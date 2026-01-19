5 أغاني إذاعية من السبعينيات من شأنها أن تعيد جيل الطفرة السكانية الأصغر سناً إلى سيارتهم الأولى

بالنسبة للشباب في الولايات المتحدة، تعتبر سيارتك الأولى، أو على الأقل السيارة الأولى التي تستخدمها بشكل منتظم، علامة بارزة في الاستقلال. الآن يمكنك التحكم في المكان الذي تذهب إليه، ومن ستصطحبك، والأهم من ذلك، ما تستمع إليه في الطريق. حتى بعد ظهور أشرطة الأشرطة داخل السيارة (وأجهزة البيتاماكس!) في منتصف السبعينيات، كان راديو السيارة هو السبب وراء تنشيط العديد من الأشخاص لحياتهم الدافعة. يمكنك العثور على موسيقى جديدة، وتجاوز نفس الأشرطة القليلة التي كانت موجودة في سيارتك، وممارسة حق النقض على نغمة تافهة بنقرة ازدراء على القرص.
أمضت كل هذه الأغاني ثلاثة أسابيع على الأقل على قمة Billboard Hot 100 في السبعينيات، وهو العقد الذي كان فيه جيل الطفرة المولودين في السنوات العشر الأخيرة من الجدول الزمني للأجيال لتلك المجموعة، من حوالي عام 1955 إلى عام 1964، يخوضون تجاربهم الأولى مع الاستقلال على الطريق. لا يزال من الممكن سماع جميع الأغاني بشكل موثوق في السيارة اليوم، إما على محطة الأغاني القديمة (آسف يا أبي) أو على قائمة التشغيل. لا يوجد “كنوز مفقودة”، فقط الأغاني التي سمعتها تمامًا في السيارة لعقود من الزمن، والأغاني (على الأقل في الغالب) التي تسمعها عندما تسمع الحانات الأولى.
أنت عبث للغاية – كارلي سيمون
تعتبر أغنية “You So Vain” لكارلي سيمون بمثابة نظرة جانبية موسيقية لا تُنسى. تم إصداره في عام 1972، وكان ميتا قبل أن يصبح مملا. تُروى الأغنية من وجهة نظر امرأة ترى عشيقًا قديمًا يندفع إلى حفلة بعد بضع سنوات من الانفصال، وتؤرخ الأغنية ردود أفعالها تجاه الحب الطنان الذي أصبح الآن ميؤوسًا منه في سنواتها السابقة. انتقادات سيمون الغنائية لا تشوبها شائبة: يدخل الرجل بقبعة موضوعة “بشكل استراتيجي” ويفحص نفسه على الفور في المرآة. اللحن، الذي يسهل غناؤه في السيارة إذا لم تحاول متابعة الجوقة حتى الصدى العالي لعنوان الأغنية، يكاد يكون سخرية.
منذ إصدار الأغنية، تساءل الفضوليون عن هوية الملهمة التي تخبطت تمامًا سيمون الشاب الجميل والموهوب والانتقامي بأناقة. لقد كشفت أخيرًا لـ People أن كل بيت يدور حول رجل عبث مختلف: الآية الثانية هي “لـ” Warren Beatty ، لكن لم يتم (حتى الآن) تأكيد هويات الفتى الجميل الذي يرتدي وشاح المشمش في الآية الأولى والفتى المستهتر بالمقامرة في الآية الثالثة.
تشغيل تلك الموسيقى غير التقليدية – Wild Cherry
اعتمادًا على جيلك، من المحتمل أن تكون إما أبًا طلب من ابنه بهدوء وتحادث أن “يعزف تلك الموسيقى غير التقليدية، أيها الصبي الأبيض” أو الابن الذي تلقى هذه التعليمات – بعض الناس على حق في أن يكونا كلاهما. تأتي هذه التعليمات بالطبع من أغنية Wild Cherry “Play That Funky Music”، وهي أغنية موسيقى الروك الفانك التي صدرت عام 1976 وتدور أحداثها حول فرقة روك تحاول التكيف مع صعود موسيقى الفانك. وبالنسبة لمنتج الصبي الأبيض، فإن “Play That Funky Music” هو بالفعل أمر غير تقليدي. يعتبر إيقاع الجهير والقفز الوقح مثاليًا للرقص الفعلي أو اهتزاز كتف مقعد السائق، والأغنية بأكملها مرحة دون أن تكون سخيفة.
وفقًا لكاتب الأغاني الأمريكي، قال عازف الجيتار الإيقاعي Wild Cherry بريان باسيت ذات مرة في مقابلة إن الفرقة كانت تعزف حفلة في نادي ديسكو في بيتسبرغ عندما، “قال لنا شخص ما ذلك بالفعل – عزف تلك الموسيقى غير التقليدية الصبي الأبيض – ملمحًا إلى أننا إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أننا لن نعمل لفترة أطول.” كونها فرقة روك في مشهد حيث كان الفانك والديسكو يجذبان الحشود إلى النوادي، فقد فهموا المهمة، وولد الإلهام، على الرغم من أنه إلهام معترف به ينسجم جيدًا مع تقييم قائد الفرقة روب باريسي لكيفية حاجة Wild Cherry إلى التركيز لتحقيق أداء جيد في المشهد الموسيقي في منتصف وأواخر السبعينيات. لقد نجح الأمر مرة واحدة فقط؛ كانت هذه هي الضربة الكبرى الوحيدة التي حققها Wild Cherry، لكنها جعلتنا نقفز برؤوسنا في سياراتنا منذ ذلك الحين.
