5 أغاني بانجر روك اشتهرت بالأفلام

يعد الصوت بسهولة أحد الجوانب الأكثر إغفالًا في صناعة الأفلام، بغض النظر عن مدى أهميته للتجربة الشاملة. يمكن لتصميم الصوت وحده أن ينقل موضوعات الفيلم ومشاعره، مثل الطبقات المثيرة للذكريات ذات الحجم الكوني لفيلم مثل “Interstellar”. في بعض الأحيان تكون النتيجة نفسها هي التي تبرز، لدرجة أنه من المستحيل تخيل فيلم بدونها. هذا هو الحال مع الأفكار المهيمنة التي لا تعد ولا تحصى لهوارد شور المنتشرة في ثلاثية “سيد الخواتم”. ثم هناك الأغاني المباشرة التي، إذا تم تنفيذها بشكل خاطئ، يمكن أن تشتت انتباهك بسهولة عما يحدث على الشاشة، خاصة بسبب وجود كلمات الأغاني. ولكن إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فيمكن للأغنية أن ترفع مستوى الفيلم بنفس الطريقة التي يمكن بها للفيلم أن يرفع مستوى الأغنية – حتى أغنية الروك.
تحتوي الكثير من الأفلام على موسيقى شعبية ضمن الحبكة، مثل فيلم “Johnny B. Goode” من فيلم “Back to the Future” عام 1985. الأفلام الأخرى عبارة عن مسرحيات موسيقية مباشرة تتضمن أرقامًا كاملة من الأغاني والرقص مدمجة في السرد، مثل “La La Land” أو الفيلم الكلاسيكي من عام 1952، “Singin’ in the Rain”. نحن هنا نناقش الأغاني من الموسيقى التصويرية للفيلم حيث، في كل حالة، تتشابك الأغنية والفيلم بشكل لا ينفصم. علاوة على ذلك، ارتفعت كل أغنية إلى مستوى النجاح الكبير بسبب الفيلم. من “لا أريد أن أفتقد شيئًا” إلى “منطقة الخطر”، تعاملت أغاني الروك هذه مع أفلامها المضيفة كمنصة انطلاق للشهرة الأبدية.
لا أريد أن أفوّت أي شيء – هرمجدون
أولئك الذين عانوا خلال حقبة إيروسميث في أواخر التسعينيات “لا أريد أن أفوّت أي شيء”، نحن نحييكم. هذا ليس لأن الأغنية سيئة – بعيدًا عن ذلك – بل إنها فقط حصلت على شعبية كبيرة، ومبالغة في تشغيلها، في كل محطة إذاعية، مرارًا وتكرارًا، بحيث يمكن لأي شخص عاش خلال ذلك الوقت أن ينطق السطور بشكل تلقائي. بالإضافة إلى ذلك، حصلنا على صرخة ستيفن تايلر الكلاسيكية في السطر الكورالي الأخير “أحلم بك”. شكرا، بروس ويليس.
حسنًا، لم يكن خطأ ويليس. ولم يكن بن أفليك. ولم يكن هذا خطأ السيدة أروين أوندوميل نفسها، ليف تايلر، ابنة قائد فريق إيروسميث. لقد كان فيلمهم “هرمجدون” عام 1998، وهو فيلم كارثي لكنه مثير بشكل لا يمكن إنكاره، هو الذي جلب لنا أغنية إيروسميث. أظهر الفيلم كويكبًا يندفع نحو الأرض وأرسل فريق من الأبطال لإيقافه. ومع قوة الصخور الفائقة – بفضل فم تايلر الغنائي الضخم – تفوز البشرية باليوم. وكذلك فعل حساب إيروسميث البنكي: اعتبارًا من أواخر عام 2025، حققت أغنية “لا أريد تفويت أي شيء” 1.2 مليار استماع على Spotify.
الشيء المضحك هو أنه على الرغم من أن أغنية “هرمجدون” ساعدت في ترسيخ إرث إيروسميث، إلا أن كاتب الأغنية لم يحصل على أي قدر من الفضل. كانت ديان وارين هي القلم الذي يقف وراء الملاحظات، وهي كاتبة أغاني تتمتع بسجل حافل من الأغاني الناجحة مثل أغنية “If I Can Turn Back Time” لشير وأغنية “How Do I Live” لـ LeAnn Rimes. لم تكن سعيدة تمامًا بكلمات الأغنية، لكن الأغنية كانت لا تزال ناجحة، على عكس الكويكب في الفيلم.
