5 أغاني انفصال كلاسيكية اشتهرت بالأفلام

تعد أغاني الانفصال نوعًا واسعًا لأسباب واضحة – ما عليك سوى التفكير مرة أخرى في حالات الانفصال الخاصة بك. هناك الشخص الذي كنت فيه الشرير، والشخص الذي لا تزال حزينًا عليه، والشخص الذي تتمنى فيه حقًا أن تقول شيئًا أخيرًا بينما يخرج حبيبك السابق حديثًا من الباب للمرة الأخيرة، وما إلى ذلك. وإذا كنت محظوظًا، فهناك على الأقل شخص واحد تشعر أنك تعاملت معه بشكل مثالي.
لقد قدمت لنا الأفلام بعضًا من أفضل أغاني الانفصال، وهي في حد ذاتها الدعامة الأساسية للرعاية الذاتية بعد الانفصال مع الآيس كريم وهذا الصديق الذي لم يحب حبيبتك السابقة أبدًا. سواء كنت في حالة حداد أو شماتة، فمن المحتمل أن أحد أفلامك المفضلة التي تدور حول نهاية العلاقة يتميز أيضًا بشخصية لا جدال فيها (أو تبكي، اعتمادًا على مكان وجودك في هذه العملية). تلك الأغنية التي تقوم بتكرارها حتى تصبح مستعدًا للاستحمام والعودة إلى التطبيقات. فيما يلي خمس أغاني انفصال كلاسيكية تدين بشهرتها للأفلام.
الأمير – المطر الأرجواني
من الصعب حقًا أن تتخيل السماح للأمير الراحل بالرحيل إذا كنت قد أنجبته من قبل. كان لمولد الأغاني الجذاب الذي يبلغ طوله 5 أقدام تأثير منوم على الملايين. لكن نسخة “برينس” التي نراها في فيلم “Purple Rain” – وهو رجل غاضب وغير بالغ لا يزال يتعلم كيفية كسر الأنماط السيئة التي نشأ عليها – هي بالضبط نوع الرجل الذي تحتاج إلى تعلم الابتعاد عنه. لو كان كل الأشخاص اللطيفين يخضعون للعلاج، لما كنا بحاجة إلى تطبيقات المواعدة.
عنوان الأغنية هو بالضبط ما نحتاج جميعًا إلى سماعه في بعض الأحيان: “لست أنت، لست أنا حقًا، بل نحن.” من السطور الأولى، “لم أقصد أبدًا أن أسبب لك أي حزن / لم أقصد أبدًا أن أسبب لك أي ألم،” يمكننا أن نرى إلى أين يتجه برنس. يمكن لشخصين تجربة الانجذاب والصداقة وحتى الحب، لكن إذا لم يقدما لبعضهما البعض ما يحتاجانه، فمن الأفضل الابتعاد. وإذا كنت محظوظًا بما يكفي لأن يكون لديك “الأمر معقد” مع فنان بمهارة برينس (لن يكون هناك موسيقي آخر مثله أبدًا)، فستتمكن على الأقل من السير بعيدًا تحت المطر الأرجواني الجميل.
ليزلي جور – أنت لا تملكني
صدرت أغنية “أنت لا تملكني” لأول مرة في عام 1963، وكانت بمثابة خروج للشاب ليزلي جور. معظم أعمالها حتى ذلك الحين كانت تقريبًا ما تتوقعه من مغنية شابة جميلة في تلك الحقبة: أغاني خشخاش مشرقة عن الأولاد والفتيات الذين تنافست معهم على الأولاد. بدلاً من ذلك، تدور أغنية “أنت لا تملكني” حول المغنية نفسها. إنها ليست بالضرورة أغنية انفصال، حيث إنها تحدد فقط السلوك الذي ستقبله أو لن تقبله. ولكننا نعلم من أسلوب جور الرائع والخالي من العيوب أنها قادرة على الرحيل إذا لم تحظى بالاحترام.
لم يتلاشى فيلم “You Don’t Own Me” تمامًا، لكن تراثه حصل على دفعة كبيرة مع إصدار عام 1996 لفيلم الانتقام المليء بالنجوم “The First Wives Club”. تلعب Bette Midler وGoldie Hawn وDiane Keaton شخصيات يتعاونون للانتقام من صديقهم (الذي يلعب دوره Stockard Channing) وتعذيب أزواجهن السابقين الفاسدين. إنهما في السن المناسب تقريبًا لسماع أغنية “You Don’t Own Me” على الراديو عندما كانتا شابات، وكانت الأغنية مثيرة للإثارة طوال الفيلم. أخيرًا، تختتم السيدات الفيلم بأداء دورة النصر على الأغنية، والغناء معًا أثناء مغادرتهن مشهد انتصارهن والرقص في شوارع نيويورك.
