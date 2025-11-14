5 أغاني بانجر روك اشتهرت بالأفلام

أولئك الذين عانوا خلال حقبة إيروسميث في أواخر التسعينيات “لا أريد أن أفوّت أي شيء”، نحن نحييكم. هذا ليس لأن الأغنية سيئة – بعيدًا عن ذلك – بل إنها فقط حصلت على شعبية كبيرة، ومبالغة في تشغيلها، في كل محطة إذاعية، مرارًا وتكرارًا، بحيث يمكن لأي شخص عاش خلال ذلك الوقت أن ينطق السطور بشكل تلقائي. بالإضافة إلى ذلك، حصلنا على صرخة ستيفن تايلر الكلاسيكية في السطر الكورالي الأخير “أحلم بك”. شكرا، بروس ويليس.

حسنًا، لم يكن خطأ ويليس. ولم يكن بن أفليك. ولم يكن هذا خطأ السيدة أروين أوندوميل نفسها، ليف تايلر، ابنة قائد فريق إيروسميث. لقد كان فيلمهم “هرمجدون” عام 1998، وهو فيلم كارثي لكنه مثير بشكل لا يمكن إنكاره، هو الذي جلب لنا أغنية إيروسميث. أظهر الفيلم كويكبًا يندفع نحو الأرض وأرسل فريق من الأبطال لإيقافه. ومع قوة الصخور الفائقة – بفضل فم تايلر الغنائي الضخم – تفوز البشرية باليوم. وكذلك فعل حساب إيروسميث البنكي: اعتبارًا من أواخر عام 2025، حققت أغنية “لا أريد تفويت أي شيء” 1.2 مليار استماع على Spotify.

الشيء المضحك هو أنه على الرغم من أن أغنية “هرمجدون” ساعدت في ترسيخ إرث إيروسميث، إلا أن كاتب الأغنية لم يحصل على أي قدر من الفضل. كانت ديان وارين هي القلم الذي يقف وراء الملاحظات، وهي كاتبة أغاني تتمتع بسجل حافل من الأغاني الناجحة مثل أغنية “If I Can Turn Back Time” لشير وأغنية “How Do I Live” لـ LeAnn Rimes. لم تكن سعيدة تمامًا بكلمات الأغنية، لكن الأغنية كانت لا تزال ناجحة، على عكس الكويكب في الفيلم.