت خطافها فينا، وكنا فيها على المدى الطويل. بعد مرور بضعة عقود، يصر البعض على أن أغنية “أريد أن أمسك يدك” هي في الواقع أكثر إثارة مما توحي به كلماتها البريئة. دير. لماذا تعتقد أننا أحببنا ذلك؟
الغرفة البيضاء – كريم
من السهل أن نتخيل أن فترة الستينيات كانت مليئة بأشعة الشمس والزهور لطلاب المدارس الثانوية، ولكن كان هناك الكثير منا الذين كانوا محبطين، أو مرتبكين، أو مجرد حزينين على الحياة. ربما لم تكن وفرة موسيقى البوب على مدى العقد قد وفرت أي منافذ، ولكن من المؤكد أن إريك كلابتون، وجاك بروس، وجينجر بيكر، الذين شكلوا مجموعة كريم الرائعة، فعلوا ذلك بالتأكيد.
كانت أغنية “White Room” هي الأغنية الافتتاحية للألبوم المزدوج لفرقة الروك بروغ عام 1968 “Wheels of Fire”، وتعكس الاضطراب العاطفي الذي يعاني منه بيت براون حول الاستمرار في كتابة كلمات الأغنية أو العودة إلى الشعر. الأغنية مكتوبة في غرفة بيضاء فعلية، تبدو وكأنها قصيدة مجردة أكثر من كونها مجموعة من كلمات الأغاني، ولكن بالنسبة لأي شخص يمر بفترات صعبة في حياته (وأحيانًا لم تكن الحياة أكثر صعوبة من المدرسة الثانوية)، فقد كانت الموسيقى التصويرية المثالية.
كما أظهر أن كل شيء لم يضيع. “لقد مررت بوقت حزين / في المحطة / أثناء خروجي، شعرت بحاجتي الخاصة / بدأت للتو.” يمكن لجيل الطفرة السكانية الذين تمكنوا من التغلب على تجاربهم ومحنهم الشخصية الاستماع إلى “الغرفة البيضاء” بآذان جديدة وأكثر تفاؤلاً، والتواصل مع شعور الأمل الذي يرتفع مع خاتمة غيتار إريك كلابتون. ربما استمرت فرقة “كريم” لبضع سنوات فقط، لكن “الغرفة البيضاء” هي هدية استمرت في العطاء.
الظل الأكثر بياضًا للشاحب – بروكول هاروم
حققت العديد من الفرق نجاحًا كبيرًا بأغنياتها الفردية الأولى في الستينيات، وبينما استكشف معظمها الحب، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لهم جميعًا. عندما وصل فيلم “Whiter Shade of Pale” لـ Procul Harem إلى المتاجر في عام 1967، لم يتمكن أحد من فهم ما كان يدور حوله. ومع ذلك، فقد أصبحت جزءًا من الموسيقى التصويرية الانتقائية لصيف الحب، ومن لم يقع في حب هذا الأرغن الحلقي على الفور؟
وبعد مرور عقود، لا نزال جميعًا جاهلين بشأن القصة التي كانت ترويها، أو حتى إذا كانت هناك قصة نبدأ بها. نحن نعلم أن الملحن يوهان سيباستيان باخ كان مصدر إلهام للحن، وذلك بفضل غاري بروكر، وأن أغنية “Whiter Shade of Pale” ضربت على وتر حساس لدى العديد من طلاب المدارس الثانوية. وقال لـ Prog: “لقد جاء ذلك في اللحظة المناسبة تمامًا، وكان يعني الكثير للعديد من الأشخاص في وقت تكويني”. “الآن، يسمعها الشباب وما زال يبدو مليئًا بالجو. إنه يعكس حقبة ربما يتمنون لو أنهم عاشوها.”
نحن على يقين من أن الكثير من جيل الطفرة السكانية سيوافقون على هذا التقييم، ولكن هناك سبب آخر أفضل يجعلنا ننظر إلى الوراء بمثل هذا الولع في المسار الذي يستغرق أربع دقائق. يتذكر البعض منا رقصاتنا في المدرسة الثانوية التي انتهت بأغنية “Whiter Shade of Pale”، وهي الرقصة البطيئة المثالية (كانت أطول من أغنية البوب الإذاعية العادية) للتقرب من فتاة أو فتى أحلامنا.
في غرفتي – بيتش بويز
“هناك عالم يمكنني الذهاب إليه وإخبار أسراري به:” مع ظهور الأسطر الأولى من الأغاني، كانت أغنية “In My Room” لفرقة The Beach Boys مرتبطة بكل طفل في المدرسة الثانوية يتوق إلى مساحته الخاصة. تم إصدارها كجانب B في عام 1963، وكانت تحتوي على جميع المكونات الأساسية لحن Beach Boys: غناء رائع ومتعدد الطبقات ولحن لذيذ. لكن تأليف الأغاني الشجاع والمؤثر لبريان ويلسون هو الذي ذهب إلى أبعد مما كان يتخيله.
لقد أذهلتنا عندما كنا صغارًا الكلمات الحميمية والشخصية بشكل لا يصدق – لم يكن الناس يقولون أشياء كهذه في الأغاني في ذلك الوقت، وبالتأكيد ليس الرجال. أثبتت أغنية “In My Room” لعشاق الموسيقى في المدرسة الثانوية أن Beach Boys لديها ما هو أكثر من مجرد ركوب الأمواج والفتيات. سيتم تعزيز هذه الرسالة بعد ثلاث سنوات، مع إطلاق “أصوات الحيوانات الأليفة”.
عند الاستماع إلى “In My Room” كشخص بالغ، تحصل الأغنية على شكل جديد تمامًا. لا تزال هذه الأغنية جوهرة في تاج تأليف أغاني ويلسون، لكنها تأخذ طبقة أخرى من المعنى تمامًا عند وضعها على خلفية تدهور صحته العقلية وتجارب إدمان المخدرات. يمكننا أن ندع “In My Room” يجتاحنا كالموجة ونستمتع بأناقتها، بينما نتذكر أيضًا أفضل ما في الرجل الذي ابتكرها.