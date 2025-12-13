5 أغاني الروك الخالدة عن الحب

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لقد كرس المغنون والكتاب والشعراء وغيرهم من الفنانين من جميع المشارب وقتًا وطاقة لا حصر لها لإنشاء أعمال حول تلك التجربة الإنسانية للغاية والتي تسمى الحب. سواء أكان الأمر يتعلق بالمشاعر المبهجة والمبهجة لعلاقة جديدة تمامًا أو الاضطراب الذي غالبًا ما يأتي من الانفصال، هناك الكثير من الإنتاج الفني المرتبط بهذه التجربة العالمية. على الرغم من أن موسيقى الروك ترتبط في كثير من الأحيان بالقيثارات الصاخبة، والإيقاعات القوية، والانفصال الرائع، والكثير من الدراما، إلا أن الموضوعات المرتبطة بالحب غالبًا ما وجدت طريقها إلى هذا النوع.
يمكنك أن تجد الحب في قلب هدير باتي سميث البدائي في سبعينيات القرن الماضي، ونغمة الغيتار المخدر لجيمي هندريكس في الستينيات، وموسيقى بوب الأحلام في التسعينيات لمازي ستار. إنها موجودة في موسيقى الروك/الموجة الجديدة من INXS في الثمانينيات وموسيقى الروك الفنية البديلة لـ Yes Yes Yess من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يبدو أن الحب هو خط لا حدود له للإنتاج الإبداعي، وهذا يشمل موسيقى الروك بكل تجسيداتها التي لا تعد ولا تحصى.
أغنية حب باتي سميث البعيدة
تبدأ أغنية “لأن الليل” من عرابة البانك، باتي سميث، بمقدمة هادئة على البيانو قبل أن تنفجر بصوتها الحزين حول الجانب الجسدي من الحب. الكلمات الأولى من الأغنية هي “خذني الآن يا حبيبي، هنا كما أنا”، والمسار يبني ويبني مثل توقع إعادة الاتصال مع الحبيب العائد. أصول الأغنية فريدة أيضًا إلى حد ما. بروس سبرينغستين، الذي كان يعمل على ألبومه “Darkness on the Edge of Town”، كتب موسيقى الأغنية ولكن كان لديه الجوقة فقط: “لأن الليل ينتمي إلى العشاق / لأن الليل ينتمي إلى الشهوة / لأن الليل ينتمي إلى العشاق / لأن الليل ينتمي إلينا”. أقنع المنتج المتميز Jimmy Iovine Springsteen بإعطاء الأغنية لسميث للعمل عليها.
في ذلك الوقت، كان سميث على علاقة بعيدة المدى مع فريد “سونيك” سميث، عازف الجيتار في MC5 في ذلك الوقت. كان في ديترويت، بينما كان باتي في نيويورك. جاءت إليها الكلمات بينما كانت تنتظر مكالمة هاتفية من فريد. ظهرت الأغنية في ألبومها “عيد الفصح” عام 1978 وحققت أكبر نجاح لها. تزوجت من فريد عام 1980، وأنجبت منه طفلين، وظلت معه حتى وفاته بسبب قصور القلب في عام 1994.
قصيدة جيمي هندريكس للطاقة الأنثوية
في عام 1967، قدمت فرقة Jimi Hendrix Experience، إحدى أهم الفرق الموسيقية في الستينيات، عرضًا في مهرجان مونتيري الدولي للبوب. قدم هذا الأداء المحوري للأمريكيين عازف الجيتار الروك الموهوب جيمي هندريكس وأشعل فتيل هندريكس وفرقته، عازف الدرامز ميتش ميتشل وعازف القيثارة نويل ريدينغ، ليحقق نجاحًا كبيرًا. وربما يكون أيضًا هو الذي قدم الدافع لأغنية هندريكس “Little Wing” من ألبوم عام 1967 “Axis: Bold as Love”.
ذكر هندريكس لاحقًا أن هذه الأغنية التي تدور حول شخصية أنثوية تقدم حبًا لا حدود له – “بألف ابتسامة، تعطيني مجانًا” – اندمجت في ذهنه لأول مرة أثناء وجوده في المهرجان. وأشار إلى أن الحالة المزاجية كانت سلمية وحيوية. قال هندريكس في مقابلة أجريت معه في يناير 1968: “لذلك فكرت في أن آخذ كل ما أراه حولي وأضعه ربما في شكل فتاة، شيء من هذا القبيل، كما تعلم، وأطلق عليه اسم” الجناح الصغير “، وبعبارة أخرى، فقط أطير بعيدًا،” (عبر “جيمي هندريكس:” الحديث “”).
هناك مصادر محتملة أخرى كذلك. وفقًا لسيرة تشارلز آر كروس، “غرفة مليئة بالمرايا”، أخبر هندريكس شقيقه ذات مرة أن ليتل بيرد يمثل والدتهما، التي توفيت عندما كان عازف الجيتار في سن المراهقة. مصدر محتمل آخر لـ Little Bird يشمل عاملة فندق سويدية تبلغ من العمر 21 عامًا تدعى كاترينا، والتي بدأ هندريكس في رؤيتها في الوقت الذي كتب فيه الأغنية. ومهما كان المصدر، فقد ابتكر عملاً مؤرقًا مشبعًا بالحب العميق للطبيعة الأنثوية.