سأنجو – غلوريا جاينور
من نغمة البيانو الأولى في المقدمة، تنتعش كل أذن مثلي الجنس في الغرفة مثل أذن الكلب، تليها بقية المنزل عندما تبدأ غلوريا جاينور “في البداية كنت خائفًا، كنت متحجرًا….” “سوف أنجو” عبارة عن جوهرة متقاطعة مزدوجة: نشيد مثلي الجنس يحتفل به الناس خارج المجتمع بشكل مكثف تقريبًا، وأغنية ديسكو صدرت في عام 1978 ولا تزال محبوبة على نطاق واسع في عشرينيات القرن الحادي والعشرين. إيقاع الأغنية العالي المعتدل نشيط ولكنه بطيء بما يكفي للسماح بإيصال كلمات غنائية عاطفية حقًا أثناء الكاريوكي، والتوقف المؤقت قبل أن تستمر جاينور في تلبيس حبيبها السابق مثالي لالتقاط الأنفاس قبل الغوص مرة أخرى في واحدة من الأحاديث على مر العصور.
لا يقتصر الأمر على الانفصال الرومانسي فقط: فرسالة الأغنية “لا تدع الباب يضربك في الردف عند الخروج” تعمل أيضًا على مشاكل العمل، أو المشكلات الصحية الفعلية التي تنوي التغلب عليها، أو أي عقبة أخرى أمام عيش الحياة الكبيرة والسعيدة التي تستحقها أنت وجاينور. إن الغناء في سيارتك اليوم أمر مشجع تمامًا كما كان الحال عندما كنت تستمتع بحريتك الأولى على الطريق المفتوح.
شعبية الأغنية تتخطى أي حاجز تقريبًا. قام العشرات من الفنانين بتغطيتها، ويقال إن إيفانا ترامب، وهي امرأة في عالمها لدرجة أنها طلبت ذات مرة شابلي في مطعم تاكو بيل، قامت بضخ المربى الكلاسيكي أثناء طلاقها من دونالد، وفقًا لشبكة سي إن إن. أفضل موسيقى عالمية حقًا.
بلدي شارونا – الموهبة
يكاد يكون من المستحيل نطق عبارة “My Sharona”. نحن جميعًا نعرف اللحن الكلاسيكي المتلعثم من أغنية Knack رقم 1 في عام 1979، والتي تترسخ في أعماق أدمغتنا مع أبسط ذكرياتنا، جنبًا إلى جنب مع “867-5309” وآلاف من أغاني الوجبات السريعة. صعدت الأغنية المتشنجة جنسيًا إلى أعلى المخططات عند إصدارها، وحققت مبيعات قياسية على مستوى الذهب في أقل من أسبوعين وحصلت على البلاتين بعد فترة قصيرة من ذلك.
يلقي المغني الرئيسي في Knacks، دوج فيجر، الكلمات، مع تكرارها شبه الهوس لهذا الاسم غير المعتاد، بصوت متوتر بشكل مقنع: يمكنك عمليًا رؤية قلوب صغيرة في عينيه ولسانه يتدلى. وبالطبع، فإن Feiger متسارع مثل قضيب ساخن فوق شارونا، مع كلمات تشير إليها “تقوم بتشغيل محركه” وتطلق النار عليه. كان لدى معظمنا شارونا الخاصة (أو اثنتين)، حتى لو لم تتطابق أسمائهم دائمًا مع لعق موسيقى البوب روك الذي لا يُنسى. إذا كنت محظوظًا بما يكفي لأن يكون لديك شارونا (بياتريس، ألفين، جورجيت، أيًا كان) يركب البندقية عند ظهور هذه الأغنية، فإن غمزة في التوقيت المناسب يمكن أن تحصل على أماكن.
البقاء على قيد الحياة – البي جيز
لا يمكنك التحدث عن راديو السبعينيات بدون البي جيز. سيطر البي جيز وأعضاؤهم بشكل مطلق على موجات الأثير في أواخر السبعينيات، عندما لم يتمكن الأمريكيون من الاكتفاء من ثلاثة رجال من مانكس الأستراليين يغنون فالسيتو. إن مساهماتهم في الموسيقى التصويرية لـ “Saturday Night Fever” تعني أنهم تابعوا النجاح الساحق لهذا الفيلم، حيث وصلت كل من “Stayin’ Alive” و”Night Fever” و”How Deep Is Your Love” إلى المركز الأول في الولايات المتحدة (خلال مسيرة الفرقة المهنية، انتزعوا المركز الأول تسع مرات).
قد تكون أي أغنية من ستة أغاني للبي جيز في تلك الحقبة مؤهلة لهذه القائمة، لكن أغنية “Stayin’ Alive” لعام 1977 لديها أقوى عامل “هو”. يمكن التعرف على أغاني Bee Gees الأخرى، ولكن إذا ذكرت Bee Gees، فسيقوم أحد الأشخاص في الغرفة بغناء “aht aht aht” في أغنية “Stayin’ Alive”. يلتقط إيقاع الأغنية المتبختر وكلماتها المغرورة (“أنا رجل امرأة، لا وقت للحديث”) جرأة معينة في عصر الديسكو: حب الذات غير التائب للأغنية مثالي لإثارة نفسك في السيارة لتستعد للطاووس في النادي. إذا كان من الصعب أحيانًا تحليل بقية الكلمات من خلال إيصال الأخوين الفريد، فإن الخطاف واللازمة قد حملا الأغنية إلى العديد من القلوب، وازدحام السيارات، وحتى المزيد من قوائم التشغيل.