عين النمر – روكي الثالث
لقد سمعت أغنية “Eye of the Tiger” للمخرج Survivor، ثق بنا. تخيل أن روكي يوجه لكمة مع كل أغنية “Dun. Dun dun dun”، وستكون لديك الفكرة الأساسية حول سبب انطلاقة الأغنية باعتبارها أغنية النصر التحفيزية المطلقة. ليس روكي الأصلي عام 1976، في ذهنك، ولكن روكي حوالي عام 1982 “روكي 3″، وهو الفيلم الذي يواجه فيه روكي بالبوا السيد تي نفسه، كلوبر لانج، وبالتأكيد لا يشفق على الأحمق. في الفيلم، يتدخل أبولو كريد، خصم روكي السابق الذي تحول إلى معلمه (الراحل كارل ويذرز)، لمعالجة ثقة روكي المتدهورة. أخبر روكي أنه يجب عليه استعادة “عين النمر” والازدهار: إشارة إلى مونتاج التدريب الإلزامي.
ربما لاحظ الناس أن كلمات أغنية “Eye of the Tiger” تبدو غريبة بشكل غريب عندما يتعلق الأمر بمؤامرة “Rocky III”. يبدو أن الأسطر الأولى من البيت الأول تصف حبكة الفيلم في اللحظة المحددة التي تبدأ فيها الموسيقى: “قم، عد إلى الشارع / قضيت وقتي، واغتنمت فرصتي / قطعت المسافة، والآن عدت للوقوف على قدمي،” وما إلى ذلك. هذا ليس من قبيل الصدفة.
“عين النمر” وموضوعها المثير الذي يمكن التعرف عليه على الفور كان طلبًا مباشرًا من سيلفستر ستالون، الذي دعا أعضاء Survivor فرانكي سوليفان وجيم بيتريك لتكليف الأغنية. ووصف جوهر حبكة “Rocky III’s” للفرقة، التي أرادت تأليف أغنية “بإحساس بالإلحاح” و”إحساس الشارع” (عبر راديو موسكوكا). ارتقى الفيلم والأغنية ببعضهما البعض، وبقيت أغنية “Eye of the Tiger” في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 لمدة ستة أسابيع.
لا تنساني – نادي الإفطار
كلنا نعرف مشهد الفيلم. قبل أن تتزامن الاعتمادات مع “La la la’s” لأغنيتها، هناك يتجول جون بندر (الذي يلعبه جود نيلسون) عبر ملعب كرة القدم في مدرسة شيرمر الثانوية، ويرفع قبضته في الهواء في عرض للتحدي والسيادة الذاتية والقرابة المكتشفة حديثًا مع غير الأسوياء الآخرين في احتجاز يوم السبت. هذا المشهد الأخير من فيلم “The Breakfast Club” عام 1985 هو مشهد مبدع ولا يُنسى لدرجة أننا نراهن أن الكثير من الأشخاص في عمر معين يتذكرونه أكثر مما يتذكرون حياتهم في المدرسة الثانوية. وأغنية الاعتمادات مع la la la’s؟ تلك الأغنية، “Don’t You (Forget About Me)” لفرقة الروك الاسكتلندية Simple Minds، لم تكن مشهورة فقط من خلال الفيلم. إنها جسد الفيلم وروحه، ولا يمكن فصلهما عنه.
ولن تعرف ذلك؟ تمت كتابة “Don’t You (Forget About Me)” خصيصًا لـ “The Breakfast Club” ولم تكتبها شركة Simple Minds. كتب كاتب الأغاني كيث فورسي أغنية “The Breakfast Club” وحاول بيعها لبعض الفنانين المشهورين، بما في ذلك بيلي أيدول. ربما مما أثار استياء آيدول أن أغنية “Don’t You (Forget About Me)” حققت نجاحًا هائلاً، مدعومة بنجاح “The Breakfast Club”، والعكس صحيح.
ذهبت الموسيقى التصويرية للفيلم إلى المرتبة الأولى على الرغم من أن الفيلم حقق 50 مليون دولار (أكثر من 150 مليون دولار حتى أواخر عام 2025) بميزانية قدرها مليون دولار فقط. وعلى الرغم من أن شركة Simple Minds لم تصل مرة أخرى إلى أعلى مستويات تلك الحقبة، إلا أنها لم تكن مضطرة إلى ذلك. لقد أصبحت الفرقة وتلك الأغنية الشهيرة، تمامًا مثل “The Breakfast Club” وشخصياتها، ثنائيًا خالدًا.