حب مازي ستار بلا مقابل
تشكلت مازي ستار في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، في أواخر الثمانينات من رماد أوبال. كان المحركان التوأمان للفرقة هما المغني والشاعر الغنائي هوب ساندوفال وعازف الجيتار وكاتب الأغاني ديفيد روباك، الذي ساعد في إنشاء الصوت الحالم المميز للفرقة والمفعم بالمخدر. جاءت أكبر نجاحات الثنائي في عام 1993 مع أغنية المجموعة “Fade Into You” من الألبوم “So That Tonight I Might See”. يبدأ المسار بجيتار صوتي مُعزف قبل أن يدخل جيتار Roback المنزلق بشكل مقتضب. ثم يخترق صوت ساندوفال الحزين والمؤرق ويسحبك على الفور.
على الرغم من أن كلمات ساندوفال يمكن أن تكون محجبة إلى حد ما، إلا أن الأغنية في جوهرها تبدو وكأنها تدور حول شخص يحب بشدة شخصًا أنانيًا للغاية أو غير راغب في إعادة الشعور بالمثل: “تتلاشى فيك / غريب لم تعرفه أبدًا / تتلاشى فيك / أعتقد أنه من الغريب أنك لم تعرف أبدًا “. يتناسب غموض الكلمات بشكل مثالي مع الموسيقى، التي تميل إلى صوت ريفي أثيري – يذكرنا بمدينة الأشباح الصحراوية (شعور يتردد صدى صور الفيديو). لكن كل استماع يكشف تفسيرًا آخر محتملًا لأغنية متعددة الطبقات مثل الحب. مع وجود أربعة ألبومات استوديو فقط وبعض EPs والأغاني المنفردة على مدار عدة عقود (ومع وفاة Roback في عام 2020، هذا هو الأمر على الأرجح)، فإن Mazzy Star هي فرقة تظل غامضة مثل موسيقاها.
تبحث INXS عن اتصال دائم
بدأت فرقة INXS (تُنطق “في الزائدة”) في سيدني، أستراليا في عام 1977. وعلى مدار العشرين عامًا التالية، نمت الفرقة بشكل مطرد لتصبح واحدة من أكبر فرق الروك في العالم قبل الوفاة المأساوية للمغني وكاتب الأغاني مايكل هاتشينس في عام 1997. وكان ألبوم “Kick” لعام 1987 هو الألبوم الذي ساعد في تحويل المجموعة إلى ضجة عالمية، حيث أصبحت أربع أغنيات منفردة من الألبوم ضمن أفضل 10 أغاني. إحدى هذه الأغاني كانت أغنية “Never Tear Us Apart”، وهي أغنية حب للأعمار مع موسيقى لعازف لوحة المفاتيح / عازف الجيتار أندرو فاريس وكلمات هوتشينس.
بأوتارها الحالمة، وجيتارها الرئيسي المتلألئ، والساكسفون، وغناء هوتشينس الحزين، فإن أغنية “Never Tear Us Apart” غارقة في الرومانسية وتتطابق مع الكلمات التي تتحدث عن اتصال فوري يتحول إلى حب دائم: “أنا … كنت واقفًا / كنت هناك / اصطدم عالمان / ولم يتمكنوا أبدًا من تمزيقنا”. كتب هوتشينس الأغنية لصديقته القديمة ميشيل بينيت، التي كان قد بدأ مواعدتها قبل أن يصبح نجم روك مشهورًا. وانفصل الزوجان في عام 1987، لكنهما ظلا صديقين مدى الحياة. تظل أغنية “Never Tear Us Apart” أغنية حب محبوبة، خاصة في أستراليا، حيث توجت في عام 2025 كأفضل أغنية أسترالية على الإطلاق في قائمة أفضل 100 أغنية أسترالية لـ Triple J.
نشيد موسيقى الروك الفني للخوف والشوق
صعدت فرقة “نعم نعم نعم” إلى دائرة الضوء مع أول ألبوم كامل بعنوان “Fever to Tell” في عام 2003، والذي تضمن الأغنية الناجحة “Maps”. تأتي الأغنية في نهاية ألبوم مليء بموسيقى الروك البديلة الصاخبة، مما يميزها على الفور. تبدأ أغنية “Maps” بنغمة جيتار منخفضة الصوت لنيك زينر قبل أن تأتي طبول براين تشيس المدوية. عندما يتوسل صوت كارين أو الحزين، مجردًا من الخدعة، “انتظر، إنهم لا يحبونك مثلما أحبك،” يكاد يكون من المستحيل عدم التأثر. إنها نداء العشاق الذي يمكن لأي شخص أن يتصل به في مرحلة ما من حياته.
كتبت Karen O (Orzolek) الأغنية عن علاقتها مع صديقها آنذاك أنجوس أندرو، المغني الرئيسي في فرقة Liars. وكان في جولة في ذلك الوقت، ونادرا ما رأى الاثنان بعضهما البعض. تحول هذا الشوق إلى تسجيل وفيديو ناجح. قالت لصحيفة الغارديان في عام 2019: “كتابة أغنية حب تصمد أمام اختبار الزمن… هذا كل ما أردت فعله”. “خاصة وأنني رومانسية يائسة”. تمكنت “خرائط”، كغيرها من أغاني الروك الخالدة عن الحب، من تجاوز الزمان والمكان لتصبح رقما يخص كل الرومانسيين في العالم.