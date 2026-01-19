5 أغاني إذاعية من السبعينيات من شأنها أن تعيد جيل الطفرة السكانية الأصغر سناً إلى سيارتهم الأولى

بالنسبة للشباب في الولايات المتحدة، تعتبر سيارتك الأولى، أو على الأقل السيارة الأولى التي تستخدمها بشكل منتظم، علامة بارزة في الاستقلال. الآن يمكنك التحكم في المكان الذي تذهب إليه، ومن ستصطحبك، والأهم من ذلك، ما تستمع إليه في الطريق. حتى بعد ظهور أشرطة الأشرطة داخل السيارة (وأجهزة البيتاماكس!) في منتصف السبعينيات، كان راديو السيارة هو السبب وراء تنشيط العديد من الأشخاص لحياتهم الدافعة. يمكنك العثور على موسيقى جديدة، وتجاوز نفس الأشرطة القليلة التي كانت موجودة في سيارتك، وممارسة حق النقض على نغمة تافهة بنقرة ازدراء على القرص.

أمضت كل هذه الأغاني ثلاثة أسابيع على الأقل على قمة Billboard Hot 100 في السبعينيات، وهو العقد الذي كان فيه جيل الطفرة المولودين في السنوات العشر الأخيرة من الجدول الزمني للأجيال لتلك المجموعة، من حوالي عام 1955 إلى عام 1964، يخوضون تجاربهم الأولى مع الاستقلال على الطريق. لا يزال من الممكن سماع جميع الأغاني بشكل موثوق في السيارة اليوم، إما على محطة الأغاني القديمة (آسف يا أبي) أو على قائمة التشغيل. لا يوجد “كنوز مفقودة”، فقط الأغاني التي سمعتها تمامًا في السيارة لعقود من الزمن، والأغاني (على الأقل في الغالب) التي تسمعها عندما تسمع الحانات الأولى.