منطقة الخطر – توب غان
لدينا طائرات مقاتلة في طور التكبير، ومنافسات في الفصول الدراسية ذات نغمات مثلية ثقيلة، ومشهد الكرة الطائرة على الشاطئ، وتوم كروز (مافريك)، وفال كيلمر (رجل الثلج)، وذلك الرجل الآخر (جوز). ما الذي نحتاجه أيضًا لفيلم “Top Gun” لعام 1986؟ انفجارات؟ الصواريخ؟ معارك أقل من واقعية؟ لا، نحن بحاجة إلى أغنية تحتاج إلى السرعة للموسيقى التصويرية الرائجة في هوليوود. أدخل “Danger Zone”، وهي أغنية أخرى تحمل عنوانًا ساخرًا، في هذه الحالة تصف مخاطر الطائرات النفاثة التي تحلق عاليًا، وبسرعة، وقريبة، وضيقة.
لقد كان نجاح “منطقة الخطر” مخططًا له، وإن كان متعرجًا. بغض النظر عن جاذبية خط الكورس الرئيسي، فقد طارت الأغنية التي يقودها كيني لوجينز لبعض الوقت قبل أن تهبط على لوجينز. كما تقول القصة، اقترب مؤلفو الأغاني جورجيو مورودر وتوم ويتلوك في الأصل من REO Speedwagon لأداء الأغنية، لكن REO انسحبوا لأن المنشد كيفن كرونين لم يتمكن من الوصول إلى النغمات العالية للأغنية. قال Loggins – ربما بشكل ملفق – أن Jefferson Starship و Toto أرادا الأغنية، لكنه حصل عليها في النهاية (عبر Ultimate Classic Rock). بغض النظر عن المسار الذي سلكته الحكاية، فقد عززت أغنية Top Gun أغنية Danger Zone، واعتبارًا من أواخر عام 2025، وصلت إلى حوالي 650 مليون استماع على Spotify.
ولد ليكون بريا – من السهل رايدر
تابع وحاول قول الكلمات “ولدت لتكون جامحًا” دون تمديد كلمة “جامح” إلى حوالي خمس نغمات. بغض النظر عن أن عبارة “ولدت لتكون وايلد” تبدو وكأنها كانت موجودة منذ قرون، فقد تمت صياغتها في عام 1968 من قبل مؤلف الأغاني “بورن تو بي وايلد”، مارس بون فاير (الاسم الحقيقي: دينيس يوجين ماكروهان). نعم، قام بها ستيبنوولف الذي يحمل اسمًا غريبًا لكنه دائمًا ما يتأرجح. لكنه لم يكن مجرد نشيد صاخب للتمرد الحر. إنها أقدم الأغاني في قائمتنا التي اكتسبت قوة بسبب فيلم: “Easy Rider” عام 1969.
التسلسل الافتتاحي لـ “Easy Rider” سيجعلك تعتقد أن “Born To Be Wild” كُتب حصريًا للفيلم، على الرغم من أنه لم يكن كذلك. يضم شخصيات وايت وبيلي (بيتر فوندا ودينيس هوبر) يركبان الدراجات النارية عبر جنوب غرب أمريكا، والفتحة على “Easy Rider” عبارة عن تسلسل صامت يتيح تشغيل “Born to Be Wild” بالكامل تقريبًا. الرسالة واضحة: هذا هو موضوع الفيلم. الفيلم بأكمله عبارة عن مغامرة رحلة برية للأصدقاء على غرار فيلم “On the Road” لجاك كيرواك.
بالطبع، تم إصدار “Born To Be Wild” في عام 1968، في حين تم إصدار “Easy Rider” في عام 1969. ولكن بغض النظر عن مدى شعبية “Born To Be Wild” من تلقاء نفسها، فإن “Easy Rider” أطلقت شهرة الأغنية في الستراتوسفير ولم تعزز ارتباطها بالمحتالين على الطرق الوعرة فحسب، بل عززت أيضًا الثقافة المضادة في الستينيات بأكملها. منذ ذلك الحين، ظهرت أغنية “Born to Be Wild” في الكثير من الإعلانات التجارية والعروض، من دايت بيبسي إلى مرسيدس بنز، مما أدى إلى زيادة قدرتها على البقاء.