ويتني هيوستن – الزفير (شوب شوب)
عندما عُرض فيلم Waiting to Exhale في دور العرض عام 1995، تمكن رواد السينما من رؤية أفضل الأصدقاء السود الذين لم يكونوا هناك لمساعدة شخصية مركزية بيضاء فقط. وبدلاً من ذلك، التقوا بأربع نساء سود دعمن بعضهن البعض خلال حياة صعبة ولكن براقة. لم تكن ويتني هيوستن وأنجيلا باسيت ولوريتا ديفين وليلا روشون من الملحقات أو الضحايا أو الأفكار اللاحقة – وكان مظهرهن رائعاً. قدم لنا الفيلم أيضًا واحدة من أعظم الصور التذكارية على الإطلاق: هذا هو الفيلم الذي تسير فيه أنجيلا باسيت، الباردة والهادئة مثل مارتيني مثالي، بهدوء بعيدًا عن سيارة محترقة.
تُذكر ويتني هيوستن في الغالب بسبب غليونها الذي لا مثيل له، ومن يستطيع أن يلوم أي شخص على تأثره بقوة صوتها المطلقة في ذروة نشاطها؟ في “Exhale (Shoop Shoop)،” تقدم هيوستن عرضًا أقل من المتوقع، حيث تعرض سيطرتها وصياغتها الماهرة: لم تكن بحاجة إلى الحجم حتى تجعل الجماهير تأكل من يديها. قد تكون المغنية حزينة، وقد تتألم، لكن لديها ثقتها بنفسها وأصدقاؤها الذين يساعدونها على الاستمرار. وإذا فشلت كل وسائل الراحة الأخرى، فمن المحتمل أن أنجيلا باسيت لا تزال تحتفظ بولاعتها في مكان ما.
دوللي بارتون، ثم ويتني هيوستن – سأحبك دائمًا
تظهر دوللي بارتون في فيلم “The Best Little W****house in Texas” بصفتها مالكة مؤسسة الأوقات الجيدة، وهي تغني أغنية قرب نهاية الفيلم. في المشهد، انفصلت شخصيتها عن حبها، الذي لعب دوره بيرت رينولدز. إنها تعتقد أن هذه الخطوة هي من أجل مصلحتها (إنها امرأة أقوى من الكثير منا)، وهي تغني له “سأحبك دائمًا”، وهي أغنية ضارية مطلقة على أوتار القلب. نسخة دوللي لطيفة وحزينة، وهي واحدة من أكثر العروض المؤلمة في كتالوجها الواسع حيث تضحي بمشاعرها من أجل سعادة أكبر لشخص لا يزال عزيزًا عليها.
إذا كنت تعيش في أي مكان بالقرب من الراديو في عام 1992، فأنت تعرف ما حدث بعد ذلك. غطت ويتني هيوستن الأغنية في فيلمها “The Bodyguard”، وهو فيلم ممتع ولكنه في نهاية المطاف لا يُنسى في الغالب اليوم بسبب إعادة تصور هيوستن لفيلم بارتون الأصلي. تقدم هيوستن واحدة من أكثر العروض الممكنة “على طراز ويتني هيوستن”، حيث تُظهر النطاق والتعبير وقبل كل شيء قوة الآلة الصوتية الأكثر إثارة للإعجاب التي خرجت من نيوجيرسي على الإطلاق. استمتعت بارتون، سيدة الأعمال الحاذقة، بنسخة هيوستن التي حطمت الرسوم البيانية وأصبحت أكثر ثراءً من الإتاوات التي كسبتها خارج المسار، على الرغم من عدم حدوث الثنائي الذي تم الحديث عنه مطلقًا.
باربرا سترايسند – كما كنا
تم تصنيف باربرا سترايسند كرمز للمثليين في معظم حياتها المهنية الأخيرة. في حين أن هذا يمكن أن يكون مسارًا ممتعًا ومربحًا لفنانة ساحرة في منتصف حياتها المهنية، إلا أنها يمكن أن تحجب أيضًا الشهرة الهائلة التي تمتع بها فنان مثل سترايسند في وقت سابق. نجمة سينمائية شرعية بالإضافة إلى مغنية تحظى بإعجاب واسع (هنا كيف تنفق ملايينها)، ظهرت في سلسلة من الأفلام التي لقيت استحسانًا، سواء كانت موسيقية أو … أقل موسيقية. (نظرًا لأنها باربرا، كان لديهم جميعًا أغنية واحدة على الأقل.) أحد أبرز الأفلام في الفئة الأخيرة هو “The Way We Were”، بطولة سترايسند كشيوعي شاب مخلص يقع في حب قطعة كبيرة ملتزمة بشكل أساسي يلعبها روبرت ريدفورد. شخصية سترايسند، غير راضية عن التنازلات التي يتعين عليها القيام بها، تتخلى عن قطعة كبيرة من أجل مُثُلها العليا.
ما تشعر به تجاه هذه الأغنية يعتمد كثيرًا على كيفية معالجة المشاعر. إنه أمر محزن وانعكاسي، بدون أي من الطاقة الغاضبة التي تغذي الكثير من الناس خلال لحظاتهم الأكثر حزنًا. يبدو الترتيب الثقيل للتسجيل الأصلي قديمًا الآن، لكن سترايسند يرتفع فوق شمالتز، واضحًا مثل الجرس، وينظر إلى الوراء دون الرجوع إلى الوراء. للحصول على النوع الصحيح من الحنين الحزين، هذا مسار يجب الاستماع إليه.